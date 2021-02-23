Гравировка механическая в Москве

Механическая гравировка – технология механического воздействия для нанесения изображения или текста на различные поверхности. Мы в vitstamp.ru работаем как со стандартными макетами, так и разрабатываем индивидуальные варианты оформления с учетом пожеланий заказчика. В зависимости от материала, на котором выполняется механическая гравировка, и от общего объема заказа варьирует его итоговая стоимость.

Процесс механической гравировки

Оформление гравировки выполняется на специальном оборудовании с острыми и вращающимися фрезами. Элемент для обработки фиксируется в одном положении, затем фреза движется над закрепленной поверхностью и снимает верхний слой материала, вырезая буквы, узоры, орнамент, любой рисунок. Оптимально подходят для механической гравировки – металл и различные виды пластика, в том числе многослойный.

Такой вариант оформления различных изделий отличается следующими преимуществами:

возможность нанести объемное изображение с четкими и ровными контурами,

возможность выполнить корректировку некоторых предметов при нанесении гравировки,

широкие возможности дизайна – создание уникальных и эксклюзивных изображений, рисунков, надписей за счет комбинирования разной толщины линий, глубины и формы кромок, обрамления.

Применение технологии механической гравировки доступно не для всех видов материалов. Кроме этого, выделяются и такие ограничения при обработке изделий:

требуется специальное закрепление изделия – зажим, что не всегда возможно и удобно. А также затрудняет серийный выпуск изделий по времени,

достаточно низкий уровень детализации – мелкие элементы рисунка или изображения не удастся выполнить с максимальной точностью,

из-за прямого контакта не выполняется оформление гравировки на изделиях из стекла и хрупких поверхностях, на коже и на бумаге, акриловых поверхностях.

Еще одна особенность механической гравировки – износ фрезерной головки, поэтому в нашей компании специалисты строго отслеживают периодичность замены деталей оборудования.

Расчет стоимости заказа

Технология механической гравировки активно используется для обработки различных изделий:

табличек, вывесок, указателей, кубков, медалей и т.п.,

оригинальных сувениров, ручек, брелоков, визитниц и других канцелярских принадлежностей,

корпусов ноутбуков, планшетов, флешек,

оформления любых корпоративных атрибутов и аксессуаров,

предметов интерьера и дизайнерских элементов.

Чтобы определить общую стоимость заказа, учитываются важные особенности исполнения: