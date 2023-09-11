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Как выигрывать в Дурака?

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Опубликовал: Андрей Якунин
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Фото:
durak.ru
Карточная игра Дурак никогда не будет забыта. По результатам опросов, она признана наиболее популярной у жителей стран постсоветского пространства.

Карточная игра Дурак никогда не будет забыта. По результатам опросов, она признана наиболее популярной у жителей стран постсоветского пространства. Ее правила знают дети, подростки, студенты и пенсионеры. А ценители азартных развлечений выбирают не посиделки с друзьями за колодой карт, а турниры Дурак онлайн. Сейчас наслаждаться любимой игрой стало проще. Есть много сайтов, информационных площадок и мобильных приложений. И главным преимуществом Дурак онлайн является разнообразие. Пользователи из разных стран, форумы по интересам, соревнования между командами в переводного или подкидного дурака. Вам нужен лишь доступ к Интернету. Используйте простые советы, чтобы всегда побеждать в игре Дурак онлайн. Но помните, что на первом месте – удовольствие от процесса.

О карточной игре Дурак

В первую очередь стоит отметить, что игра Дурак появилась во второй половине восемнадцатого столетия. Правила постоянно менялись, создавались новые комбинации, стратегии для выигрыша, обмана противника. Сейчас известно более 60 видов этой карточной игры (подкидной, переводной, с меняющимся козырем, японский, командный). При этом Дурак не стал полностью азартным развлечением. Играть можно детям любого возраста. Некоторые врачи и педагоги считают, что это позволит школьникам улучшить математические и когнитивные способности (внимание, концентрацию, терпение). Но если освоить правила этой игры может каждый, то зачем нужны стратегии победы?

Можно выделить три направления игры в Дурака – любители, ценители и профессионалы. Последние играют на деньги, участвуют в турнирах, соревнованиях. Победить мечтает каждый, неважно, к какой группе он себя относит. Поэтому важно знать секреты победы, а также тренироваться, разрабатывая собственную стратегию. Первое правило – запоминайте карты противника. И не расстраивайтесь, если хорошая память это не про вас. Достаточно помнить, какие козырь вышли из игры. Всего их 9, причем одна из них остается лежать открытой до конца партии. И часть козырей может быть у вас в руках. Попробуйте считать ходы, следить за козырными картами и учитывать расстановку сил, делая следующий шаг в игре. Можно усложнить задачу. Например, старайтесь запоминать вышедшие цветные карты (валетов, дам, королей, тузов). У некоторых профессиональных игроков есть оригинальные системы запоминания – по цифрам или по буквам. Управляйте ситуацией, чтобы одержать победу!

Еще один ценный совет: Собирайте парные карты. Это могут быть мелкие комбинации или крупные. Идеальный исход гарантирован, если у вас в руках четыре крупные карты одинакового номинала (например, дамы или тузы). Когда будете отбиваться, помните, что риск поражения минимален. Вы ничем не рискуете, потому что никто не сможет подкинуть вам лишние карты. В конце игры вы заметите, что у вас осталось грозное оружие против соперника (используйте козыри и одерживайте победу).

Несколько простых советов

Опытные игроки считают, что для победы главное – это постоянные тренировки. Поэтому не теряйте времени, выбирайте лучшую платформы Дурак онлайн и наслаждайтесь свободным временем с пользой. Также запомните эти простые правила:

  • Всегда отбивайтесь, если есть возможность;
  • Если в начале игры у вас много козырей (даже крупных), не жалейте их;
  • Избавляйтесь от мелких карт (даже козырных);
  • Если вы только пробуете свои силы в карточных играх, то помните, что плохих карт и комбинаций не существует;
  • Играйте уверенно, не поддавайтесь эмоциям, чтобы ваш противник остался не у дел.

Играя в Дурак онлайн – вы развиваете логическое мышление, тренируете внимание и улучшаете когнитивные способности. Этот тип азартных развлечений полезен для борьбы со стрессом, при психологических проблемах. Вам больше не придется ждать друзей или родных, чтобы сыграть с ними в Дурака. Наслаждайтесь любимым отдыхом, подключившись к игре в онлайн режиме.

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