Интерьеры с мебелью из карельской березы

ента новостей

20:58
В выборгском районе молодой человек на каршеринговом автомобиле сбил женщину на переходе
18:34
Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов сделал хет-трик и неожиданно стал главным героем победы «Ястребов» над СКА со счётом 5:3
14:44
В Смольном торжественно вручили государственные награды РФ и поощрения Президента
14:09
На острове Мэн продолжается «Большая Швейцарка ФИДЕ»: в 8-м туре проиграли Горячкина и Шувалова, а Широв победил Мурзина
13:58
III Межрегиональный детский театральный фестиваль «Б’АРТ’О» в ТЮЗе
13:55
В Петербурге задержали мигранта, подозреваемого в разбойном нападении на прохожего
13:50
В центре Петербурга задержали троих мигрантов-нелегалов, подозреваемых в грабеже
22:32
Бывший сенатор Сергей Рыбаков стал новым директором Музея политической истории в Санкт-Петербурге
16:50
На трассе «Скандинавия» перекроют движение в связи с переустройством линий электропередач
16:49
Скончался худрук Петербургской филармонии Юрий Темирканов
16:45
Петербург примет отборочный этап «Кубка Федерации» по воздушной гимнастике
16:42
На КАД полностью перекроют съезд в Рыбацкое
16:22
Волейбольная «Ленинградка» снова победила «Енисей», теперь уже в перенесённом матче Суперлиги
15:43
ЦСК ВВС из Самары победил петербургское хоккейное «Динамо» по буллитам, ворота динамовцев защищал Сергей Белов
15:05
В Бокситогорске автоледи на иномарке сбила 71-летнего пешехода. Мужчина скончался в больнице
15:01
В Красногвардейском районе в ДТП с «перевертышем» погиб водитель иномарки
14:55
Конкурс театральных рецензий с денежными призами от театра БУФФ
14:52
В Приозерске женщина хранила крупную партию наркотиков в комоде
14:47
В Путилово задержали поджигателя автомобиля
14:19
В центре Петербурга внедорожник сбил 13-летнего подростка
14:16
В Колпино мужчина угрожал ножом сотрудикам магазина
14:11
В Невском районе задержализадержан молодой человек, подозреваемый в обмене пенсионерки
14:06
В Красносельском районе 42-летнюю женщину ударили ножом в живот
13:53
На севере Петербурга задержали двоих мигрантов подозреваемых в поножовщине
13:45
В Петербурге охранник школы задержан по подозрению в причинении смерти по неосторожности
13:41
Полицейские задержали представительницу кочевого народа, обокравшую пенсионерку в Пушкине
13:31
Кабмин поддержал законопроект о штрафах за спам-звонки и рекламу микрозаймов
13:27
В Петербурге вдова Героя России Татьяна Майданова присоединилась к акции «Тепло из дома»
13:18
В Петербурге двух карманников, «промышлявших» в кафе
13:11
В Петербурге задержали граффитистов, расписавших дом И.П. Павлова
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Дизайн, интерьер, мебель » Кровати, диваны, мебель » Интерьеры с мебелью из карельской березы

Интерьеры с мебелью из карельской березы

0
55
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
fabiansmith.ru
Новые технологии, применяемые в мебельном производстве, позволяют выпускать предметы обстановки, имеющие высокое сходство с изделиями из натурального дерева.

Новые технологии, применяемые в мебельном производстве, позволяют выпускать предметы обстановки, имеющие высокое сходство с изделиями из натурального дерева. Они красиво смотрится в обстановке, и обладают неплохими показателями эргономики. Однако проходит более 10 лет, и первоначальные характеристики мебели, как эстетические, так и функциональные, претерпевают значительные изменения. Зачастую приходится покупать новый гарнитур, так как восстанавливать предметы не имеет смысла. В отличие от моделей из композитных материалов, мебель из массива дерева, становится с годами все более ценной.

Столы, стулья, диваны, этажерки и другие предметы, изготовленные по ремесленным технологиям, приобретают статус семейной реликвии. Разумеется, речь идет об экземплярах из ценных пород, характеризующихся уникальной текстурой природного рисунка, высокими показателями стойкости к воздействию внешних факторов.

Солнечная красота северного дерева

Компания «Фабиан Смит» представляет финскую мебель из карельской березы, подходящую к разным стилям интерьера. Этот материал обладает превосходными декоративными качествами, уникальной природной текстурой, сравнимой с красотой древесины ясеня амурского и клена явора.

Карельскую березу стали использовать в России при Екатерине II, когда сократились поставки красного дерева. Долгое время материалу отводились второстепенные роли, но со временем русские мастера научились создавать настоящие шедевры. Мебель, изготавливаемая в местных мастерских, отличалась утонченной красотой и изяществом. В петербургских дворцовых интерьерах часто встречаются библиотеки, столы, этажерки из карельской березы.

Широкая цветовая гамма – от янтарно-желтого до насыщенного коричневого оттенка, оригинальные переливы и волнообразный рисунок, образуемый тонкими линиями, придает поверхностям нарядный вид. В пасмурную погоду она смягчает мрачную атмосферу, привнося в жилое пространство тепло и уют.

Для украшения мебели используются накладки из черного дерева и мореного дуба. Контрастная окантовка придает предметам особую выразительность, подчеркивает красочность золотистых поверхностей.

Выбираем мебель из карельской березы в салоне «Фабиан Смит»

В салоне «Фабиан Смит» представлены эксклюзивная мебель из березы, в том числе гарнитуры, модульные блоки, и отдельные предметы. В наличии модели для оформления минималистических и винтажных интерьеров, а также для создания обстановки в модном скандинавском стиле.

Мы предлагаем стеллажи, полки, фрагменты библиотеки, письменные столы, тумбы и другие изделия от производителя Boknäs. Выбирайте товары и оформляйте доставку либо забирайте заказ из наших салонов самостоятельно. Доставка осуществляется по российским регионам, в страны СНГ и дальнего зарубежья.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

18-06-2023, 20:22
Как подобрать резную мебель, которая украсит ваш дом
20-05-2021, 09:28
Разновидности кухонных гарнитуров
7-03-2021, 00:05
Дизайнерская садовая мебель в Санкт-Петербурге
13-04-2016, 23:43
Значение мебели в интерьере
27-09-2017, 22:15
Офисная мебель. Классификация офисных кресел
29-01-2017, 22:44
Межкомнатные двери – на чем остановить выбор

Происшествия на дорогах

0
0
Сегодня, 20:58
В выборгском районе молодой человек на каршеринговом автомобиле сбил женщину на переходе
0
187
Вчера, 15:05
В Бокситогорске автоледи на иномарке сбила 71-летнего пешехода. Мужчина скончался в больнице
0
137
Вчера, 15:01
В Красногвардейском районе в ДТП с «перевертышем» погиб водитель иномарки
0
136
Вчера, 14:19
В центре Петербурга внедорожник сбил 13-летнего подростка
Наверх