Запонки с инициалами - подарок для представительного мужчины

Если мужчина вращается в бизнес-кругах и часто бывает на важных деловых встречах, запонки станут для него по-настоящему идеальным подарком. С ними он будет выглядеть солидно, а это всегда производит хорошее впечатление на клиентов и партнеров. Кроме того, такой презент можно выбрать в том случае, если нужно преподнести его мужчине, с чьими вкусами женщина знакома не слишком хорошо и поэтому боится ошибиться.

Хорошее решение - это именные запонки. Если сделать выбор из тех моделей, которые предлагаются мастерской "Ювелирная коллекция", то заказ будет завершен через один-два дня. Аксессуар наверняка понравится человеку, которому его преподносят, поскольку он станет демонстрацией его безукоризненного стиля и вкуса. Традиционное сочетание золота/серебра с черным цветом - это идеальное решение, поскольку в таком случае подарок подойдет под абсолютно любой костюм, а также под рубашку белого или голубого цвета.

Для того, чтобы сделать заказ, достаточно выбрать одну из моделей, а вариантов написания инициалов дизайнером будет предложено несколько. Это позволит сделать подарок эксклюзивным, но при этом он подойдет как любимому мужчине, так и строгому начальнику. Второго такого существовать не будет, в этом покупатель может быть полностью уверен.

При выборе модели стоит обращать внимание на то, какие часы мужчина носит чаще всего, поскольку запонки в идеале должны к ним подходить. Такой тандем - свидетельство хорошего вкуса.

На выбор предлагаются два варианта покрытия. Первый - это слой золота, который наносится на основу из серебра. Это позволяет сохранить бюджетную стоимость и при этом придать подарку роскошный вид. Что касается второго варианта, то это напыление родием на ту же основу из серебра - благодаря такому решению металл не потемнеет и при этом приобретет богатый блеск.

Подарок мужчине - запонки с инициалами и метеоритом

Вставка, на которую наносятся инициалы, изготавливается из рога австралийского буйвола - он черного цвета, а специальная обработка придает поверхности привлекательный глянец. Благодаря такому выбору буквы выглядят максимально эффектно и объемно.

Запонки с инициалами являются идеальным подарком в целом ряде жизненных ситуаций. Они обязательно сопровождаются сертификатом, который подтверждает подлинность всех материалов. Солидный, престижный и дрогой презент займет достойное место в коллекции аксессуаров делового мужчины.