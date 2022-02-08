Доствка цветов и подарков

Каждый, кто заказывает что-либо через Интернет, часто задается вопросом о способе доставки товара. Откуда доставляется товар? Почему интернет-магазин может предложить такие выгодные условия? Заслуживает ли магазин доверия?

Клиенты задают себе эти вопросы даже при обычных заказах. В случае таких товаров, как свежие цветы, вопрос: «Как они на самом деле это делают?» становится еще более актуальным.

Раскрываем секреты.

Подготовка букетов

Оформление и составление букетов для интернет-магазинов осуществляется флористами. Такие букеты всегда качественные и составлены профессионально. Работа флориста для онлайн магазина ничем не отличается от работы в цветочном магазине. Отсутствует только демонстрационный зал, поскольку покупатели уже сделали свой выбор в онлайн-магазине.

Заказы в онлайн-магазинах обрабатываются быстро и гарантируют покупателю наилучший результат. Для доставки магазины придумывают всевозможные уловки, чтобы сохранить свежесть товаров. Например, цветы заворачивают во влажные ткани или снабжают водой с помощью специальных приспособлений на стебле.

Когда цветы надежно упакованы вместе со всеми желаемыми дополнениями и поздравительной открыткой, они готовы к транспортировке.

На самом деле существует всего два способа доставки цветов клиенту.

Доставка курьером или почтой

Обычная почта или курьер магазина доставит цветы в тот же день при экспресс-доставке или при обычной доставке – на следующий день.

Можно доставить цветы в СПб на выбранную дату, а курьер доставит заказанный букет лично в оговоренное время и по определенному адресу прямо на празднование торжества.

Цветы от флориста из другого города или страны

Крупные поставщики услуг по международной доставке цветов распространяют букеты через местных флористов и цветочные магазины в месте проживания заказчика. В этом случае интернет-магазин выступает в качестве посредника. При этом часто стоимость букета через онлайн-магазин получается дешевле, чем заказ такого же букета непосредственно у местного флориста. Такой способ доставки предлагают сайты с международной доставкой цветов.

Выбранный букет составляют флористы магазина посредника в соответствии со спецификацией заказа и доставляют клиенту. Обычно этим занимаются непосредственно водители местных цветочных магазинов или курьеры.

При такой форме доставки букетам приходится преодолевать меньшие расстояния, а время доставки автоматически сокращается. Букеты, заказанные к началу дня, могут быть доставлены в тот же день.

Вот так цветы естественным образом доходят до получателей, а доставка становится практически индивидуальной. Клиент всегда получает свежий букет в фольге или бумаге от приятного работника из службы доставки.

Как именно отправить цветочное поздравление – это дело вкуса. Продавцы цветов через интернет уверены в качестве товара, часто предлагают круглосуточную доставку, дают гарантию свежести в любое время года, а все букеты составлены с любовью.