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Питерец.ру » Статьи » Производство » Потребительские товары » Гравировка механическая в Москве

Гравировка механическая в Москве

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Механическая гравировка – технология механического воздействия для нанесения изображения или текста на различные поверхности. Мы работаем как со стандартными

Механическая гравировка – технология механического воздействия для нанесения изображения или текста на различные поверхности. Мы в vitstamp.ru работаем как со стандартными макетами, так и разрабатываем индивидуальные варианты оформления с учетом пожеланий заказчика. В зависимости от материала, на котором выполняется механическая гравировка, и от общего объема заказа варьирует его итоговая стоимость.

Процесс механической гравировки

Оформление гравировки выполняется на специальном оборудовании с острыми и вращающимися фрезами. Элемент для обработки фиксируется в одном положении, затем фреза движется над закрепленной поверхностью и снимает верхний слой материала, вырезая буквы, узоры, орнамент, любой рисунок. Оптимально подходят для механической гравировки – металл и различные виды пластика, в том числе многослойный.

Такой вариант оформления различных изделий отличается следующими преимуществами:

  • возможность нанести объемное изображение с четкими и ровными контурами,
  • возможность выполнить корректировку некоторых предметов при нанесении гравировки,
  • широкие возможности дизайна – создание уникальных и эксклюзивных изображений, рисунков, надписей за счет комбинирования разной толщины линий, глубины и формы кромок, обрамления.

Применение технологии механической гравировки доступно не для всех видов материалов. Кроме этого, выделяются и такие ограничения при обработке изделий:

  • требуется специальное закрепление изделия – зажим, что не всегда возможно и удобно. А также затрудняет серийный выпуск изделий по времени,
  • достаточно низкий уровень детализации – мелкие элементы рисунка или изображения не удастся выполнить с максимальной точностью,
  • из-за прямого контакта не выполняется оформление гравировки на изделиях из стекла и хрупких поверхностях, на коже и на бумаге, акриловых поверхностях.

Еще одна особенность механической гравировки – износ фрезерной головки, поэтому в нашей компании специалисты строго отслеживают периодичность замены деталей оборудования.

Расчет стоимости заказа

Технология механической гравировки активно используется для обработки различных изделий:

  • табличек, вывесок, указателей, кубков, медалей и т.п.,
  • оригинальных сувениров, ручек, брелоков, визитниц и других канцелярских принадлежностей,
  • корпусов ноутбуков, планшетов, флешек,
  • оформления любых корпоративных атрибутов и аксессуаров,
  • предметов интерьера и дизайнерских элементов.

Чтобы определить общую стоимость заказа, учитываются важные особенности исполнения:

  • уровень сложности и глубина фрезеровки, материал изделий,
  • размеры поверхности и рабочей зоны для гравировки,
  • общий объем заказа и срочность выполнения,
  • необходимость выполнения дополнительных работ – обработка защитным составом, сочетание с другими технологиями оформления и т.д.
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