Как спланировать похороны?

Подготовка к похоронам может показаться пугающей, но заблаговременное составление планов и окончательных желаний позволит вам пройти это испытания максимально комфортно, насколько это возможно. Поскольку расходы на похороны могут стать большим финансовым бременем для семей, покупка места на кладбище в Парголово может значительно уменьшить это бремя для ваших близких.

Используйте следующий контрольный список, чтобы составить план похорон, который поможет вам принять эти трудные решения.

Как найти подходящее похоронное бюро

Не имея предварительного опыта или знаний, семьи часто звонят в ближайшее похоронное бюро и организуют все похороны, не сравнивая услуги, связанные с похоронами. В результате они часто переплачивают за такие вещи, как гробы и надгробия. Из-за этого первым шагом в вашем плане похорон является то, что вы поговорите с несколькими разными похоронными бюро, чтобы найти то, в котором вы чувствуете себя комфортно.

Независимо от того, последуют ли за похоронами погребение или кремация, вы или ваши близкие будете тесно сотрудничать с похоронным бюро, чтобы завершить подготовку к кремации или услугам кладбища. Если вместо похорон вы планируете кремацию, за которой последует поминальная служба, согласуйте окончательные договоренности непосредственно с крематорием.

Погребение или кремация

Первым шагом в планировании похорон является выбор между погребением и кремацией. В любом случае вы можете выбрать немедленное захоронение или кремацию без ритуальных услуг.

Если вы решите, что захоронение с предварительной службой подходит вам, вам нужно решить, хотите ли вы провести традиционное или «зеленое» захоронение. Традиционные захоронения требуют покупки гроба и часто влекут за собой укрепление могилы. Зеленые захоронения более безопасны для окружающей среды, без бальзамирования или бальзамирования продуктами, не содержащими формальдегида, и с биоразлагаемым саваном или гробом.

Для кремации может потребоваться покупка урны и место для хранения или развеивания праха. Относительно новым вариантом кремации является щелочной гидролиз, который представляет собой процесс растворения на водной основе, в котором используются щелочные химические вещества, тепло и перемешивание.

Если в вашем плане похорон указано, что вы предпочитаете службу, у вас есть несколько вариантов: от традиционных церковных похорон с последующим погребением до домашних похорон или панихиды. Традиционные похороны обычно включают службу с гробом, открытым или закрытым. Поминальная служба обычно включает собрание или службу без гроба. Некоторые включают в свои планы другие мероприятия, такие как поминки и посещения.