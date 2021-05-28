Макияж губ – модные цветовые тенденции лета 2021

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Губные помады и карандаши всегда были лучшими подругами для девушек, любящих следить за модой. Вместе с банковскими карточками, монетами, записными книжками помада также занимает весьма почетное место в женской сумочке.

Да и искусно подобранный макияж губ сразу же выделяет изысканную женщину. Идет время, меняется мода и тенденции, но что остается всегда популярным – это использование средств для украшения губ.

С усовершенствованием макияжа средства для выделения губ изменили свою форму и стиль. Теперь эти орудия стиля и красоты – не только губные помады, но и карандаши, блески, подводки и другие косметические приспособления. Появилась минеральная косметика, которая превосходно защищает губы от воздействия солнечных лучей. Да и сам макияж стал разнообразнее и красочнее.

Ежегодно перед началом нового летнего сезона специалисты в области моды стараются спрогнозировать наиболее популярные цвета губной помады. Однако даже в 2021 году цвета помады остаются все теми же базовыми и натуральными, как и прежде.

Модный макияж губ

Нейтральный цвет, во все время являющийся одним из самых популярных в жаркие дни, также актуален и на предстоящий сезон. Тем более, пользоваться таким цветом весьма просто.

Однако перед тем как пользоваться косметическими средствами, убедитесь в том, что ваши губы здоровы. Постоянно пользуйтесь увлажняющими кремами, чтобы нейтральные цвета помады смотрелись наиболее естественно. Для достижения наибольшего эффекта в макияже губ пользуйтесь цветом, максимально приближенным к вашему естественному. После нанесения подводки, покройте сверху увлажняющим средством. Затем нанесите слой помады нейтрального цвета, а для наибольшего эффекта воспользуйтесь блеском. Для акцентирования внимания окружающих на вашей выразительности, можно усложнить макияж для глаз, – для этого воспользуйтесь подводкой для глаз, черной тушью для ресниц черного цвета и тенями для век бежевого или светло-розового цвета.

И не бойтесь экспериментировать, потому что модные цветовые тенденции лета создаем мы сами!