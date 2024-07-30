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Питерец.ру » Статьи » Дизайн, интерьер, мебель » Кухня » Прямая кухня

Прямая кухня

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Freepik
Преимущества прямой кухни

Прямые кухни, также называют линейные кухни, одни из самых популярных решений для обустройства современной обеденной зоны, ведь такой вид установки отличается функционалом и простотой в использовании. Подходит в тех случаях, где необходимо благоустроить площадь с нестандартной планировкой или маленькое помещение. Прямая кухня представляет собой модульную систему, размещенную вдоль стены и состоящую из верхних и нижних шкафов, столешницы, бытовой техники и мойки. Такая планировка выпускается двух видов: однорядной и двухрядной, когда мебель размещается напротив друг друга вдоль двух стен.

Сомневаетесь в выборе? Давайте поговорим о достоинствах таких конструкций.

Преимущества прямой кухни:

  • Основным и самым, пожалуй, важным преимуществом прямых кухонь считается их компактный размер и гармоничное использование, с помощью простых конструкций мебели можно качественно и эффективно использовать пространство и создать домашний уют.

  • Проектировать такой тип кухни легче, чем любой другой.

  • Предполагает широкий выбор материалов и цветовых решений, что допускает подобрать приемлемый вариант под интерьер. Кроме того, модульная система разрешает легко изменять компоновку и добавлять дополнительные элементы по мере необходимости, несмотря на ограничение в пространстве. При правильном выборе планировки кухни и образцовом конструировании, прямые кухни смотрятся дорого и не уступают сложным проектам кухонных зон.

  • Доступная цена - еще одно преимуществом по сравнению с другими видами кухонных гарнитуров.

  • Как уже упомянули выше, прямая кухня отличный вариант для тех, кто не располагает большим количеством места, но хочет стильное и практичное решение. Кухни легко монтируются и устанавливаются даже в небольших помещениях, студиях и т.д. Если выбор пал на установку такого модуля, то можете не беспокоиться о хранении посуды и бытовой техники, а также продуктов питания, поскольку такие кухни позволяют организовать грамотное распределение предметов, избежать беспорядка и подарить максимум удовольствия от приготовления любимых блюд.

Таким образом, установка прямой кухни – прогрессивное решение для современных домов, квартир, маленьких студий и небольших помещений разного рода использований. Несут в себе практичность, легкость в использовании, многогранный спектр цветовых палитр и материалов, где каждый способен подобрать вариант, откликающийся собственным вкусам и предпочтениям по приятным ценам.

Хотите обрести уютный и практичный уголок для создания своих кулинарных шедевров и теплых встреч с любимыми? Устанавливайте прямые кухни по заказу в центрах 2FURN в Санкт-Петербурге и наслаждайтесь комфортом каждый день!

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