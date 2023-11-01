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Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 02 » Преимущества и отличительные характеристики программного обеспечения 1С: Бухгалтерия

Преимущества и отличительные характеристики программного обеспечения 1С: Бухгалтерия

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Freepik
1С – это не просто ПО для учета налогов и бухгалтерии.

1С – это не просто ПО для учета налогов и бухгалтерии. Это функционал с двадцатипятилетней историей, нашедший свое место в организациях разного масштаба и направлений деятельности. Он изначально был предназначен исключительно для бухгалтеров. Однако с течением времени программа 1С: Бухгалтерия приобрела еще несколько возможностей, облегчающих управление кадрами, что сделало ее незаменимым инструментом для управления и менеджмента в работе с сотрудниками.

1С: Бухгалтерия 6.0: первый шаг к революции

В 1995 году вышла первая версия программы Бухгалтерия 6.0. На тот момент программа могла формировать только документы бухгалтерского типа. Этих возможностей было достаточно, чтобы произвести революцию в мире бухгалтерских программ. Удобство использования и функционал 6.0 заложили основу для дальнейшего развития.

7.0 и 7.7: полный комплекс решений

В 1999 году появились любимые пользователями версии 7.0 и 7.7. Они предоставили прикладные решения для ведения бухгалтерского учета, управления складскими помещениями, производственными процессами, оптовой и розничной торговлей, а также учетом кадров, расчетов по заработной плате. Это стало настоящим прорывом в автоматизации бизнес-процессов. На данный момент обучение 1с интересует многих владельцев компаний и предприятий. Это программное обеспечение позволяет оптимизировать самые разные процессы.

Версия 8.0-8.2 и особенности программы

В 2002 году свет увидели первые версии «восьмерок» – 8.0, 8.1 и 8.2. ПО предоставило пользователям более обширный функционал и интуитивно понятный интерфейс. Программа предложила два режима работы: «отдельные окна» и «закладки», что позволило выбирать наиболее удобный способ взаимодействия с функциями.

1С: Бухгалтерия 8.3 (редакция 3.0): современные требования бизнеса

В 2012 году вышла программа 1С: Бухгалтерия 8.3. Это обновление учло все изменения в законодательстве и особенности разных направлений бизнеса. IT-специалисты уделили большое внимание скорости расчета налогов и оформления документации, а также ведения хозяйственных операций. Редакция 3.0 стала новым этапом в развитии программы. Особое внимание было уделено потребностям современного бизнеса.

Версия 8.4: встречайте новое поколение

Новое поколение программы, поддерживающее интернет-сервисы, на подходе. Компания 1С анонсировала версию 8.4, предвкушая новые возможности для бизнеса. Дата релиза пока неизвестна, но ожидается, что 8.4 изменит представление о бухгалтерском учете.

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