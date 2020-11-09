Ежедневно современные дизайнеры создают оригинальную детскую одежду. Именно благодаря этому появляются новые термины, обозначающие названия вещей. Ярким примером считается лонгслив. Это футболка с длинными рукавами. Большой ассортимент детских лонгсливов представлен в интернет-магазине https://www.VipAvoska.com.ua.
Особенности изделия
Все заботливые мамы покупают своим детям лонгсливы. Это удобная вещь из натуральной ткани должна быть у каждого ребенка. Она не стесняет движения, дает коже дышать. Детское изделие замечательно гармонирует с разными вещами – юбками, брюками, джинсами.
Лонгсливу присущи некоторые особенности:
- изделия обычно шьют из дышащих материалов, например, хлопка;
- горловина изделий круглая, хотя встречаются варианты и с V-образным вырезом;
- рукав достигает длины до запястья, в некоторых моделях – ;
- вещи могут быть приталенными и свободными.
Детям в таких вещах очень удобно и легко. Лонгсливы можно носить в садик и школу. Их выбирают и для активных игр, прогулок.
Материалы
Детские вещи создают из хлопка. Еще лонгсливы создают из:
- флиса – материал теплый, подходит для прохладного времени;
- кулирки – трикотажная ткань, приятная на ощупь;
- футера – плотного материала с особым нитевым переплетением, может включать хлопок, шерсть, полиэстер.
- лакоста – материал не мнется, приятен на ощупь, не портится от частых стирок.
Каждый материал имеет свои плюсы. Детские модели качественные и комфортные. Еще они отличаются безопасностью, так что их можно смело выбирать для повседневной носки.
Расцветки
Магазины предлагают большое количество лонгсливов. В продаже есть как однотонные модели, так и с принтом. В моде абстрактные изображения, клетка, полоска, яркие принты. Востребованы 3D рисунки животных, природы, морская тематика.
Последним трендом в моде считается копирование стиля взрослых. Это «семейный look». У детей в моде следующие цвета:
- синий;
- розовый;
- бирюзовый;
- оливковый;
- изумрудный.
Детские лонгсливы бывают яркими, оригинальными. В тренде цветочные принты, узоры, неоновые разводы, изображения животных, героев мультфильмов. Для девочек выпускают вещи с пайетками, аппликациями.
Лонгсливы можно носить с разными вещами, в том числе с леггинсами, лосинами, юбками. В школу можно ходить в черных брюках. Для дополнения образа можно выбрать балетки, кеды, туфли. В любом случае получается стильный образ.