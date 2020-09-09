Minecraft- компьютерная "песочница" для детей и взрослых

Наверное, не найдется сегодня человека, который ни разу не слышал об игре Майнкрафт. Сегодня игра в жарне инди давно вышла за пределы виртуального мира, а фирменные персонажи из "кубиков" прочно заняли свое место на рюкзаках, футболках и кепках для детей и взрослых. "Шахтерское ремесло", а именно так переводится название Minecraft, стало целым отдельным миром, где каждый человек может ощутить себя творцом целой вселенной, достаточно посетить сайт https://srvgame.ru/minecraft.html и скачать клиент Майнкрафта на ПК или мобильное устройство.

История создания игры

Первые разработки прототипов Майнкрафта начались в 2009 году, а официальный релиз состоялся в конце 2011 года. Спустя несколько лет компьютерная "песочница" стала одной из наиболее коммерчески успешных игр для ПК, а в 2017 году число реализованных копий Minecraft почти достигло 50-миллионной отметки. Официально приобрести клиент игры можно примерно за 1900 рублей, однако есть и бесплатная демо-версия с ограниченным количеством игровых часов.

Основная особенность Майнкрафта - огромный трехмерный мир в особом "пиксельном" стиле. Изначально многим не нравится "кубическое" оформление виртуального мира, однако к нему легко привыкнуть со временем. В зависимости от вида Minecraft (выживание, творчество или разрушение), вашей задачей может быть - выжить в трехмерном мире, строить новые здания или разрушать уже имеющиеся постройки. Каждый жанр по-своему интересен и увлекателен, поэтому каждому найдется занятие в этом многообразном зелено-сером виртуальном мире.

Моды Майнкрафта

По мере развития популярности игры для поклонников стали появляться многочисленные Minecraft-моды, где пользователи могут приобретать себе новые предметы и оружие. Установка модов сделает игровой процесс еще интереснее и разнообразнее. Путешествуйте по виртуальной вселенной на новом транспорте, разделайтесь с врагами новейшим оружием или изучайте сложные механизмы вместе с техническими модами. Выбрать моды можно на специализированных сайтах, отфильтровав их по тематике, году выпуска и другим параметрам.

Сегодня Майнкрафт - это увлекательная мультиплатформенная игра, объединяющая миллионы поклонников различного возраста и рода занятий. Погружайтесь в трехмерный "кубический" мир, где можно творить собственную реальность, побеждать врагов и открывать новые горизонты.