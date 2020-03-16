Что такое патронаж и в каких случаях он может потребоваться

Обеспечить достойный уход за престарелыми родственниками помогают патронажные службы. Это специальные организации, которые занимаются подбором сотрудников, их обучением, и выступают в качестве посредников между семьей подопечного и сиделкой.
Кто может стать клиентом патронажной службы
В услугах патронажных служб могут нуждаться люди, которые в силу утраты активности или проблем со здоровьем, не могут самостоятельно себя обслуживать. В таком случае сиделка будет:
- Контролировать прием лекарственных препаратов.
- Проводить медицинские процедуры.
- Сопровождать подопечного в медицинские и государственные учреждения.
- Помогать проводить гигиенические процедуры.
Даже трудоспособным гражданам может понадобиться помощь сиделки. Например, после перенесенных тяжелых травм и заболеваний, в послеоперационный период. Как показывает статистика, молодые люди чаще обращаются к сиделкам, если проходят курс химиотерапии, или восстанавливаются после тяжелых ДТП.
С некоторыми услугами могут справиться люди без специального образования:
- Уборка квартиры.
- Приготовление пищи.
- Стирка и глажка.
- Организация интересного досуга.
Такая сиделка исполняет роль компаньона, и может понадобиться недееспособным пожилым людям, которым просто тяжело выполнять домашние дела. Многие родственники нанимают сиделку просто для того, чтобы их любимые бабушки и дедушки не скучали, пока они находятся на работе.
Даже нанимая сиделку-компаньона, учтите, что знания элементарных правил первой помощи могут спасти жизнь любимому родственнику, так что внимательно изучайте резюме кандидатов.
В каких случаях лучше обратиться к услугам мужчины сиделки
Если подопечный лежачий, патронаж состоит не только из контроля за своевременным приемом медикаментов и присмотра, но и проведения специальных мероприятий:
- Профилактика пролежней.
- Профилактика пневмонии.
Под такими мероприятиями подразумевается регулярное перекладывание в постели, проведении специальной дыхательной гимнастики, так что лучший вариант для таких подопечных https://spb.burodobra.com/muzhchina-sidelka мужчина сиделка в СПб.
От чего зависит цена за услуги сиделки
Стоимость сиделки рассчитывается в зависимости от нескольких факторов:
- График работы: с проживанием, на ночь, по часам.
- Состояние здоровья подопечного.
- Перечень обязанностей.
Назвать точную цену менеджер патронажной службы сможет только после того, как вы выскажете все свои требования и пожелания.