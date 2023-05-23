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Питерец.ру » Статьи » Производство » Промышленное производство » Металлопрокат: особенности ассортимента и выбор поставщика

Металлопрокат: особенности ассортимента и выбор поставщика

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Freepik
Металлопрокат – вид продукции, получаемый методом прокатки металлических заготовок на прокатном стане.

Металлопрокат – особая линейка продукции, которую получают в промышленных условиях посредством прокатки металлических заготовок на специальных прокатных и отжимных станках. В качестве сырья используют черные и цветные металлы, а также их сплавы, нержавеющую сталь, медь, алюминий.

В каталоге поставщика широкий ассортимент товаров этой категории:

  • сортовой прокат;
  • арматура;
  • проволока;
  • гофролисты;
  • трубы;
  • листы;
  • уголки;
  • швеллера и прочее.

Металлопрокат и особенности использования продукции

В понятие «металлопроката» входит широкий спектр как готовых изделий, так и различных заготовок, которые классифицируются по методу обработки поверхности, размерам, назначению, толщине, формам и прочим техническим характеристикам. Пройдя по ссылке https://rusinvestmetall.ru/, можно ознакомиться с ассортиментом, узнать подробнее о сортаменте и точных размерах изделий по номенклатуре.https://rusinvestmetall.ru/

На современном рынке много компаний предлагают свои услуги по реализации сортовой продукции, но выгоднее всего зарекомендовал себя поставщик «РИМ». Основная цель организации – быстрая поставка товара из черного металла клиентам в указанный срок, обеспечивая стабильную и бесперебойную работу масштабного строительного объекта.

Различается металлический прокат:

  • типом используемого сплава;
  • особенностью производственного процесса;
  • технологией обработки поверхности;
  • типом готовых заготовок или продукции.

Сортовой прокат – многочисленная группа заготовок для дальнейшей обработки

Арматура, квадраты, шестигранники, круги, стержни, полосы – все эти компоненты относятся к сортовой продукции.

При этом весь прокат квалифицируется на горяче- и холоднокатаный и цветной. По первой технологии изделия получают посредством сильного нагрева стали и сплавов. Это заготовки металла постоянного сечения. В эту категорию входит продукция, предназначенная для строительства: компоненты стальных каркасов и армирующие элементы.

В процессе холоднокатаной технологии заготовки пропускают между валиками для дальнейшей прокатки. Температура комнатная. Такая продукция характеризуется идеально ровной поверхностью, не боится коррозийного воздействия, долговечна и прочна.

Черный металл намного долговечнее и надежнее от цветного. В последнем случае заготовки из меди, алюминия, бронзы, латуни и других сплавов используются в авиации. Медицине, электронике и других отраслях.

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