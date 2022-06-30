Чем уникальны муфты серии POLT от Raychem?

В середине XX-ого века американская компания «Raychem Corporation» стала первопроходцем в электротехнической индустрии. Специалисты этого предприятия запатентовали принципиально новое устройство – арматуру на основе термоусаживаемых полимеров.

Сегодня ассортимент «Raychem» насчитывает огромное количество изделий, которые делают процесс прокладки кабельных сетей проще, а сами магистрали – надежней. Среди общей номенклатуры выпуска выделяются муфты POLT – универсальная и по-своему уникальная серия для окольцевания концов кабелей.

Область применения и разновидности

Кабельная арматура, работающая по принципу термической усадки, подходит для применения в широком диапазоне температур: от -50 до +50°С. Термоактивная реакция с изменением формы начинается при нагреве свыше +115°С, а сам монтаж выполняют в условиях +120…+130°С.

Следует отметить, что полимер с такими свойствами сохраняет способность деформироваться под воздействием нагрева на весь период эксплуатации. Это значит, что устройство можно свободно снять с кабеля тем же способом, что и требовался для установки.

Муфты серии POLT используют для подготовки на концах кабеля удобных поверхностей для подключения к целевой аппаратуре. Для этого обнажают жилы и устанавливают на их концах болтовые наконечники.

Различают две категории продукции:

для внутренней установки (размещение внутри помещений);

для наружной установки (под открытым небом).

Модели второго типа отличаются тем, что на жильных трубках присутствуют специальные воротники – т.н. «дождевые изоляторы». Их наличие препятствует негативному воздействию трекинг-процессов при смачивании изоляции под дождем или появлении конденсата. Кроме того, воротники оказывают существенное влияние на длину пути токов утечки за счет увеличения суммарной площади изоляции.

Технические возможности

Концевые муфты POLT предназначены для одно- и многожильных кабелей исключительно в пластмассовой изоляции. Это может быть поливинилхлоридный пластикат (винил) или сшитый полиэтилен. Допустимо также присутствие экрана под оболочкой и по каждой жиле в отдельности.

Серия рассчитана на:

жилы сечением – от 10 до 1200 мм 2 ;

; напряжение в сети – до 1 кВ, 6/10 кВ, 12/20 кВ и 20/35 кВ;

габаритную длину муфты – от 240 до 1200 мм.

Число воротников на трубках колеблется от 1 до 4 изоляторов на каждую жилу. Точное количество напрямую зависит от протяженности самой жильной трубки.