Тревожному хозяину — тревожного кота

Замечали ли вы, что животные очень похожи на своих владельцев? Это проявляется в повадках, коммуникации с окружающим миром, даже внешне. И это неудивительно: животное в процессе жизни становится нам настоящим другом, членом семьи. Живя много лет под одной крышей с человеком, четвероногие друзья адаптируются к темпераменту своего «старшего» и перенимают его привычки. Журнал https://excellencemag.ru/ рассказал о том, как тип привязанности влияет на отношение четвероного питомца к хозяину.

Давайте разберёмся, что такое тип привязанности.

Тип привязанности — это сформированная модель поведения человека с окружающими. У всех нас есть врождённая привязанность к другим людям, но у всех людей она разная. На тип привязанности влияет личный опыт, поведение близких в детстве и множество других факторов.

Всего существует 3 вида привязанности: надёжный, тревожный, избегающий. Давайте разберём подробнее каждый.

Надёжный тип привязанности.

Надёжный тип — самый благоприятный и позволяющий человеку здраво мыслить и адекватно себя вести, даже во время конфликта. Человек с таким типом испытывает удовольствие от общения, он не ищет скрытых смыслов, не испытывает стресс.

Как же такой тип влияет на питомца?

С таким хозяином кошки и собаки ощущают себя лучше всего. Они знают, что человек эмоционально стабилен, он не обидит и не напугает, с ним хорошо и безопасно. Животные в ответ ведут себя дружелюбно и приветливо, проявляют интерес к окружающему миру.

Тревожный тип привязанности

Больше всего люди с этим типом боятся оказаться в одиночестве. Они не могут расслабиться в отношениях, постоянно опасаясь предательства. Такие люди нуждаются в постоянной и чрезмерной поддержке партнёра. В случае незначительного проявления «холода» со стороны партнёра, они могут моментально погрузиться в отчаяние.

Питомцы у таких людей чаще замкнутые и пугливые. Зачастую, чем тревожнее владелец, тем тревожнее его домашнее животное.

Избегающий тип привязанности

Обладатели избегающего поведения могут игнорировать конфликты, отрицать происходящее или уходить от реальности. Более мягкие люди стараются во всём угодить окружающим и быть для них нужными. Вплоть до отказа от своих принципов и потребностей.

Отношения с питомцем у такого хозяина нельзя назвать благополучными. Животное может быть агрессивным, пугливым, замкнутым и не доверять человеку.

Таким образом, хозяин формирует характер своего питомца, порой даже не догадываясь об этом.