Кигуруми: купить пижамы в Минске

Пижамы кигуруми – любимая вещь для многих взрослых и детей. Они покорили мир после появления в Японии костюмов ростовых кукол различных персонажей, которые использовались аниматорами при проведении мероприятий и развлечения зрителей. Постепенно костюмы в виде большой мягкой игрушки уменьшили в размерах, сделали удобными и практичными и стали применять в повседневной жизни. В интернет-магазинах можно найти огромный ассортимент таких изделий на любой вкус.
Что из себя представляют пижамы-кигуруми
Пижамы кигуруми – это комбинезоны, сделанные в виде любимых мультяшных персонажей, аниме-героев и различных животных из реального мира и в стиле фентези. Такие костюмы не имеют внутреннего мягкого наполнителя, они гибкие, не сковывают движений, обеспечивают полный комфорт при ношении. Рукава и штанины шьются с манжетами.
Пижамы изготавливают из мягких теплых тканей из синтетических, полусинтетических волокон. Текстиль обладает согревающими свойствами, помогает поддерживать нормальную терморегуляцию при движении. Кигуруми обычно яркие, неординарные – такая вещь способна поднять настроение после трудового дня, или просто разбавить унылый вечер насыщенными красками.
Виды пижам кигуруми
Изделия отличаются по форме:
- Закрытый комбинезон с длинными штанинами и рукавами.
- Комбинезон с шортами, капюшоном.
- С нашитыми декоративными элементами (капюшон в виде головы зверушки, крылья, хвост). Дополнительно можно приобрести тапочки под выбранный костюм, и перчатки.
Дизайн изделий также может быть разным:
- Сказочные персонажи, например, единорог.
- Мультяшные герои: миньон, Чеширский кот, Гарфилд, персонажи из японских мультиков.
- Обычные животные: жираф, лев, зебра, тигр, заяц, панда.
Пижамы продаются для взрослых и детей, в интернет-магазинах их можно заказать не только для одного человека. Есть наборы костюмов для двоих и даже на семью. Это отличный подарок, оригинальный и поднимающий настроение.
Какие материалы используют при пошиве
Поскольку пижама прилегает к телу, при пошиве используют приятные, теплосберегающие и не раздражающие кожу материалы – флис и велсофт. Каждый вид ткани имеет свои достоинства. Флис приравнивается по свойствам к натуральным материалам. Его главные достоинства:
- Нежный и мягкий на ощупь.
- Стабильно сохраняет форму, не деформируется и не вытягивается при ношении, стирках даже после многих лет эксплуатации.
- Небольшой вес.
- Ткань обеспечивает нормальную терморегуляцию тела и воздухообмен. Флис дышит, в нем не жарко и не холодно.
- В отличие от некоторых синтетических тканей, флис хорошо впитывает влагу с тела.
- Легко отстирывается от загрязнений, быстро высыхает, долго сохраняет цвет.
Флис не раздражает кожу, однако он электризуется, может накапливать пыль при нерегулярной чистке. На текстиле со временем появляются катышки.
Велсфот – трикотажный текстиль, похож по структуре на велюр. Главные достоинства ткани:
- Махровая структура делает кигуруми из нее мягкими, хорошо сохраняющими тепло тела.
- Ткань стойкая к износу и частым стиркам. Ворс сохраняется пышным, не становится жестким, не образуются катышки.
- Хорошо сохраняет форму. Пижаму не нужно гладить после стирки, она не приобретает форму тела.
- Не вызывает раздражения.
- Согревает, помогает сохранять нормальную терморегуляцию тела.
Недостатком велсофта является статичность. Поэтому желательно вместе с пижамой носить белье из натуральных тканей.
В каталогах интернет-магазинов можно заказать пижамы кигуруми из обоих видов тканей. Модели из флиса – универсальный всесезонный вариант. Изделия из велсофта больше подходят для зимы. Материалы также являются безопасными не только для взрослых, но и для детей. Можно купить Кигуруми в подарок, не боясь, что будет раздражение или аллергия.
Пижамы кигуруми – теплая и практичная одежда для дома
Мягкие комбинезоны используют не только в качестве одежды для сна, но и для повседневной носки. Поскольку они хорошо согревают, пижамы можно носить поверх обычной одежды для дома. Фасон продуман так, чтобы их можно было легко и быстро снимать. В передней части есть застежка из пуговиц, кнопок, застежки-молнии. К тому же, такие пижамы можно использовать на флешмобах, тематических вечеринках. Поэтому такое приобретение не окажется малополезным.