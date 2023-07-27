Особенности организации доставки товаров из Индии

Доставка товаров из Китая давно стала массовым явлением во всём мире. Однако в последнее время многие присматриваются к аналогичным индийским продуктам, в которых сочетаются всё те же высокое качество и приемлемая стоимость. Каким образом можно организовать этот процесс на современном рынке грузоперевозок? Ответить на этот вопрос способны специалисты компании Shuttle Logistic.

Главные преимущества различных вариантов отправки товара из Индии

В первую очередь, стоит отметить контейнерные перевозки морем. Такое решение станет оптимальным, если отправке подлежит крупная партия, которая не требуется к получению срочно. Подобные контейнеры можно отправить из портов Калькутты, Бомбея, Мадраса и др. Далее товар уже доставляется по железной дороге либо автомобильным транспортом.

Морские сборные партии – ещё одно распространённое направление. Данный способ транспортировки является одним из самых приемлемых, если требуется доставить широкий перечень товаров или большая партия просто не нужна. В цену таких маршрутов обычно включается стоимость консолидированных складов, расположенных на Дальнем Востоке и в Европе.

Альтернативным решением может стать также авиаперевозка. Её используют тогда, когда доставить заказ нужно очень срочно. Стоит такая услуга дороже, нежели морская транспортировка.

Особенности доставки грузов из Индии в любом случае будут зависеть от местонахождения поставщика. Специалисты Shuttle Logistic разработают маршруты таким образом, чтобы по максимуму уменьшить расходы посредством выбора расположенных в непосредственной близости друг с другом транспортных узлов и перевалочных портов. Также в обязательном порядке учитываются все просьбы и требования клиента. Таким образом, можно заказать любые доступные услуги, будь то:

импорт и экспорт;

таможенное оформление;

страхование грузов;

взаимодействие с таможенным брокером;

финансовое сопровождение;

аутсорсинг ВЭД и др.

Какие особенности стоит учесть, собираясь отправлять товары из Индии

Квалифицированную консультацию способны предоставить только специалисты. Именно поэтому в процессе выбора компании для сотрудничества этому моменту важно уделить особое внимание. Настоящие профессионалы работают в компании Shuttle Logistic. Они предоставят исчерпывающие ответы на все вопросы, касающиеся сотрудничества с индусами, и урегулируют проблемы, если таковые возникли.

Важно понимать, что взаимодействие с индийской стороной может вызвать определённые трудности не только из-за языкового барьера. Сказывается также разность менталитета, а потому, чтобы добиться взаимопонимания, без дополнительных переговоров обойтись точно не получится. Опять же, для налаживания поставок требуется конкретный представитель, который проследит за комплектацией товара, его дальнейшим маршрутом и всем процессом доставки. Подобный сервис способна предоставить не каждая компания, и Shuttle Logistic является приятным исключением. В обязательном порядке с каждым клиентом заключается договор, в котором прописываются все обязательства поставщика. Это позволит исключить любые риски.