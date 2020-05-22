Рейтинг самых красивых красных роз

Красные розы в шикарных букетах символизируют юношескую страстную любовь и красоту. Красные розы - прекрасный подарок чтобы выразить любовь, страсть и уважение. Считается, что красные розы символизируют храбрость и радость победы.

Цвета красных роз варьируются от ярко-алого, винного бордово-красного до темного бордо, каждый оттенок имеет значение и смысл. Ярко-алый означает любовь, бордовый –страсть и наслаждение, изысканность и шарм, а темно-малиновый– сладость любовных свиданий.

Не только цвет, но и количество роз в букете имеет смысл. Одна красная роза символизирует любовь, а дюжина - благодарность. 51 красная роза – поздравление с успехами, а 50 и 1– безусловная любовь и восхищение.

Предлагаем Вашему вниманию самые популярные алые розы для букетов.

Дарси Роуз

Дарси является широко известной розой, считается одной из лучших и самых красивых роз, которые были выращены до настоящего времени. Бутон после среза продолжает открываться до тех пор, пока в центре розы не появится красивый кластер золотых тычинок. В бутоне внешние лепестки образуют идеальное кольцо вокруг внутренней чашки – розетку. Дарси роза дарит самый яркий красный цвет и раскрывается в малиново-красный оттенок летнего заката, а затем приобретает насыщенный фиолетовый оттенок. Цветок имеет легкий фруктовый аромат. Это лучший выбор для свадеб, юбилеев и Дня святого Валентина.

Крайслер Империал Роуз

Одна из самых царственных и роскошных роз. Светло-красные бутоны открываются в красивые глубокого бархатного оттенка цветы. Толстый, мало колючий стебель с темно-зелеными листьями гарантирует длительную сохранность цветка после среза. Имеет приятный сильный запах. Цветет с поздней весны до осени.

Адреналин

Прекрасный пример того, какой красивой и эффектной может быть роза. Великолепная бархатная красная роза на длинном стебле с темно-зеленой листвой. Цветок сохраняет свою великолепную форму, медленно раскрываясь.

Амалия

Амалия –цветок на коротком стебле, рекомендован для декора интерьера и миниатюрных или сложных аранжировок. Бутон раскрывается в виде классического чашеобразного цветка. Листва серо-зеленого цвета. Цветок имеет великолепный аромат. Амалия будет выглядеть потрясающе в свадебном букете, центральной части стола и цветочной композиции.

Вечность

Блестящая, изысканная, смелая красная роза, изящно смоделированная в форме классического точеного бутона. Он имеет пышную зеленую листву, на фоне которой алые лепестки смотрятся великолепно. Пахнет очень сладко. Прекрасно смотрится в букете в сочетании с белыми и розовыми розами и подходит для украшения банкетных столов и свадебных букетов.

Роза самурая

Самурай - крупная красная роза с бархатистой текстурой и полуматовой зеленой листвой. Стройные овальные бутоны открываются в большой пышный цветок. Стебель имеет мало колючек. У этой розы мягкий ненавязчивый аромат.

Tollo Follies

Безумие Tamingo - темно-красные кустовые розы с интенсивным насыщенным цветом. Этот цветок, безусловно, выдающаяся роза для любого случая. Большие бутоны сформированы в изящные чаши. Имеет пряный необычный аромат.

Роза Кашмира

Мягкие бархатистые алые цветы. Кашемировые лепестки этой розы при открытии приобретают шикарный чайный оттенок. У цветка бархатистая нежно-зеленая листва.

Джордж Ванкувер

Кустовые розы с изящными алыми цветами, приобретающими при раскрытии оттенок насыщенной фуксии. Цветы имеют ненавязчивый сладкий аромат, незаменимы для сложных композиций и отлично смотрятся в монобукетах.

Огненное свечение

Morden Fireglow - это низкорослая роза с элегантными заостренными бутонами и красивыми чашевидными цветами. На одном стебле целый букет - гроздья огненно-оранжево-красных бутонов с алой обратной стороной. Эта роза была удостоена награды Канадского общества роз за выдающийся цвет и аромат.