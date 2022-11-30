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Питерец.ру » Статьи » Производство » Потребительские товары » Кресло-качалка с маятниковым механизмом и подножкой – идеальный вариант для пожилого человека!

Кресло-качалка с маятниковым механизмом и подножкой – идеальный вариант для пожилого человека!

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
mebelike.ru
Кресла-качалки с маятниковым механизмом по самой низкой цене. Квалифицированные менеджеры помогут с выбором купить кресло качалку маятникового типа.

За последние несколько лет мы совершенно по-другому стали воспринимать окружающую действительность и людей, которые нас окружают. Особенно это касается родных и близких! Хочется окружить их заботой и лаской, постараться почаще радовать. Однако, взрослому человеку очень трудно подобрать подарок – как правило ему ничего не нужно. Лучшим решением будет купить кресло-качалку маятникового типа. Что особенно в таком кресле? Почему такой вид кресла предпочтительнее для пенсионеров? Где маятниковые кресла-качалки купить в Москве? На эти и другие вопросы будем отвечать в этой статье.

Тип качания.

В настоящее время существует два основных вида кресел-качалок – маятниковые и классические. Классические имеют закругленные ножки, которые называются полозья. Под весом тела человека, оно раскачивается назад и вперед. Такие кресла иногда называют инерционными, так как они двигаются по инерции.

Маятниковые имеют другой вид качания, так как механизм находится не на полу, а на уровне сиденья. Это дает возможно хорошо зафиксировать ножки, что значительно снижает риск бытовых травм. Когда можно оступиться и упасть? В момент схода с кресла или, наоборот, во время посадки. Благодаря тому, что кресло стоит неподвижно, Вы можете быть уверены, что не промахнетесь и сядете именно туда, куда планировали.

Кресло-качалка маятник Balance-1+пуф Balance-1 Венге/Шпон Verona brown

В чем преимущество для пожилого человека?

  • Как мы уже говорили ранее, первое и самое основное – это максимальная безопасность! Кресло-маятник чаще всего покупают для самых уязвленных категорий граждан – пожилых людей и молодых родителей. Для тех, кому важно быть защищенным!
  • Во-вторых, раз ножки плотно стоят на полу и не двигаются, то и сам процесс эксплуатации происходит практически бесшумно. Все знают, что в кресле можно задремать или смотреть любимую передачу по телевизору, и очень важно чтобы никакие посторонние звуки не отвлекали. Именно за это любят кресла-качалки с маятниковым механизмом.
  • Не стоит игнорировать тот факт, что такие кресла можно ставить даже на ковровые покрытия или ковролины. Классическое кресло точно не сможет раскачиваться, если пол не будет твердым, а маятниковое можно ставить абсолютно на любое покрытие.
  • Некоторые модели дополнительно оснащены боковыми карманами, что очень удобно и практично. В них всегда можно сложить важные мелочи, такие как: пульт от телевизора, чехол с очками, трубку телефона или бутылку с питьевой водой. Вроде бы небольшие вещи, но не придется лишний раз вставать с кресла.

Таким образом, кресло-качалка с функцией маятника может стать отличным подарком для пенсионера! А познакомиться с ассортиментом и рассмотреть модели поближе можно в интернет-магазине Mebelike.ru, который много лет занимается мебелью для дома.

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