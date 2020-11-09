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Питерец.ру » Статьи » Мода и красота » Детские лонгсливы

Детские лонгсливы

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Ежедневно современные дизайнеры создают оригинальную детскую одежду.

Ежедневно современные дизайнеры создают оригинальную детскую одежду. Именно благодаря этому появляются новые термины, обозначающие названия вещей. Ярким примером считается лонгслив. Это футболка с длинными рукавами. Большой ассортимент детских лонгсливов представлен в интернет-магазине https://www.VipAvoska.com.ua.

Особенности изделия

Все заботливые мамы покупают своим детям лонгсливы. Это удобная вещь из натуральной ткани должна быть у каждого ребенка. Она не стесняет движения, дает коже дышать. Детское изделие замечательно гармонирует с разными вещами – юбками, брюками, джинсами.

Лонгсливу присущи некоторые особенности:

  • изделия обычно шьют из дышащих материалов, например, хлопка;
  • горловина изделий круглая, хотя встречаются варианты и с V-образным вырезом;
  • рукав достигает длины до запястья, в некоторых моделях – ;
  • вещи могут быть приталенными и свободными.

Детям в таких вещах очень удобно и легко. Лонгсливы можно носить в садик и школу. Их выбирают и для активных игр, прогулок.

Материалы

Детские вещи создают из хлопка. Еще лонгсливы создают из:

  • флиса – материал теплый, подходит для прохладного времени;
  • кулирки – трикотажная ткань, приятная на ощупь;
  • футера – плотного материала с особым нитевым переплетением, может включать хлопок, шерсть, полиэстер.
  • лакоста – материал не мнется, приятен на ощупь, не портится от частых стирок.

Каждый материал имеет свои плюсы. Детские модели качественные и комфортные. Еще они отличаются безопасностью, так что их можно смело выбирать для повседневной носки.

Расцветки

Магазины предлагают большое количество лонгсливов. В продаже есть как однотонные модели, так и с принтом. В моде абстрактные изображения, клетка, полоска, яркие принты. Востребованы 3D рисунки животных, природы, морская тематика.

Последним трендом в моде считается копирование стиля взрослых. Это «семейный look». У детей в моде следующие цвета:

  • синий;
  • розовый;
  • бирюзовый;
  • оливковый;
  • изумрудный.

Детские лонгсливы бывают яркими, оригинальными. В тренде цветочные принты, узоры, неоновые разводы, изображения животных, героев мультфильмов. Для девочек выпускают вещи с пайетками, аппликациями.

Лонгсливы можно носить с разными вещами, в том числе с леггинсами, лосинами, юбками. В школу можно ходить в черных брюках. Для дополнения образа можно выбрать балетки, кеды, туфли. В любом случае получается стильный образ.

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