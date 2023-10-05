Штангенциркуль: назначение, устройство, правила использования

С древних времен человек стремился точно измерять окружающий мир. Начав с простых линеек и мерных палок, со временем были изобретены все более сложные и точные измерительные инструменты. Одним из важнейших открытий стал штангенциркуль - компактный и высокоточный прибор для замеров линейных размеров.

С момента изобретения в середине XIX века штангенциркуль претерпел множество усовершенствований, но принцип работы остался прежним. Сочетание неподвижной линейки с делениями и подвижных измерительных губок позволяет быстро и точно определить размеры мельчайших деталей и предметов.

Сегодня штангенциркуль - это настоящий многофункциональный прибор, незаменимый во многих сферах деятельности. От выбора нужной модели зависит точность измерений, а значит и качество получаемых результатов. Давайте разберемся, какие бывают типы штангенциркулей и где они применяются.

Общее описание штангенциркуля как измерительного инструмента

Штангенциркуль представляет собой скользящий штанговый измерительный инструмент, состоящий из неподвижной измерительной штанги с нанесенной на ней шкалой, подвижной измерительной штанги (суппорта) и механизма перемещения подвижной штанги.

Основными частями штангенциркуля являются:

Неподвижная штанга с миллиметровой шкалой.

Подвижная штанга (суппорт) с верньером или цифровым отсчетным устройством.

Измерительные губки. Бывают наружные и внутренние.

Механизм перемещения подвижной штанги.

Глубиномер для измерения глубины отверстий, пазов и т.д.

Принцип действия штангенциркуля основан на соприкосновении подвижных измерительных губок с измеряемым объектом и последующем отсчете размера объекта по шкале неподвижной штанги.

Перед работой штангенциркуль необходимо настроить и отъюстировать при помощи специальных юстировочных плит. Важно соблюдать правила эксплуатации и аккуратно обращаться с прибором во избежание поломки и потери точности.

В строительной отрасли штангенциркули в Алматы используются при возведении и отделке зданий и сооружений. Они позволяют контролировать соответствие линейных размеров строительным чертежам и проектам на всех этапах, начиная от закладки фундамента и заканчивая внутренней отделкой.

Основные типы и виды

По типу шкалы штангенциркули делятся на:

Механические. Имеют шкалу на неподвижной штанге и верньер на подвижной. Показания снимаются визуально.

Цифровые (электронные). Отсчет показаний осуществляется на цифровом дисплее.

По конструкции различают:

Обычные. Для общих измерений.

Специальные. Для измерения конкретных параметров (например, для резьбы).

Штангенрейсмассы. Для измерения высот и глубин поверхностей.

Штангенглубиномеры. Для измерения глубины отверстий и пазов.

Цифровые штангенциркули обладают большей точностью и удобством снятия показаний. Специальные виды позволяют проводить узкоспециализированные измерения.

Применение

Штангенциркули широко используются:

в машиностроении - для контроля готовых деталей, замеров с применением калибров, лекал и т.д.;

в строительстве - при возведении каркасов, облицовке, укладке плитки и т.п.;

в металлообработке - для разметки заготовок, контроля обработанных поверхностей;

в приборостроении - при сборке точных приборов и механизмов;

в ювелирном деле - для замеров ювелирных вставок, камней;

в быту - для проведения различных работ по дому, а также хобби и творчества.

Штангенциркуль является универсальным измерительным средством, обеспечивающим высокую точность. Выбор конкретного типа зависит от характера выполняемых работ и требуемой точности измерений.

Заключение

Штангенциркуль - это точный и многофункциональный измерительный прибор, широко используемый в промышленности и быту. Современные цифровые модели значительно расширяют возможности измерений. Знание особенностей различных типов штангенциркулей позволяет грамотно подобрать оптимальный вариант для конкретных задач.