Металлопрокат: особенности ассортимента и выбор поставщика

Металлопрокат – особая линейка продукции, которую получают в промышленных условиях посредством прокатки металлических заготовок на специальных прокатных и отжимных станках. В качестве сырья используют черные и цветные металлы, а также их сплавы, нержавеющую сталь, медь, алюминий.
В каталоге поставщика широкий ассортимент товаров этой категории:
- сортовой прокат;
- арматура;
- проволока;
- гофролисты;
- трубы;
- листы;
- уголки;
- швеллера и прочее.
Металлопрокат и особенности использования продукции
В понятие «металлопроката» входит широкий спектр как готовых изделий, так и различных заготовок, которые классифицируются по методу обработки поверхности, размерам, назначению, толщине, формам и прочим техническим характеристикам. Пройдя по ссылке https://rusinvestmetall.ru/, можно ознакомиться с ассортиментом, узнать подробнее о сортаменте и точных размерах изделий по номенклатуре.https://rusinvestmetall.ru/
На современном рынке много компаний предлагают свои услуги по реализации сортовой продукции, но выгоднее всего зарекомендовал себя поставщик «РИМ». Основная цель организации – быстрая поставка товара из черного металла клиентам в указанный срок, обеспечивая стабильную и бесперебойную работу масштабного строительного объекта.
Различается металлический прокат:
- типом используемого сплава;
- особенностью производственного процесса;
- технологией обработки поверхности;
- типом готовых заготовок или продукции.
Сортовой прокат – многочисленная группа заготовок для дальнейшей обработки
Арматура, квадраты, шестигранники, круги, стержни, полосы – все эти компоненты относятся к сортовой продукции.
При этом весь прокат квалифицируется на горяче- и холоднокатаный и цветной. По первой технологии изделия получают посредством сильного нагрева стали и сплавов. Это заготовки металла постоянного сечения. В эту категорию входит продукция, предназначенная для строительства: компоненты стальных каркасов и армирующие элементы.
В процессе холоднокатаной технологии заготовки пропускают между валиками для дальнейшей прокатки. Температура комнатная. Такая продукция характеризуется идеально ровной поверхностью, не боится коррозийного воздействия, долговечна и прочна.
Черный металл намного долговечнее и надежнее от цветного. В последнем случае заготовки из меди, алюминия, бронзы, латуни и других сплавов используются в авиации. Медицине, электронике и других отраслях.