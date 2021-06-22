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Какой выбрать автомобильный коврик

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Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
PiXABAY
Выбрать автомобильный коврик непросто среди огромного ассортимента подобных изделий.

Выбрать автомобильный коврик непросто среди огромного ассортимента подобных изделий. Популярны резиновые, полиуретановые, кожаные, текстильные и коврики ЕВА. Все они различаются по стоимости и характеристикам.

Важность верного выбора

Правильный автомобильный коврик будет соответствовать размеру и форме пола машины, а качественный материал автомобильных ковриков позволит легко мыть, не обращаясь в химчистку. Также он предотвратит появление плесени под ним, защитив от влаги. Днище машины не будет подвергаться коррозии, и владельцу не придется лишний раз обращаться в мастерскую.

Резиновые и полиуретановые

Резиновые изделия изготавливаются из качественного каучука, а чтобы ноги водителя не скользили, на нижней поверхности имеются рельефные ячейки и шипы. Коврики, предназначенные для зимнего времени, оснащены бортами по бокам для защиты дна машины изнутри от коррозии из-за воды, реагентов. Также их просто мыть.

Такие изделия отличаются невысокой ценой, следовательно, имеют недостатки:
• непривлекательный вид;
• некоторые трескаются из-за мороза;
• влага с резиновых изделий испаряется медленно, образуя лужи;
• отличатся неприятным запахом, который со временем выветривается;
• вес комплекта достигает 12 кг.
Полиуретановые обойдутся раза в 1,5 дороже резиновых. Внешне напоминают каучуковые, но в сравнении имеют лучшие характеристики: они эластичнее, прочнее, легче. Также у них нет неприятного запаха, сохраняют характеристики при температуре от +55 до -55 градусов, крепятся к полу. Дополнительный плюс – продаются в разных цветах.

Кожаные 3D коврики

Кожаные аксессуары не сможет позволить любой водитель, в этом их главный недостаток. Однако они считаются одними из лучших, так как такие коврики:
• эстетично смотрятся, украшая даже дешёвый автомобиль;
• легко моются, часто для очистки от грязи достаточно протирания влажной тряпкой;
• прочны, способны долгое время переносить механические воздействия: ни кошачьи когти, ни женские каблуки почти неспособны испортить изделие;
• водонепроницаемы;
• не скользят.
Перечисленными свойствами обладают коврики и из натуральной кожи и из экологической.

Текстильные

Текстильные существуют двух видов: обычные и 3D. Все коврики из этого материала впитывают воду, предотвращая появление луж в салоне (при покупке важно выбрать изделие, которое не пропускает влагу, а только впитывает). Преимущество материала – отсутствие необходимости часто чистить, так как пыль на нем заметна меньше. В магазинах представлен огромный выбор автомобильных текстильных ковриков, различающихся плотностью, длиной ворса, цветом, рисунком.

Стоит учесть, что аксессуар должен успевать просыхать от влаги, что может быть проблематично зимой. Главный минус текстиля – недолговечность при интенсивном использовании. В тех местах, где водитель часто ставит ноги, ворс может быстро износиться.

Зимой рекомендуется стелить 3D покрытие, оно оснащено бортиками и имеет 3 слоя:
• ворсовый верхний;
• вспененная основа, обеспечивающая гидроизоляцию и теплоизоляцию, также она придает объем;
• противоскользящая пленка.

EVA ковры

Сэвилен, EVA или этиленвинилацетат (ЭВА) – инновационный материал, в его основе лежит вспененный каучук. С наружи выполнен в форме ячеек. Такие ковры обладают множеством плюсов:
• сохраняют свойства в любую погоду: зимой не трескаются, в жару не становятся мягкими;
• выпускаются разных цветов;
• имеют небольшой вес;
• долговечны;
• сохраняют эстетичный вид даже в грязь: ни песок, ни жидкость не оставят на нем пятен;
• снабжены клипсами, не позволяющие изделию перемещаться;
• пластичны: покрытие принимает изначальную форму, если помять, и повторяет рельеф поверхности предметов;
• сохраняют первоначальные характеристики после взаимодействия с сильными химическими веществами;
• материал экологически чист и гигиеничен, в нем не заводятся гребки и плесень;
• для очищения достаточно встряхнуть.
Кроме того, можно выбрать фактуру: ромбы или соты. Узоры обладают одинаковой функциональностью, поэтому автомобилист может выбрать тот, который, кажется симпатичнее.
Важно! Встречается много подделок.

Советы по выбору

Чтобы не жалеть о покупке, нужно знать несколько пунктов, на которые следует обратить внимание при выборе:
• Желательно приобрести изделия из экологически чистого материала, так как они непрерывно находятся в машине. Вредные выделения постепенно нанесут ущерб здоровью.
• Коврик не должен скользить, это не только причинит дискомфорт, но и может привести к аварии, если соскользнет в неподходящий момент.

Нельзя однозначно определить лучшие автомобильные коврики: все имеют достоинства и недостатки. Выбирать стоит исходя из бюджета, климата, эстетических предпочтений.

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