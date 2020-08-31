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Питерец.ру » Статьи » Авто, мото » Запчасти, аксессуары » Как выбрать автомобильные чехлы?

Как выбрать автомобильные чехлы?

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
© CC0
На чем в первую очередь нужно акцентировать внимание при выборе чехлов?

На чем в первую очередь нужно акцентировать внимание при выборе чехлов? Конечно же на качестве материала. Автомобильные чехлы, пошитые из натуральных видов тканей, теплее, хорошо впитывают влагу, сидя на таких чехлах, тело меньше потеет. Но натуральные виды материалов быстрее пачкаются и изнашиваются, а после стирки большинство видов таких тканей склонны к усадке. Среди них нет такого широкого выбора цветовой гаммы, какую имеют синтетические материалы. Виды синтетических тканей более износостойкие, их проще чистить и стирать, среди них много ярких расцветок.

Но эти виды тканей легко воспламеняются, слабо, а порой и вовсе не впитывают влагу и склонны к сильной наэлектризованности, что становится особенно заметно при выходе из машины, когда можно на себе испытать силу статистических разрядов. Многие виды синтетических тканей имеют скользкую структуру, что вовсе неудобно для чехлов. Для пошива чехлов можно использовать гобелен или искусственных мех. В гобелене может содержаться большой процент синтетических нитей, а на автомобильных чехлах из искусственного меха очень комфортно зимой, но очень жарко летом. Можно пошить чехлы и из различных видов кожи. Вполне естественно, что они обойдутся дороже, но и износостойкость таких чехлов будет гораздо выше, чем любых матерчатых.

Очень важным фактором при пошиве и покупке чехлов является метод крепления. Часто в изготовлении креплений используют резинки с крючками, но такой вид креплений требует дополнительной нашивки из полоски ткани. Еще один вид креплений – широкие упругие и плотные ленты, соединяющиеся под креслом и за спинкой сидений с помощью «липучек». Но такие крепления неудобны для подушек кресел. Можно прикрепить чехол и шнурами, но этот способ неудобен и не эффективен, так как такие шнуры зачастую просто отрываются, и в местах их крепления могут образоваться неприглядные дыры.

При пошиве чехлов особое внимание требуется автомобилям, укомплектованным подушками безопасности. Для таких автомобилей универсальные стандартные чехлы не подходят, так как они наглухо закрывают места расположений подушек безопасности. При индивидуальном заказе пошива чехлов натакиеавтомобили мастер предусматривает специальные разрезы, которые маскируются при помощи хлопчатобумажных нитей. Они легко рвутся в момент срабатывания системы безопасности, не создавая для ее работы никаких препятствий.

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