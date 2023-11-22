Как подобрать одежду для пышных женщин и невысоких дам

«Реклама» АО «МФК ДжамильКо», https://elenamiro.ru/

ИНН 7703013782

Erid: LatgBxso3

Если вы относите себя к категории пышных и невысоких дам, не думайте, что мода для вас не существует. Уверяем, вы можете выглядеть стильно и красиво, если знаете, как правильно подбирать одежду, которая подчеркнет ваши достоинства и скроет недостатки. Мы расскажем, какие фасоны, цвета, принты и аксессуары вам подходят, и покажем несколько идей образов для вас, которые можно легко повторить. Для поиска вдохновения обратитесь также к каталогу модной одежды итальянского бренда https://elenamiro.ru/.

Основные правила выбора одежды для пышных и невысоких

Первое, что нужно знать, – ваш тип фигуры: яблоко, груша, песочные часы, прямоугольник или треугольник. В зависимости от этого вы будете подбирать одежду, которая сможет гармонировать с вашими пропорциями, создавая иллюзию идеального силуэта. Общие правила, которые помогут сделать правильный выбор:

Вертикальные линии – визуально удлиняют фигуру, делают ее более стройной. Это могут быть принты в виде полосок, молнии, швы, шарф, длинный кулон. Избегайте горизонталей – пояса, ремня, карманов, которые разрывают силуэт и добавляют объем.

Одежда своего размера – слишком маленькие или большие вещи подчеркнут недостатки и сделают вас еще пышнее и ниже.

Простые и классические фасоны – универсальны и подходят для любого случая. Избегайте сложных и экстравагантных моделей, например, платья с рюшами, оборками, бахромой, аппликациями, блестками, которые добавят лишний объем. Не носите вещи с глубокими вырезами, открытыми плечами, асимметрией, которые нарушат баланс вашего силуэта.

Правильные цвета и принты. Темные и спокойные цвета визуально уменьшают фигуру, а светлые и яркие увеличивают, поэтому старайтесь носить темную одежду на проблемных зонах, а светлую – на достоинствах. Не бойтесь цветной одежды, но сделайте всего один яркий акцент, например, блузку, пиджак, сумку или обувь. Предпочитайте мелкие принты – горох, клетка, цветы, геометрия.

Аксессуары сделают образ более интересным и завершенным. Если у вас круглое лицо, выбирайте удлиненные изящные серьги. Если короткая шея, носите длинные и тонкие цепочки.

Примеры модных образов для пышных фигур

Давайте посмотрим на несколько примеров модных образов на невысоких и полных дам:

На работу. Наденьте классический костюм из брюк и жакета темного цвета. Под него – светлую блузку с небольшим принтом. Дополните образ туфлями на каблуке, сумкой-портфелем и минимальными украшениями. Добавьте яркий шарф для акцента.

На свидание. Вас украсит платье с запахом или завышенной талией сочно-темного или пастельного цвета. Платье должно заканчиваться на середине колена. Под него наденьте колготки или чулки телесного цвета. Дополните образ босоножками или туфлями на тонком каблуке, клатчем и изящными украшениями.

На прогулку. Наденьте джинсы прямого кроя, футболку или светлый мягкий свитер. Накиньте сверху ветровку или плащ средней длины, не слишком объемный или обтягивающий. Дополните образ кроссовками или ботинками на низком каблуке, рюкзаком и стильными очками.

На вечеринку. Если хотите выглядеть ярко, выберите юбку или платье насыщенного цвета, приталенного или прямого силуэта. Для этого случая можно надеть утягивающее белье, которое будет поддерживать грудь и живот. Дополните образ туфлями или ботильонами на высоком каблуке, клатчем и яркими украшениями. Можно для большей уверенности в себе накинуть на плечи широкий палантин из праздничной ткани, но проверьте, чтобы его цвет не вступал в конфликт с нарядом.

На самом деле неважно, какая у вас фигура и комплекция. Важно то, как вы себя преподносите и что транслируете миру. Поэтому воспользуйтесь нашими советами, озарите лицо приветливой улыбкой и будьте уверены в себе.