Благоустройство дорог и территорий

Это не только наличие асфальта, бордюрного камня и прочих элементов. У благоустройства есть несколько уровней, на которых происходит улучшение дорожного покрытия. Ознакомиться со всем спектром работ можно на сайте ads-magistral.ru в любое удобное время.

Текущий ремонт дорог

Если говорить простыми словами, то текущий ремонт – это замена покрытия дороги, при этом используется специальная смесь, состоящая из битума и песка. При ремонте используется метод холодной регенерации покрытия или литого асфальта. Но тут стоит отметить, что холодный асфальт уже давно применяется на Западе, в то время как в России его стали использовать относительно недавно.

В принципе, это не удивительно. Холодный асфальт по своим свойствам лучше, чем горячая асфальтобетонная смесь, которая изготавливается на специальных заводах. Но по стоимости он дешевле. Текущий ремонт дорог проводится достаточно часто, так как дорожное покрытие имеет свойство изнашиваться. Это касается старых дорог, которые уже имели ремонта.

Капитальный ремонт дорог

Капитальный ремонт дорог предполагает полную замену асфальтового покрытия, для чего используются цементобетонные дорожные плиты, а также выравнивающий слой и асфальтобетонное покрытие.

Такой ремонт производится путем укладки асфальта на уже готовую цементобетонную плиту.

Асфальтобетонная смесь может укладываться непосредственно на основание дороги либо на подготовленную заранее подушку.

Для получения качественного дорожного покрытия необходимо укладывать асфальтную смесь слоями разной толщины, каждый из которых должен высыхать естественным путем. Так как именно от этого зависит срок службы дороги.

Кроме того, здесь необходимо проведение ряда мероприятий, благодаря которым асфальт ляжет ровно и не сползет в результате вибрации. Для этого используют методы ресайклинга и регенерации, в ходе которых на поверхность дороги наносится специальное покрытие – фреза. Именно на нее и укладывается асфальтовая смесь. Ресайклинг дорог представляет собой технологию, где уже существующее покрытие перемалывается с помощью специальной фрезы и заново укладывается в дорогу.

Ремонт дорожных покрытий

Ремонт дорожного покрытия включает в себя восстановление поврежденных участков дороги путем их латания, с использованием специального асфальтобетона. Ремонт асфальтобетонной смесью: этот способ применяется при необходимости выравнивания дорожного полотна. Используется горячий асфальтобетон, который нагревают до высоких температур и укладывают в подготовленную яму. Это, как правило, ямы, образующиеся после дорожно-строительных работ.

Компания АДС-Магистраль выполняет весь спектр услуг по дорожному строительству и благоустройству общественных, коммерческих и частных территорий Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Мы зарекомендовали себя как надежный партнер, ответственный подрядчик и исполнитель. Являясь собственником асфальтобетонного завода в Лен. области, а также партнером ряда производителей тротуарной плитки и бордюрного камня, мы предлагаем нашим клиентам самые выгодные условия работы.