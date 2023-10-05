Штангенциркуль: назначение, устройство, правила использования

С древних времен человек стремился точно измерять окружающий мир. Начав с простых линеек и мерных палок, со временем были изобретены все более сложные и точные измерительные инструменты. Одним из важнейших открытий стал штангенциркуль - компактный и высокоточный прибор для замеров линейных размеров.
С момента изобретения в середине XIX века штангенциркуль претерпел множество усовершенствований, но принцип работы остался прежним. Сочетание неподвижной линейки с делениями и подвижных измерительных губок позволяет быстро и точно определить размеры мельчайших деталей и предметов.
Сегодня штангенциркуль - это настоящий многофункциональный прибор, незаменимый во многих сферах деятельности. От выбора нужной модели зависит точность измерений, а значит и качество получаемых результатов. Давайте разберемся, какие бывают типы штангенциркулей и где они применяются.
Общее описание штангенциркуля как измерительного инструмента
Штангенциркуль представляет собой скользящий штанговый измерительный инструмент, состоящий из неподвижной измерительной штанги с нанесенной на ней шкалой, подвижной измерительной штанги (суппорта) и механизма перемещения подвижной штанги.
Основными частями штангенциркуля являются:
- Неподвижная штанга с миллиметровой шкалой.
- Подвижная штанга (суппорт) с верньером или цифровым отсчетным устройством.
- Измерительные губки. Бывают наружные и внутренние.
- Механизм перемещения подвижной штанги.
- Глубиномер для измерения глубины отверстий, пазов и т.д.
Принцип действия штангенциркуля основан на соприкосновении подвижных измерительных губок с измеряемым объектом и последующем отсчете размера объекта по шкале неподвижной штанги.
Перед работой штангенциркуль необходимо настроить и отъюстировать при помощи специальных юстировочных плит. Важно соблюдать правила эксплуатации и аккуратно обращаться с прибором во избежание поломки и потери точности.
В строительной отрасли штангенциркули в Алматы используются при возведении и отделке зданий и сооружений. Они позволяют контролировать соответствие линейных размеров строительным чертежам и проектам на всех этапах, начиная от закладки фундамента и заканчивая внутренней отделкой.
Основные типы и виды
По типу шкалы штангенциркули делятся на:
- Механические. Имеют шкалу на неподвижной штанге и верньер на подвижной. Показания снимаются визуально.
- Цифровые (электронные). Отсчет показаний осуществляется на цифровом дисплее.
По конструкции различают:
- Обычные. Для общих измерений.
- Специальные. Для измерения конкретных параметров (например, для резьбы).
- Штангенрейсмассы. Для измерения высот и глубин поверхностей.
- Штангенглубиномеры. Для измерения глубины отверстий и пазов.
Цифровые штангенциркули обладают большей точностью и удобством снятия показаний. Специальные виды позволяют проводить узкоспециализированные измерения.
Применение
Штангенциркули широко используются:
- в машиностроении - для контроля готовых деталей, замеров с применением калибров, лекал и т.д.;
- в строительстве - при возведении каркасов, облицовке, укладке плитки и т.п.;
- в металлообработке - для разметки заготовок, контроля обработанных поверхностей;
- в приборостроении - при сборке точных приборов и механизмов;
- в ювелирном деле - для замеров ювелирных вставок, камней;
- в быту - для проведения различных работ по дому, а также хобби и творчества.
Штангенциркуль является универсальным измерительным средством, обеспечивающим высокую точность. Выбор конкретного типа зависит от характера выполняемых работ и требуемой точности измерений.
Заключение
Штангенциркуль - это точный и многофункциональный измерительный прибор, широко используемый в промышленности и быту. Современные цифровые модели значительно расширяют возможности измерений. Знание особенностей различных типов штангенциркулей позволяет грамотно подобрать оптимальный вариант для конкретных задач.
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