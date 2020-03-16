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Питерец.ру » Статьи » Дом, семья, дети » Услуги » Что такое патронаж и в каких случаях он может потребоваться

Что такое патронаж и в каких случаях он может потребоваться

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
vk.com
Обеспечить достойный уход за престарелыми родственниками помогают патронажные службы.

Обеспечить достойный уход за престарелыми родственниками помогают патронажные службы. Это специальные организации, которые занимаются подбором сотрудников, их обучением, и выступают в качестве посредников между семьей подопечного и сиделкой.

Кто может стать клиентом патронажной службы

В услугах патронажных служб могут нуждаться люди, которые в силу утраты активности или проблем со здоровьем, не могут самостоятельно себя обслуживать. В таком случае сиделка будет:

  • Контролировать прием лекарственных препаратов.
  • Проводить медицинские процедуры.
  • Сопровождать подопечного в медицинские и государственные учреждения.
  • Помогать проводить гигиенические процедуры.

Даже трудоспособным гражданам может понадобиться помощь сиделки. Например, после перенесенных тяжелых травм и заболеваний, в послеоперационный период. Как показывает статистика, молодые люди чаще обращаются к сиделкам, если проходят курс химиотерапии, или восстанавливаются после тяжелых ДТП.

С некоторыми услугами могут справиться люди без специального образования:

  • Уборка квартиры.
  • Приготовление пищи.
  • Стирка и глажка.
  • Организация интересного досуга.

Такая сиделка исполняет роль компаньона, и может понадобиться недееспособным пожилым людям, которым просто тяжело выполнять домашние дела. Многие родственники нанимают сиделку просто для того, чтобы их любимые бабушки и дедушки не скучали, пока они находятся на работе.

Даже нанимая сиделку-компаньона, учтите, что знания элементарных правил первой помощи могут спасти жизнь любимому родственнику, так что внимательно изучайте резюме кандидатов.

В каких случаях лучше обратиться к услугам мужчины сиделки

Если подопечный лежачий, патронаж состоит не только из контроля за своевременным приемом медикаментов и присмотра, но и проведения специальных мероприятий:

  • Профилактика пролежней.
  • Профилактика пневмонии.

Под такими мероприятиями подразумевается регулярное перекладывание в постели, проведении специальной дыхательной гимнастики, так что лучший вариант для таких подопечных https://spb.burodobra.com/muzhchina-sidelka мужчина сиделка в СПб.

От чего зависит цена за услуги сиделки

Стоимость сиделки рассчитывается в зависимости от нескольких факторов:

  • График работы: с проживанием, на ночь, по часам.
  • Состояние здоровья подопечного.
  • Перечень обязанностей.

Назвать точную цену менеджер патронажной службы сможет только после того, как вы выскажете все свои требования и пожелания.

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