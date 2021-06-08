Товары для ребенка и мамы с ТаоБао

На просторах китайского интернет-гипермаркета ТаоБао можно найти все, начиная от заколочек и резинок, заканчивая строительными материалами, тяжелой техникой и электроникой. И хотя все еще бытует стереотип об отсутствии качества вещей с пометкой Made-in-China, низкая цена вовсе не связана с браком. Все потому, что в Китае рабочая сила очень дешевая, поэтому, соответственно, продукция стоит в разы дешевле. Что же касается сборок и материалов, они ничем не отличаются от европейских или американских. Уже поэтому в последние годы интернет-покупки в Китае набирают все большую популярность, а многие соотечественники выстраивают полноценный бизнес на перекупах.

Что можно заказать из Китая?

Одежды, косметика, обувь, электроника, детские товары – в ассортименте огромной интернет-площадки ТаоБао сотни и тысячи предложений. Преимущество также в том, что один и тот же товар можно найти у разных продавцов и не факт, что по одной цене. Так можно подобрать действительно хорошие вещи, но по минимальной цене. Все потому, что продавцами на площадке выступают такие же обычные пользователи. Что можно заказать для мам и детей:

игрушки – мягкие медведи и зайцы, конструкторы, развивающие игры, роботы и самолетики, при чем качество продуктов будет ничуть не хуже, чем в отечественных магазинах;

коляски – а также комплектующие для таких товаров, различные сидения, подушки, дополнительные накидки и сумки;

рюкзаки – а также прочие сумки для удобства переноса вещей на прогулке с ребенком;

медицинские препараты – в большинстве случаев это различные пластыри, одноразовые палочки с йодом или спиртов, все то, что может понадобится в дороге;

витамины – вне медицинской категории, различные китайские народные препараты и сборки, которые можно отправлять с доставкой.

Также можно выбирать очень милую одежду для детей и мам, однако следует помнить, что выбор такого типа товара не так прост: обязательно нужно сверять таблицу размеров.

Как правильно оформлять доставку

Одна из самых главных сложностей китайского интернет-шопинга – это интерфейс магазина полностью из иероглифов. Не каждый встроенный в браузер переводчик способен справиться с таким объемом китайского текста корректно. К тому же общаться с продавцами также придется по-китайски, посредством все того же переводчика, оформлять оплату и доставку. Любые вопросы, связанные с организацией заказа, оплаты и доставки поможет решить фирма-посредник. Такие компании специализируются на китайском рынке, поэтому решат любой возникший в процессе вопрос.