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Питерец.ру » Статьи » Высокие технологии » Viber повышает конфиденциальность

Viber повышает конфиденциальность

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Viber
Viber повышает конфиденциальность: в обычных чатах появятся исчезающие сообщения

Rakuten Viber, одна из лидирующих платформ для общения в мире, сообщает, что в скором времени функция исчезающих сообщений будет перенесена из секретных чатов в обычные. Любой пользователь Viber сможет установить таймер для отправленного текста, фото, видео или другого типа файла на несколько секунд, минут, часов или даже дней. Автоматический отсчет времени до ликвидации контента будет запущен сразу же после того, как получатель увидит сообщение. 

Чтобы создать исчезающее сообщение, нужно:

1. Нажать на значок часов в нижней части чата и выбрать период исчезновения для сообщения;

2. Напечатать текст и отправить сообщение адресату.

С момента своего создания Viber придерживается строгой политики конфиденциальности. В 2015 году появилась функция удаления сообщений, с 2016 года  сквозное шифрование активировано в приложении по умолчанию для всех звонков и сообщений. Скрытые и секретные чаты были запущены в 2017 году, и теперь, в 2020 году, исчезающие сообщения будут перенесены в обычные чаты для еще более надежной коммуникации.

«Мы сделаем исчезающие сообщения доступными для обычных чатов с двумя участниками. Эта функция появилась в Viber в 2017 году в рамках «секретных» переписок. Со временем мы убедились, что подобную меру обеспечения конфиденциальности, включая отправку уведомления, когда собеседник делает скриншот исчезающего сообщения, лучше добавить и в обычные чаты. Таким образом мы становимся еще на один шаг ближе к званию самой безопасной платформы для общения, — отметил операционный директор Rakuten Viber Офир Эял.

Источник: Viber
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