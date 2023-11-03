Интерьеры с мебелью из карельской березы

Новые технологии, применяемые в мебельном производстве, позволяют выпускать предметы обстановки, имеющие высокое сходство с изделиями из натурального дерева. Они красиво смотрится в обстановке, и обладают неплохими показателями эргономики. Однако проходит более 10 лет, и первоначальные характеристики мебели, как эстетические, так и функциональные, претерпевают значительные изменения. Зачастую приходится покупать новый гарнитур, так как восстанавливать предметы не имеет смысла. В отличие от моделей из композитных материалов, мебель из массива дерева, становится с годами все более ценной.

Столы, стулья, диваны, этажерки и другие предметы, изготовленные по ремесленным технологиям, приобретают статус семейной реликвии. Разумеется, речь идет об экземплярах из ценных пород, характеризующихся уникальной текстурой природного рисунка, высокими показателями стойкости к воздействию внешних факторов.

Солнечная красота северного дерева

Компания «Фабиан Смит» представляет финскую мебель из карельской березы, подходящую к разным стилям интерьера. Этот материал обладает превосходными декоративными качествами, уникальной природной текстурой, сравнимой с красотой древесины ясеня амурского и клена явора.

Карельскую березу стали использовать в России при Екатерине II, когда сократились поставки красного дерева. Долгое время материалу отводились второстепенные роли, но со временем русские мастера научились создавать настоящие шедевры. Мебель, изготавливаемая в местных мастерских, отличалась утонченной красотой и изяществом. В петербургских дворцовых интерьерах часто встречаются библиотеки, столы, этажерки из карельской березы.

Широкая цветовая гамма – от янтарно-желтого до насыщенного коричневого оттенка, оригинальные переливы и волнообразный рисунок, образуемый тонкими линиями, придает поверхностям нарядный вид. В пасмурную погоду она смягчает мрачную атмосферу, привнося в жилое пространство тепло и уют.

Для украшения мебели используются накладки из черного дерева и мореного дуба. Контрастная окантовка придает предметам особую выразительность, подчеркивает красочность золотистых поверхностей.

Выбираем мебель из карельской березы в салоне «Фабиан Смит»

В салоне «Фабиан Смит» представлены эксклюзивная мебель из березы, в том числе гарнитуры, модульные блоки, и отдельные предметы. В наличии модели для оформления минималистических и винтажных интерьеров, а также для создания обстановки в модном скандинавском стиле.

Мы предлагаем стеллажи, полки, фрагменты библиотеки, письменные столы, тумбы и другие изделия от производителя Boknäs. Выбирайте товары и оформляйте доставку либо забирайте заказ из наших салонов самостоятельно. Доставка осуществляется по российским регионам, в страны СНГ и дальнего зарубежья.