ента новостей

20:01
В Петербурге активисты обнаружили открытые коллекторы
19:59
В Ленобласти прошли учебно-методические занятия с начальниками продслужб объединения ВВС и ПВО
19:58
На федеральной трассе М-10 «Россия» полностью перекроют движение
15:00
Петербуржцев приглашают на День карьеры
11:36
Открытие проекта "Человек после катастрофы"
11:29
«Ночь искусств» в музея Ленинградской области
11:21
В Ленобласти на военном полигоне изнасиловали девушку
09:22
Народные средства и коронавирус
08:39
Встреча с президентом
20:58
Премьера спектакля «А зори здесь тихие…»
20:54
В Петербурге откроют выставку «И выстоял бессмертный Ленинград»
16:47
В Петербурге ребенок ранил брата из отцовского пистолета
16:32
В Калининском районе организована помощь жителям в период пандемии COVID-19
16:25
В Ленобласти саперы ЗВО очистят полигоны от неразорвавшихся снарядов
16:23
Волонтеры и экология: новые вызовы
15:13
В Песочном пьяный мужчина стрелял из охотничьего ружья
13:21
Фестиваль добра «Друг другу» online
11:24
Больше тысячи зараженных
11:15
Самые популярные способы угонов авто в России в этом году
11:05
В Ленобласти задержан подозреваемый в угоне иномарки
10:53
Что думают о «четырехдневке»?
10:49
В Петербурге таксиста подозревают в ограблении пассажирки
10:40
В Петербурге создали межпоколенческие команды из городских активистов
10:31
В «Ночь искусств» в Библиотеку Гоголя придут куклы
15:30
В Кировском районе полицейскими проведен профилактический рейд в жилых домах
15:20
Саперы ЗВО вывезли более 300 боеприпасов времён войны
15:15
Авиационные спасатели ЗВО отработали эвакуацию пострадавших беспарашютным способом в ходе тренировки в Санкт-Петербург
15:14
На развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют съезд
09:41
Продажи мощных авто выросли
08:11
Проверка без предупреждения
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Статьи » Высокие технологии » Оборудование » Фотоаппараты Lumix - главные особенности

Фотоаппараты Lumix - главные особенности

0
41
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
© CC0
Сейчас немалой популярностью пользуются фотоаппараты Lumix

Несмотря на то, что сейчас в каждом смартфоне имеются камеры и нередко очень неплохие, цифровые фотоаппараты по-прежнему пользуются большим спросом. В этом нет ничего удивительного, так как они позволяют делать очень качественные снимки, на что способны далеко не все камеры в смартфонах.

Сейчас немалой популярностью пользуются фотоаппараты Lumix, которые обладают целым рядом важных особенностей. Давайте постараемся подробнее разобраться в том, что представляет собой фотоаппарат Lumix и какими преимуществами он обладает.

Что такое Lumix?

Lumix это целое семейство цифровых фотоаппаратов выпускаемых компанией Панасоник. Под именем Lumix выпускается немалое количество различных устройств, модельная линейка чрезвычайно широка, в ней имеются как компактные фотоаппараты, так и зеркальные камеры.

Чаще всего в устройствах выпускаемых под именем Lumix используются процессоры Venus Engine, позволяющие качество обрабатывать изображения. Что касается оптики, то практически во всех устройствах используется оптика от известного немецкого производителя Leica, сбор оптики осуществляется в Японии.

Главные преимущества фотоаппаратов Lumix

Почему же сейчас такие фотоаппараты пользуются большим спросом? Это не сложно понять, если внимательно рассмотреть основные их преимуществ, к которым можно отнести:

  • Высокое качество получаемых снимков. Использование продвинутого процессора для обработки изображения, а также оптики от немецкого производителя Leica позволяет делать таким фотоаппаратам качественные снимки. По этому показателю они являются одними из самых лучших на текущий момент.
  • Широкий модельный ряд. Под именем Lumix выпускается большое количество самых разных устройств, которые отличаются своими техническими параметрами, стоимостью, возможностями и целым рядом других важных особенностей. Модельных ряд очень широк, что позволяет каждому подобрать подходящий для себя вариант.
  • Длительный срок использования. Благодаря продуманной конструкции, хорошим материалам, качественным компонентам и сборке такие фотоаппараты способны служить очень долгий период времени. Это делает их весьма выгодным приобретением.

Наличие такого большого количества достоинств и делает фотоаппараты Lumix отличным вариантом во многих случаях, что и объясняет такую высокую их популярность. Поэтому, если вы находитесь в поисках хорошего фотоаппарата вам следует обратить на них внимание.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

29-11-2016, 23:07
Современный цифровой фотоаппарат
8-08-2020, 22:58
В какой студии заказать фото класса в Санкт-Петербурге?
24-11-2019, 22:29
Как правильно выбрать зеркальный фотоаппарат?
27-02-2019, 07:57
Камеры в туалетах
31-01-2017, 22:59
Ручные листогибы: разновидности и особенности выбора
10-02-2016, 20:14
Как правильно выбрать холодильник?

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
217
27-10-2020, 12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
0
541
12-10-2020, 14:53
В Ленобласти пьяный мужчина на угнанной иномарке совершил смертельное ДТП
0
564
12-10-2020, 10:49
Смертельное ДТП в Невском районе
0
753
5-10-2020, 11:39
В Ленобласти водитель иномарки погиб при лобовом столкновении
Наверх