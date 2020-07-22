В современном мире некоторые дети испытывают недостаток движения. Этому способствует малоактивный образ жизни: просмотр телевизора, игры в гаджеты. Функциональные спортивно-развлекательные комплексы увлекут ребятишек. Ведь так интересно скатываться по горкам, лазить по лесенкам и скалодромам, качаться на качелях, преодолевать увлекательные препятствия, встроенные в эти сооружения.

Какими бывают игровые комплексы для площадок

Вот какие игровые сооружения для детей предлагает компания «Ростметалл»:

деревянные;

металлические;

из клееного бруса.

Также они могут быть сделаны с горкой из нержавеющего металла или по типу винтовой лестницы – из пластика. Их можно увидеть, пройдя по ссылке.

Металлический игровой комплекс

Такой многофункциональный спортивный атрибут наверняка развлечет детей. Так как данные игровые комплексы будут находиться на улице, в условиях повышенной влажности, то важно, чтобы металлические части не подвергались коррозии. Для этого их покрывают порошковой краской в специальной камере.

Помимо металлических составляющих, здесь имеются и деревянные. Это специальная влагостойкая фанера, которая окрашена двухкомпонентными красками.

Детские площадки «Росметалла» выполнены из прочных деталей. Такие комплексы долговечные, антивандальные, позволят одновременно весело провести время нескольким ребятишкам.

С винтовой горкой

Детям будет интересно скатываться по горке, выполненной в виде витой пластиковой трубы. Ещё на подобных комплексах могут иметься брусья, различные лестницы. Иногда здесь встроена горка с одним или с несколькими комбинированными скатами.

Деревянные сооружения

Такие комплексы гипоаллергенные. Ещё натуральное дерево издаёт прекрасный аромат. Поэтому здесь приятно не только играть детям, но и находиться взрослым. Обработанное тремя слоями лака дерево выдерживает атмосферные осадки, перепады температур.

Из клееного бруса

Это популярный натуральный материал. Такие горки экологически чистые. Чтобы деревянные составляющие спортивного комплекса прослужили дольше, их покрывают безвредной пропиткой.

Обычно каркас для таких атрибутов делается из клееного бруса сечением 10 х 10 см. Также в комплект к комплексу можно приобрести домики для детей, песочницы, качели. Тогда получится целый детский городок, где ребятишки смогут резвиться с утра до вечера.

Данные игровые комплексы можно приобрести не только для городских площадок, для детских садов, но и для частного пользования, например, для дачи, для коттеджного поселка.