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Питерец.ру » Статьи » Мода и красота » Косметика » Качественная косметика доступна каждому – интернет-магазин Beautis

Качественная косметика доступна каждому – интернет-магазин Beautis

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
beautis.com.ua
Компания Beautis – популярный интернет-магазин, специализирующийся на продаже косметических и парфюмерных продуктов.

Компания Beautis – популярный интернет-магазин, специализирующийся на продаже косметических и парфюмерных продуктов. В каталоге представлен широкий ассортимент товаров, среди которых можно найти продукцию для решения любых задач по уходу. Фирма заботится о покупателях и учитывает индивидуальные особенности своих клиентов. Товары не только соответствуют международным стандартам качества, но и учитывают принципы каждого человека. Поэтому в каталоге можно встретить продукцию из линеек Vegan Friendly, Gluten Free и Cruelty Free.

Ассортимент

Каталог товаров фирмы Beautis https://beautis.com.ua/ достаточно широк. В разделах можно найти косметику для разных целей. Покупателям предоставлен огромный выбор продукции:

  • Уход за кожей тела и лица – крема, масла, маски, сыворотки, флюиды, массажеры и бальзамы.

  • Создание макияжа – тональные крема, тени, туши, пудры, помады и подводки.

  • Забота о волосах – шампуни, кондиционеры, муссы, термозащиты, спреи, гели, скрабы и маски.

  • Защита от солнца – крема, масла, защитные средства для волос.

  • Загар – автозагары, крема для закрепления смуглого оттенка, флюиды и масла.

В каталоге также можно найти эфирные масла и парфюмерные продукты для себя и в подарок близким. На сайте представлен большой выбор косметики, которая станет отличным презентом по разным поводам.

Помимо самих косметических продуктов, на сайте Beautis представлены различные аксессуары – кисти, роллеры, расчески, резинки для волос и многое другое.

История компании

Фирма Beautis была создана в 2017 году. Интернет-магазин зарекомендовал себя как честного продавца качественной косметики, доступной каждому. Многие клиенты оставляют положительные отзывы о деятельности компании и советуют приобретать уходовую и декоративную косметику именно на сайте Beautis.

Преимущества магазина

Компания заботится о своих клиентах и делает все возможное для того, чтобы покупки в интернет-магазине стали проще и удобнее. На странице сайта присутствует кнопка для получения помощи от консультантов. Ее можно нажать в любое время, чтобы получить ответы на все интересующие вопросы по поводу продукции и оформления заказа.

Фирма также регулярно проводит распродажи и делает скидки для своих клиентов. Каждый покупать может приобрести качественную косметику и парфюмерию для личных нужд. Магазин обещает быструю доставку и регулярные бонусы для каждого клиента. При первом заказе действует скидка в 10% для новых покупателей.

Beautis сотрудничает с популярными брендами, среди которых:

  • Alan Jey;

  • Bali Body;

  • Beautyblender;

  • Colorscience;

  • Darling;

  • DSD Deluxe;

  • Lancome;

  • Olaplex;

  • Philip Martin’s и многие другие.

Косметические средства создаются по инновационным технологиям в соответствии со всеми международными стандартами качества. Они хранятся и транспортируются в рекомендованных производителем условиях. Сотрудники регулярно контролируют сроки годности каждого товара, поэтому клиенты могут быть спокойны за безопасность продукции.

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