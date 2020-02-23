Nike - не просто название, а образ жизни

Простое упоминание этого имени вызывает образы победы вопреки всем шансам, никогда не сдаваясь и давая 100% результата во всем. Голландская компания Royal Philips уже давно объявила о начале сотрудничества с Nike и об их совместной разработке высокотехнологичных устройств для людей, активно занимающихся спортом, а также спортивной одежды со встроенными электронными устройствами.

Новинки компании

Спортивная одежда Nike со встроенным электронным оборудованием существует на рынке уже несколько лет. Однако более мелкие компании, которые производят элементы для этой линии одежды, активно занимаются созданием лучшей спортивной одежды Nike. Лейбл Nike известен во всем мире. Они использовали свои производственные и маркетинговые возможности, чтобы сделать новый вид одежды.

Сегодня компания выпускает самые разные вещи:

• кроссовки Nike;

• кеды;

• футболки;

• майки;

• штаны;

• шорты;

• перчатки;

• шарфы;

• шапки;

• куртки;

• носки.

Некоторые из крупнейших спортивных компаний в мире конкурируют за бизнес-партнерство с Nike.

История возникновения бренда

Билл Бауэрман - основатель компании Nike, первоначально бы тренером в области бега и легкой атлетики университете Орегона с1947 по 1972 года. В 1972 году он начинает тренировать олимпийскую легкоатлетическую сборную США. Билл Бауэрман уже понял, что специальная одежда и обувь необходимы спортсмену для победы, за исключением отличной физической подготовки. Это было началом спортивной одежды Nike.

Билл Бауэрман был влюблен в спорт и готов был на многое ради будущего. Уже в то время он начал самостоятельно делать обувь. Она была гораздо более профессиональной, качественной и дешевой, чем обувь, производимая ведущими фирмами на рынке.

Fill Knight учился на одном из факультетов в Орегонском университете, в то время он и встретил Билла Бауэрмана. В результате их знакомство переросло в длительную дружбу.

После получения диплома Филл Найт приступил к работе, изучая тонкости управления бизнесом и через небольшой промежуток времени он исследовал рынок и написал материал по своим наблюдениям. Он выяснил, что возможно переломать монополию из Германии в обувной промышленности США если взять в помощь Японскую высокотехнологичную и недорогую спортивную обувь.

В 1962 году Fill Knight отправился в Японию, чтобы посетить самую известную спортивную фирму Onitsuka Tajger. Он представляет себя в качестве представителя компании "Blue Ribbon Sports" и его визит завершается первой презентацией японского рынка в США.

Капитал компании – 1000 долларов

Билл Бауэрман и Фил Найт пришли к выводу, что при небольших переделках спортивная одежда Nike окажется качественной и недорогой. В 1964 году Билл Бауэрман и Фил Найт подписали соглашение о партнерстве и создал новый лейбл под названием «Blue Ribbon Sports». Каждый партнер внес по 500 долларов. На эти деньги они купили 300 пар спортивной обуви.

Первые свои продажи они осуществляли непосредственно из гаража семьи Найт. Был договор, что Fill Knight занимался продажами, а Билл Бауэрман был экспертом по улучшению качества и функциональности обуви и одежды. В 1965 году у фирмы появился сотрудник Джефф Джонсон, так как это была не постоянная работа как для Билла Бауэрмана, так и для Fill Knight.

Всемирная слава

Что было самым важным, что создало будущее спортивной одежды Nike? Они верили в будущее своего бизнеса. Еще одним важным элементом было то, что они оба были спортсменами и знали потребности спортсменов. Они были готовы работать над своим бизнесом с вдохновением.

Сейчас спортивная одежда и обувь Nike – больше, чем просто название. Сейчас носить вещи этого бренда – быть победителем во всем и верить, что нет непреодолимых вершин и добиться можно любой поставленной цели.