Коврик для ванной – безопасность и уют

Ни одна ванная комната не обходится без коврика. Может показаться, что этот аксессуар – незначительная мелочь, но на самом деле это не так. У него много важнейших функций. Если их обобщить, то можно сказать, что коврик для ванной должен обеспечить комфорт и красоту.

Каким должен быть коврик в ванную на пол

Сейчас в продаже имеется большое количество вариантов ковриков для ванны. При выборе надо обратить внимание на несколько факторов. Хороший коврик должен быть:

Влагостойким и воздухопроницаемым. Он должен быстро высыхать, чтобы не допустить развития грибка, который очень любит влажные помещения.

Стойким к перепадам температуры. Когда человек принимает душ, в ванной становится очень жарко, а потом температура резко падает. Некачественный материал может быстро деформироваться в таких условиях.

Простым в использовании. Покрытие довольно быстро загрязняется, и его часто приходится стирать. Важно, чтобы делать это было несложно.

Эстетичным. Коврик должен радовать глаз и быть в одном стиле с оформлением комнаты.

Зачем в ванной комнате нужен коврик

Напольное покрытие в ванной комнате бывает из разных материалов, но практически все они довольно скользкие. Вылезая из ванны на голый пол, очень просто упасть. Коврик предотвращает соскальзывание ступни. С его помощью можно избежать переохлаждения от линолеума или керамической плитки.

Помимо всего прочего, он избавит от необходимости после каждого купания мыть пол, так как отлично впитывает брызги.

Защитные функции – это очень важно. Но это еще не все. Коврик – часть оформления помещения. С его помощью можно из унылой комнаты сделать стильное и уютное пространство.

Разновидности

Материал – один из главных критериев выбора коврика в ванную комнату.

Производители предлагают следующие варианты:

резиновые;

силиконовые;

акриловые;

из микрофибры;

из ПВХ;

деревянные;

бамбуковые;

хлопковые.

Коврики из хлопка постепенно вытесняют все остальные модели. По отзывам домохозяек, они самые удобные в использовании и эстетически привлекательные.

Коврики TARLINI

Одними из лучших хлопковых ковриков для ванной являются изделия компании TARLINI. Они первыми встречают ваши ноги после душа и обеспечивают им нежность и комфорт. Резиновой основы у них нет, но и без нее эти изделия отлично защищают от скольжения. Мягкий, приятный на ощупь материал не дает холоду шансов пробраться к ногам.

Ковры TARLINI отлично впитывают воду. Хлопок – один из самых воздухопроницаемых материалов, поэтому в нем не скапливаются неприятные запахи. Он абсолютно натурален и не содержит синтетических волокон, поэтому не вызывает аллергию.

Компания выпускает коврики, качество которых безупречно. Они не деформируются со временем. Сразу после купания их можно повесить на бортик ванны для просушки, а через несколько дней пользования постирать в стиральной машине.

Коврики предназначены для ванной комнаты, но их можно использовать и в других помещениях, а также при необходимости положить на диван или кресло для их защиты от загрязнения.

В коллекции имеется несколько различных моделей:

Lower;

Rombus;

Twig;

Flup.

Они отличаются расцветкой, фактурой и рисунком. Можно выбрать вариант подходящего размера от 40х60 до 60х120 см.

Каким бы ни был выбранный вами коврик TARLINI, он обеспечит необходимый уровень комфорта и гармонично впишется в любой стиль ванной комнаты.