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Питерец.ру » Статьи » Мода и красота » Верхняя одежда » Как подобрать одежду для пышных женщин и невысоких дам

Как подобрать одежду для пышных женщин и невысоких дам

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Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
Freepik
Если вы относите себя к категории пышных и невысоких дам, не думайте, что мода для вас не существует

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Если вы относите себя к категории пышных и невысоких дам, не думайте, что мода для вас не существует. Уверяем, вы можете выглядеть стильно и красиво, если знаете, как правильно подбирать одежду, которая подчеркнет ваши достоинства и скроет недостатки. Мы расскажем, какие фасоны, цвета, принты и аксессуары вам подходят, и покажем несколько идей образов для вас, которые можно легко повторить. Для поиска вдохновения обратитесь также к каталогу модной одежды итальянского бренда https://elenamiro.ru/.

Основные правила выбора одежды для пышных и невысоких

Первое, что нужно знать, – ваш тип фигуры: яблоко, груша, песочные часы, прямоугольник или треугольник. В зависимости от этого вы будете подбирать одежду, которая сможет гармонировать с вашими пропорциями, создавая иллюзию идеального силуэта. Общие правила, которые помогут сделать правильный выбор:

  • Вертикальные линии – визуально удлиняют фигуру, делают ее более стройной. Это могут быть принты в виде полосок, молнии, швы, шарф, длинный кулон. Избегайте горизонталей – пояса, ремня, карманов, которые разрывают силуэт и добавляют объем.
  • Одежда своего размера – слишком маленькие или большие вещи подчеркнут недостатки и сделают вас еще пышнее и ниже.
  • Простые и классические фасоны – универсальны и подходят для любого случая. Избегайте сложных и экстравагантных моделей, например, платья с рюшами, оборками, бахромой, аппликациями, блестками, которые добавят лишний объем. Не носите вещи с глубокими вырезами, открытыми плечами, асимметрией, которые нарушат баланс вашего силуэта.
  • Правильные цвета и принты. Темные и спокойные цвета визуально уменьшают фигуру, а светлые и яркие увеличивают, поэтому старайтесь носить темную одежду на проблемных зонах, а светлую – на достоинствах. Не бойтесь цветной одежды, но сделайте всего один яркий акцент, например, блузку, пиджак, сумку или обувь. Предпочитайте мелкие принты – горох, клетка, цветы, геометрия.

Аксессуары сделают образ более интересным и завершенным. Если у вас круглое лицо, выбирайте удлиненные изящные серьги. Если короткая шея, носите длинные и тонкие цепочки.

Примеры модных образов для пышных фигур

Давайте посмотрим на несколько примеров модных образов на невысоких и полных дам:

  • На работу. Наденьте классический костюм из брюк и жакета темного цвета. Под него – светлую блузку с небольшим принтом. Дополните образ туфлями на каблуке, сумкой-портфелем и минимальными украшениями. Добавьте яркий шарф для акцента.
  • На свидание. Вас украсит платье с запахом или завышенной талией сочно-темного или пастельного цвета. Платье должно заканчиваться на середине колена. Под него наденьте колготки или чулки телесного цвета. Дополните образ босоножками или туфлями на тонком каблуке, клатчем и изящными украшениями.
  • На прогулку. Наденьте джинсы прямого кроя, футболку или светлый мягкий свитер. Накиньте сверху ветровку или плащ средней длины, не слишком объемный или обтягивающий. Дополните образ кроссовками или ботинками на низком каблуке, рюкзаком и стильными очками.
  • На вечеринку. Если хотите выглядеть ярко, выберите юбку или платье насыщенного цвета, приталенного или прямого силуэта. Для этого случая можно надеть утягивающее белье, которое будет поддерживать грудь и живот. Дополните образ туфлями или ботильонами на высоком каблуке, клатчем и яркими украшениями. Можно для большей уверенности в себе накинуть на плечи широкий палантин из праздничной ткани, но проверьте, чтобы его цвет не вступал в конфликт с нарядом.

На самом деле неважно, какая у вас фигура и комплекция. Важно то, как вы себя преподносите и что транслируете миру. Поэтому воспользуйтесь нашими советами, озарите лицо приветливой улыбкой и будьте уверены в себе.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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