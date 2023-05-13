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Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Тонкости выполнения фрезерования асфальта

Тонкости выполнения фрезерования асфальта

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
dorozhnik-f.ru
Фрезерование асфальта считается одним из наиболее эффективных методов восстановления и обновления дорожных покрытий

Фрезерование асфальта считается одним из наиболее эффективных методов восстановления и обновления дорожных покрытий. В нашей стране такое решение становится всё более востребованным с каждым годом. Планируется, что уже в ближайшем будущем почти все ремонтные работы на дорогах будут проводиться при помощи специальных фрез.

Тонкости фрезерования

Сразу стоит оговориться и сказать, что за фрезерование асфальтобетона цена м2 будет варьироваться в зависимости от выбранной методики.

С помощью фрезы срезается верхний слой асфальта, таким образом, поверхность подготавливается к укладке нового покрытия. В строительно-дорожных работах применяют два варианта фрезерования – горячее и холодное. Друг от друга они отличаются температурой. Главными преимуществами и в том, и в другом случае являются:

  • гарантия результата и получение высокого качества дорожного покрытия;
  • уменьшение количества процессов, за счёт чего достигается экономическая выгода;
  • повышенная эффективность;
  • высокая скорость выполнения работ;
  • отсутствие отходов и экологичность метода.

Единственный недостаток, который можно наблюдать, используя технологию фрезерования, это высокая стоимость дорожных фрез, помимо денег на покупку нужно выделить также место для хранения спецтехники данного типа. Именно поэтому многие выбирают в качестве оптимального варианта аренду дорожной фрезы. В этом случае уже не требуется регулярно тратиться на обслуживание, топливо и хранение техники в нерабочее время. Тот, кто берёт её на прокат, платит только за ту площадь, что предстоит отремонтировать. Если речь идёт о проведении масштабных работ, то арендатор вполне может рассчитывать на дополнительные скидки. Более подробно обо всём этом рассказано на https://dorozhnik-f.ru/services/frezerovanie-asfalta. Здесь же можно выполнить расчёт фрезерования асфальта.

Плюсы горячего фрезерования

Данный вариант появился раньше, чем холодный. Для выполнения плавной резки дороги асфальтовое покрытие предварительно подвергается нагреву. Усилий для срезки его прилагается гораздо меньше. Однако существуют у этого метода и свои недостатки. Для снятого подобным образом слоя характерно склеиваться после срезки. Такой материал повторно уже не используется, да и перевозить его достаточно сложно.

Преимущества холодного фрезерования

В первую очередь, стоит отметить такой плюс фрезерования асфальтобетона, как возможность использовать срезанный повреждённый асфальт, превращённый в гранулят, повторно. Полученный состав смешивается с вяжущим веществом, после чего смесь укладывается на предварительно фрезерованную поверхность. Инновационные технологии уже не требуют дополнительного размягчения покрытия под воздействием высокой температуры. С помощью фрезерного барабана с острыми зубцами быстро и эффективно срезается старый слой.

Любое дорожное полотно со временем изнашивается, особенно это актуально при интенсивном движении, когда транспорт передвигается по поверхности более активно. Речь идёт не только об отечественных, но и о европейских и американских дорогах. Если устаревшее покрытие своевременно заменить, то на протяжении многих лет трасса будет выглядеть просто безупречно. Для того чтобы цивилизовано решить эту проблему, сегодня используется преимущественно метод холодного фрезерования с применением многофункционального экологичного оборудования.

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