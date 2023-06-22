Как спланировать похороны?

ента новостей

23:33
Володар Мурзин и Савва Ветохин примут участие в мужской шахматной Высшей лиге в Новокузнецке, петербуржцы Максим Лобанов и Мирослав Власенко тоже приглашены
20:21
На международном конкурсе имени П. И. Чайковского сегодня вступили в борьбу фавориты у пианистов – Тимофей Доля и Александр Ключко, но один из них разочаровал
18:35
В Ленобласти в лобовом столкновении грузовой «Скании» погиб водитель «Рено»
18:26
Народный фронт провел мониторинг заброшенных зданий в Центральном районе Петербурге
16:36
Дорожные работы с полным перекрытием двух съездов на развязке КАД с Московским шоссе перенесли по погодным условиям
16:02
В Петербурге депутаты почтили память добровольцев Ленинградской армии народного ополчения
15:57
45-летний Иржи Ярошик возвращается в российский футбольный чемпионат: чех стал тренером «Оренбурга»
15:44
В Невском районе во время купания в Неве утонул 15-летний мальчик
14:21
31 человек погиб в результате взрыва газа в барбекю-ресторане в Китае
14:12
«Остров фортов» открывает новую страницу в развитии водного спорта в Кронштадте
14:09
Сергей Боярский: в 1941 году весь наш народ встал на защиту Отечества
14:05
Более 3000 человек приняли участие в проекте общественной организации «Добровольная пожарная охрана Ленинградской области»
14:03
«Количество личного состава падает»: Пригожин объяснил свое заявление о неизбежности новой волны мобилизации
13:23
Петербуржцы Илья Измайлов и Софья Виланд выступят сегодня в первом туре международного конкурса имени П. И. Чайковского
13:19
В Петербурге мужчина признан виновным в убийстве, совершенном в 2005 году
12:52
Госдума ввела штрафы за нарушение требований закона «О рекламе»
12:36
Петербургские депутаты приняли участие в торжественно-траурных мероприятиях, посвящённых 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны
12:34
В Петербурге более двух тысяч деревьев и кустов высажено в рамках акции «Сад памяти»
12:03
В поселке Новая Ижора иномарка сбила 8-летнего мальчика на велосипеде
11:55
В Петербурге иномарка столкнулась с автобусом. Пострадали трое пассажиров автомобиля
11:40
Петербургские единороссы передали полторы тонны гуманитарной помощи жителям Белгородской области
11:37
В Ленобласти задержали подозреваемого в краже мотоцикла в Левашово
11:34
На путепроводе через железную дорогу на трассе М-10 ограничат пропускную способность в сторону Москвы
11:30
В Петербурге столкнулись электросамокатчик с пилотом моноколеса
11:12
В Приморском районе бородатый гость похитил 3,3 миллиона из квартиры
11:01
В Петербурге пьяный водитель, уходя от полицейских задел две припаркованнные автомашины
10:48
Жительница Мурино перевела мошенникам более 100 тысяч рублей
10:10
В Ленобалсти 58-летняя жительница Тосно отправила мошенникам 8,2 миллиона рублей
09:49
Спектакль-фламенко «Фрида»
09:43
Депутат Заксобрания Алексей Цивилёв попросил полицию проверить безопасность школьных стадионов
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Разное » Как спланировать похороны?

Как спланировать похороны?

0
30
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
Freepik
Подготовка к похоронам может показаться пугающей, но позволит вам пройти это испытания максимально комфортно, насколько это возможно.

Подготовка к похоронам может показаться пугающей, но заблаговременное составление планов и окончательных желаний позволит вам пройти это испытания максимально комфортно, насколько это возможно. Поскольку расходы на похороны могут стать большим финансовым бременем для семей, покупка места на кладбище в Парголово может значительно уменьшить это бремя для ваших близких.

Используйте следующий контрольный список, чтобы составить план похорон, который поможет вам принять эти трудные решения.

  Как найти подходящее похоронное бюро    

Не имея предварительного опыта или знаний, семьи часто звонят в ближайшее похоронное бюро и организуют все похороны, не сравнивая услуги, связанные с похоронами. В результате они часто переплачивают за такие вещи, как гробы и надгробия. Из-за этого первым шагом в вашем плане похорон является то, что вы поговорите с несколькими разными похоронными бюро, чтобы найти то, в котором вы чувствуете себя комфортно.

Независимо от того, последуют ли за похоронами погребение или кремация, вы или ваши близкие будете тесно сотрудничать с похоронным бюро, чтобы завершить подготовку к кремации или услугам кладбища. Если вместо похорон вы планируете кремацию, за которой последует поминальная служба, согласуйте окончательные договоренности непосредственно с крематорием.

   Погребение или кремация

Первым шагом в планировании похорон является выбор между погребением и кремацией. В любом случае вы можете выбрать немедленное захоронение или кремацию без ритуальных услуг.

Если вы решите, что захоронение с предварительной службой подходит вам, вам нужно решить, хотите ли вы провести традиционное или «зеленое» захоронение. Традиционные захоронения требуют покупки гроба и часто влекут за собой укрепление могилы. Зеленые захоронения более безопасны для окружающей среды, без бальзамирования или бальзамирования продуктами, не содержащими формальдегида, и с биоразлагаемым саваном или гробом.

Для кремации может потребоваться покупка урны и место для хранения или развеивания праха. Относительно новым вариантом кремации является щелочной гидролиз, который представляет собой процесс растворения на водной основе, в котором используются щелочные химические вещества, тепло и перемешивание.

Если в вашем плане похорон указано, что вы предпочитаете службу, у вас есть несколько вариантов: от традиционных церковных похорон с последующим погребением до домашних похорон или панихиды. Традиционные похороны обычно включают службу с гробом, открытым или закрытым. Поминальная служба обычно включает собрание или службу без гроба. Некоторые включают в свои планы другие мероприятия, такие как поминки и посещения.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

24-12-2015, 07:49
Двойное горе
4-05-2018, 13:21
Особые преимущества услуг бюро переводов
15-01-2017, 16:20
Похороны известного скульптора, Альберта Чаркина прошли на Волковском кладбище
21-09-2022, 19:04
Японец «поджег себя» в знак протеста против государственных похорон Синдзо Абэ
26-03-2015, 00:12
Ритуальные услуги в Питере от агентства РА №2
15-03-2014, 18:55
Что делать, если пропал человек?

Происшествия на дорогах

0
72
Вчера, 18:35
В Ленобласти в лобовом столкновении грузовой «Скании» погиб водитель «Рено»
0
181
Вчера, 12:03
В поселке Новая Ижора иномарка сбила 8-летнего мальчика на велосипеде
0
96
Вчера, 11:55
В Петербурге иномарка столкнулась с автобусом. Пострадали трое пассажиров автомобиля
0
79
Вчера, 11:30
В Петербурге столкнулись электросамокатчик с пилотом моноколеса
Наверх