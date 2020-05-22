Рейтинг самых красивых красных роз

Красные розы в шикарных букетах символизируют юношескую страстную любовь и красоту. Красные розы - прекрасный подарок чтобы выразить любовь, страсть и уважение. Считается, что красные розы символизируют храбрость и радость победы.
Цвета красных роз варьируются от ярко-алого, винного бордово-красного до темного бордо, каждый оттенок имеет значение и смысл. Ярко-алый означает любовь, бордовый –страсть и наслаждение, изысканность и шарм, а темно-малиновый– сладость любовных свиданий.
Не только цвет, но и количество роз в букете имеет смысл. Одна красная роза символизирует любовь, а дюжина - благодарность. 51 красная роза – поздравление с успехами, а 50 и 1– безусловная любовь и восхищение.
Предлагаем Вашему вниманию самые популярные алые розы для букетов.
Дарси Роуз
Дарси является широко известной розой, считается одной из лучших и самых красивых роз, которые были выращены до настоящего времени. Бутон после среза продолжает открываться до тех пор, пока в центре розы не появится красивый кластер золотых тычинок. В бутоне внешние лепестки образуют идеальное кольцо вокруг внутренней чашки – розетку. Дарси роза дарит самый яркий красный цвет и раскрывается в малиново-красный оттенок летнего заката, а затем приобретает насыщенный фиолетовый оттенок. Цветок имеет легкий фруктовый аромат. Это лучший выбор для свадеб, юбилеев и Дня святого Валентина.
Крайслер Империал Роуз
Одна из самых царственных и роскошных роз. Светло-красные бутоны открываются в красивые глубокого бархатного оттенка цветы. Толстый, мало колючий стебель с темно-зелеными листьями гарантирует длительную сохранность цветка после среза. Имеет приятный сильный запах. Цветет с поздней весны до осени.
Адреналин
Прекрасный пример того, какой красивой и эффектной может быть роза. Великолепная бархатная красная роза на длинном стебле с темно-зеленой листвой. Цветок сохраняет свою великолепную форму, медленно раскрываясь.
Амалия
Амалия –цветок на коротком стебле, рекомендован для декора интерьера и миниатюрных или сложных аранжировок. Бутон раскрывается в виде классического чашеобразного цветка. Листва серо-зеленого цвета. Цветок имеет великолепный аромат. Амалия будет выглядеть потрясающе в свадебном букете, центральной части стола и цветочной композиции.
Вечность
Блестящая, изысканная, смелая красная роза, изящно смоделированная в форме классического точеного бутона. Он имеет пышную зеленую листву, на фоне которой алые лепестки смотрятся великолепно. Пахнет очень сладко. Прекрасно смотрится в букете в сочетании с белыми и розовыми розами и подходит для украшения банкетных столов и свадебных букетов.
Роза самурая
Самурай - крупная красная роза с бархатистой текстурой и полуматовой зеленой листвой. Стройные овальные бутоны открываются в большой пышный цветок. Стебель имеет мало колючек. У этой розы мягкий ненавязчивый аромат.
Tollo Follies
Безумие Tamingo - темно-красные кустовые розы с интенсивным насыщенным цветом. Этот цветок, безусловно, выдающаяся роза для любого случая. Большие бутоны сформированы в изящные чаши. Имеет пряный необычный аромат.
Роза Кашмира
Мягкие бархатистые алые цветы. Кашемировые лепестки этой розы при открытии приобретают шикарный чайный оттенок. У цветка бархатистая нежно-зеленая листва.
Джордж Ванкувер
Кустовые розы с изящными алыми цветами, приобретающими при раскрытии оттенок насыщенной фуксии. Цветы имеют ненавязчивый сладкий аромат, незаменимы для сложных композиций и отлично смотрятся в монобукетах.
Огненное свечение
Morden Fireglow - это низкорослая роза с элегантными заостренными бутонами и красивыми чашевидными цветами. На одном стебле целый букет - гроздья огненно-оранжево-красных бутонов с алой обратной стороной. Эта роза была удостоена награды Канадского общества роз за выдающийся цвет и аромат.