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Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 02 » Штангенциркуль: назначение, устройство, правила использования

Штангенциркуль: назначение, устройство, правила использования

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Яндекс
Подробная статья о штангенциркулях: их устройство, назначение, правила работы.

С древних времен человек стремился точно измерять окружающий мир. Начав с простых линеек и мерных палок, со временем были изобретены все более сложные и точные измерительные инструменты. Одним из важнейших открытий стал штангенциркуль - компактный и высокоточный прибор для замеров линейных размеров.

С момента изобретения в середине XIX века штангенциркуль претерпел множество усовершенствований, но принцип работы остался прежним. Сочетание неподвижной линейки с делениями и подвижных измерительных губок позволяет быстро и точно определить размеры мельчайших деталей и предметов.

Сегодня штангенциркуль - это настоящий многофункциональный прибор, незаменимый во многих сферах деятельности. От выбора нужной модели зависит точность измерений, а значит и качество получаемых результатов. Давайте разберемся, какие бывают типы штангенциркулей и где они применяются.

Общее описание штангенциркуля как измерительного инструмента

Штангенциркуль представляет собой скользящий штанговый измерительный инструмент, состоящий из неподвижной измерительной штанги с нанесенной на ней шкалой, подвижной измерительной штанги (суппорта) и механизма перемещения подвижной штанги.

Основными частями штангенциркуля являются:

  • Неподвижная штанга с миллиметровой шкалой.
  • Подвижная штанга (суппорт) с верньером или цифровым отсчетным устройством.
  • Измерительные губки. Бывают наружные и внутренние.
  • Механизм перемещения подвижной штанги.
  • Глубиномер для измерения глубины отверстий, пазов и т.д.

Принцип действия штангенциркуля основан на соприкосновении подвижных измерительных губок с измеряемым объектом и последующем отсчете размера объекта по шкале неподвижной штанги.

Перед работой штангенциркуль необходимо настроить и отъюстировать при помощи специальных юстировочных плит. Важно соблюдать правила эксплуатации и аккуратно обращаться с прибором во избежание поломки и потери точности.

В строительной отрасли штангенциркули в Алматы используются при возведении и отделке зданий и сооружений. Они позволяют контролировать соответствие линейных размеров строительным чертежам и проектам на всех этапах, начиная от закладки фундамента и заканчивая внутренней отделкой.

Основные типы и виды

По типу шкалы штангенциркули делятся на:

  • Механические. Имеют шкалу на неподвижной штанге и верньер на подвижной. Показания снимаются визуально.
  • Цифровые (электронные). Отсчет показаний осуществляется на цифровом дисплее.

По конструкции различают:

  • Обычные. Для общих измерений.
  • Специальные. Для измерения конкретных параметров (например, для резьбы).
  • Штангенрейсмассы. Для измерения высот и глубин поверхностей.
  • Штангенглубиномеры. Для измерения глубины отверстий и пазов.

Цифровые штангенциркули обладают большей точностью и удобством снятия показаний. Специальные виды позволяют проводить узкоспециализированные измерения.

Применение

Штангенциркули широко используются:

  • в машиностроении - для контроля готовых деталей, замеров с применением калибров, лекал и т.д.;
  • в строительстве - при возведении каркасов, облицовке, укладке плитки и т.п.;
  • в металлообработке - для разметки заготовок, контроля обработанных поверхностей;
  • в приборостроении - при сборке точных приборов и механизмов;
  • в ювелирном деле - для замеров ювелирных вставок, камней;
  • в быту - для проведения различных работ по дому, а также хобби и творчества.

Штангенциркуль является универсальным измерительным средством, обеспечивающим высокую точность. Выбор конкретного типа зависит от характера выполняемых работ и требуемой точности измерений.

Заключение

Штангенциркуль - это точный и многофункциональный измерительный прибор, широко используемый в промышленности и быту. Современные цифровые модели значительно расширяют возможности измерений. Знание особенностей различных типов штангенциркулей позволяет грамотно подобрать оптимальный вариант для конкретных задач.

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