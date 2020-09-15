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Питерец.ру » Статьи » Дом, семья, дети » Услуги » Кигуруми: купить пижамы в Минске

Кигуруми: купить пижамы в Минске

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
pizhamka.by
Пижамы кигуруми – любимая вещь для многих взрослых и детей.

Пижамы кигуруми – любимая вещь для многих взрослых и детей. Они покорили мир после появления в Японии костюмов ростовых кукол различных персонажей, которые использовались аниматорами при проведении мероприятий и развлечения зрителей. Постепенно костюмы в виде большой мягкой игрушки уменьшили в размерах, сделали удобными и практичными и стали применять в повседневной жизни. В интернет-магазинах можно найти огромный ассортимент таких изделий на любой вкус.

Что из себя представляют пижамы-кигуруми

Пижамы кигуруми – это комбинезоны, сделанные в виде любимых мультяшных персонажей, аниме-героев и различных животных из реального мира и в стиле фентези. Такие костюмы не имеют внутреннего мягкого наполнителя, они гибкие, не сковывают движений, обеспечивают полный комфорт при ношении. Рукава и штанины шьются с манжетами.

Пижамы изготавливают из мягких теплых тканей из синтетических, полусинтетических волокон. Текстиль обладает согревающими свойствами, помогает поддерживать нормальную терморегуляцию при движении. Кигуруми обычно яркие, неординарные – такая вещь способна поднять настроение после трудового дня, или просто разбавить унылый вечер насыщенными красками.

Виды пижам кигуруми

Изделия отличаются по форме:

  • Закрытый комбинезон с длинными штанинами и рукавами.
  • Комбинезон с шортами, капюшоном.
  • С нашитыми декоративными элементами (капюшон в виде головы зверушки, крылья, хвост). Дополнительно можно приобрести тапочки под выбранный костюм, и перчатки.

Дизайн изделий также может быть разным:

  • Сказочные персонажи, например, единорог.
  • Мультяшные герои: миньон, Чеширский кот, Гарфилд, персонажи из японских мультиков.
  • Обычные животные: жираф, лев, зебра, тигр, заяц, панда.

Пижамы продаются для взрослых и детей, в интернет-магазинах их можно заказать не только для одного человека. Есть наборы костюмов для двоих и даже на семью. Это отличный подарок, оригинальный и поднимающий настроение.

Какие материалы используют при пошиве

Поскольку пижама прилегает к телу, при пошиве используют приятные, теплосберегающие и не раздражающие кожу материалы – флис и велсофт. Каждый вид ткани имеет свои достоинства. Флис приравнивается по свойствам к натуральным материалам. Его главные достоинства:

  • Нежный и мягкий на ощупь.
  • Стабильно сохраняет форму, не деформируется и не вытягивается при ношении, стирках даже после многих лет эксплуатации.
  • Небольшой вес.
  • Ткань обеспечивает нормальную терморегуляцию тела и воздухообмен. Флис дышит, в нем не жарко и не холодно.
  • В отличие от некоторых синтетических тканей, флис хорошо впитывает влагу с тела.
  • Легко отстирывается от загрязнений, быстро высыхает, долго сохраняет цвет.

Флис не раздражает кожу, однако он электризуется, может накапливать пыль при нерегулярной чистке. На текстиле со временем появляются катышки.

Велсфот – трикотажный текстиль, похож по структуре на велюр. Главные достоинства ткани:

  • Махровая структура делает кигуруми из нее мягкими, хорошо сохраняющими тепло тела.
  • Ткань стойкая к износу и частым стиркам. Ворс сохраняется пышным, не становится жестким, не образуются катышки.
  • Хорошо сохраняет форму. Пижаму не нужно гладить после стирки, она не приобретает форму тела.
  • Не вызывает раздражения.
  • Согревает, помогает сохранять нормальную терморегуляцию тела.

Недостатком велсофта является статичность. Поэтому желательно вместе с пижамой носить белье из натуральных тканей.

В каталогах интернет-магазинов можно заказать пижамы кигуруми из обоих видов тканей. Модели из флиса – универсальный всесезонный вариант. Изделия из велсофта больше подходят для зимы. Материалы также являются безопасными не только для взрослых, но и для детей. Можно купить Кигуруми в подарок, не боясь, что будет раздражение или аллергия.

Пижамы кигуруми – теплая и практичная одежда для дома

Мягкие комбинезоны используют не только в качестве одежды для сна, но и для повседневной носки. Поскольку они хорошо согревают, пижамы можно носить поверх обычной одежды для дома. Фасон продуман так, чтобы их можно было легко и быстро снимать. В передней части есть застежка из пуговиц, кнопок, застежки-молнии. К тому же, такие пижамы можно использовать на флешмобах, тематических вечеринках. Поэтому такое приобретение не окажется малополезным.

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