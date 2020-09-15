Кигуруми: купить пижамы в Минске

Пижамы кигуруми – любимая вещь для многих взрослых и детей. Они покорили мир после появления в Японии костюмов ростовых кукол различных персонажей, которые использовались аниматорами при проведении мероприятий и развлечения зрителей. Постепенно костюмы в виде большой мягкой игрушки уменьшили в размерах, сделали удобными и практичными и стали применять в повседневной жизни. В интернет-магазинах можно найти огромный ассортимент таких изделий на любой вкус.

Что из себя представляют пижамы-кигуруми

Пижамы кигуруми – это комбинезоны, сделанные в виде любимых мультяшных персонажей, аниме-героев и различных животных из реального мира и в стиле фентези. Такие костюмы не имеют внутреннего мягкого наполнителя, они гибкие, не сковывают движений, обеспечивают полный комфорт при ношении. Рукава и штанины шьются с манжетами.

Пижамы изготавливают из мягких теплых тканей из синтетических, полусинтетических волокон. Текстиль обладает согревающими свойствами, помогает поддерживать нормальную терморегуляцию при движении. Кигуруми обычно яркие, неординарные – такая вещь способна поднять настроение после трудового дня, или просто разбавить унылый вечер насыщенными красками.

Виды пижам кигуруми

Изделия отличаются по форме:

Закрытый комбинезон с длинными штанинами и рукавами.

Комбинезон с шортами, капюшоном.

С нашитыми декоративными элементами (капюшон в виде головы зверушки, крылья, хвост). Дополнительно можно приобрести тапочки под выбранный костюм, и перчатки.

Дизайн изделий также может быть разным:

Сказочные персонажи, например, единорог.

Мультяшные герои: миньон, Чеширский кот, Гарфилд, персонажи из японских мультиков.

Обычные животные: жираф, лев, зебра, тигр, заяц, панда.

Пижамы продаются для взрослых и детей, в интернет-магазинах их можно заказать не только для одного человека. Есть наборы костюмов для двоих и даже на семью. Это отличный подарок, оригинальный и поднимающий настроение.

Какие материалы используют при пошиве

Поскольку пижама прилегает к телу, при пошиве используют приятные, теплосберегающие и не раздражающие кожу материалы – флис и велсофт. Каждый вид ткани имеет свои достоинства. Флис приравнивается по свойствам к натуральным материалам. Его главные достоинства:

Нежный и мягкий на ощупь.

Стабильно сохраняет форму, не деформируется и не вытягивается при ношении, стирках даже после многих лет эксплуатации.

Небольшой вес.

Ткань обеспечивает нормальную терморегуляцию тела и воздухообмен. Флис дышит, в нем не жарко и не холодно.

В отличие от некоторых синтетических тканей, флис хорошо впитывает влагу с тела.

Легко отстирывается от загрязнений, быстро высыхает, долго сохраняет цвет.

Флис не раздражает кожу, однако он электризуется, может накапливать пыль при нерегулярной чистке. На текстиле со временем появляются катышки.

Велсфот – трикотажный текстиль, похож по структуре на велюр. Главные достоинства ткани:

Махровая структура делает кигуруми из нее мягкими, хорошо сохраняющими тепло тела.

Ткань стойкая к износу и частым стиркам. Ворс сохраняется пышным, не становится жестким, не образуются катышки.

Хорошо сохраняет форму. Пижаму не нужно гладить после стирки, она не приобретает форму тела.

Не вызывает раздражения.

Согревает, помогает сохранять нормальную терморегуляцию тела.

Недостатком велсофта является статичность. Поэтому желательно вместе с пижамой носить белье из натуральных тканей.

В каталогах интернет-магазинов можно заказать пижамы кигуруми из обоих видов тканей. Модели из флиса – универсальный всесезонный вариант. Изделия из велсофта больше подходят для зимы. Материалы также являются безопасными не только для взрослых, но и для детей. Можно купить Кигуруми в подарок, не боясь, что будет раздражение или аллергия.

Пижамы кигуруми – теплая и практичная одежда для дома

Мягкие комбинезоны используют не только в качестве одежды для сна, но и для повседневной носки. Поскольку они хорошо согревают, пижамы можно носить поверх обычной одежды для дома. Фасон продуман так, чтобы их можно было легко и быстро снимать. В передней части есть застежка из пуговиц, кнопок, застежки-молнии. К тому же, такие пижамы можно использовать на флешмобах, тематических вечеринках. Поэтому такое приобретение не окажется малополезным.