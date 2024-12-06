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Какой светильник выбрать для ванной комнаты: Пошаговое руководство

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Опубликовал: Алексей Морозов
Фото:
Freepik
Обязательно прочитать до покупки светильника в ванну! В статье расскажем как выбрать безопасный и надежный светильник.

Выбор светильников для ванной — это задача, которая требует особого подхода. Ванная комната — это не просто место для личной гигиены, но и пространство, где важны комфорт, безопасность и эстетика. Прежде чем выбирать светильники для ванной, нужно учитывать не только внешний вид, но и важнейшие аспекты, такие как степень защиты от воды и пыли, особенности установки и расположения, а также тип ламп. В этой статье мы подробно расскажем, как выбрать правильное освещение для ванной, которое будет не только безопасным, но и стильным.

Какие светильники безопасны для ванной?

Безопасность освещения в ванной комнате — это вопрос, который стоит на первом месте. Повышенная влажность и постоянный контакт с водой делают этот процесс более сложным, чем выбор светильников для других помещений. Но не стоит волноваться: с помощью правильного подхода к выбору, вы сможете гарантировать себе не только красивое освещение, но и долгую эксплуатацию без рисков для безопасности.

Когда вы выбираете светильники для ванной, важно помнить несколько ключевых моментов:

  • Защита от воды и пыли. В ванной обязательно должны быть использованы светильники с подходящей степенью защиты от влаги, поскольку постоянное воздействие воды может привести к короткому замыканию, перегреву или даже повреждению проводки.
  • Правильный выбор материалов. Многие материалы, из которых изготовлены светильники, могут плохо реагировать на повышенную влажность и температурные колебания. Поэтому важно выбирать устройства с покрытиями, устойчивыми к коррозии и ржавчине, а также с хорошей изоляцией.
  • Правильная установка. Особенно это касается того, как правильно расположить светильники в помещении, чтобы избежать возможных аварийных ситуаций.

Почему важно обращать внимание на индекс защиты светильников?

Каждый светильник имеет так называемый индекс защиты (или IP-класс), который указывает, насколько хорошо устройство защищено от попадания воды и пыли. Для ванной комнаты важно, чтобы светильники имели хотя бы уровень защиты IP44 или выше.

Основные значения IP:

  • IP20 — защита от пыли (не защищает от попадания воды).
  • IP44 — защита от брызг воды, идеальны для расположения около умывальника или ванны.
  • IP65 — защита от сильных водных струй, идеально подходит для душевой.
  • IP67 — полная защита от воды (светильники можно использовать даже под водой, например, в бассейне).

Получаеться чем выше индекс IP, тем более устойчивым будет светильник к попаданию воды. Однако важно понимать, что не все зоны в ванной требуют одинаковой степени защиты. Давайте разберемся:

Где именно в ванной важна защита от воды?

В зависимости от расположения, степень защиты может варьироваться:

  • Зона 0 — внутрь ванной или душевой кабины, где прямой контакт с водой является обязательным. Здесь можно использовать светильники с классом защиты IP67.
  • Зона 1 — пространство непосредственно выше ванны или душевой кабины. Светильники здесь должны быть с защитой IP44 или выше.
  • Зона 2 — это зона возле умывальника или вокруг зеркала, где возможно попадание воды, но не в таком интенсивном виде. Для этой зоны достаточно IP44.
  • Зона 3 — более сухая зона, например, возле двери ванной. Для этой зоны можно использовать устройства с защитой IP20, так как прямой контакт с водой здесь маловероятен.

Где расположить светильники?

Расположение светильников в ванной комнате имеет значение не только с точки зрения эстетики, но и безопасности. Кроме того, это напрямую влияет на функциональность освещения. Чтобы освещение в санузле было максимально комфортным и удобным, следует правильно распределить светильники по разным зонам.

Над зеркалом

Это место, где вы ежедневно проводите время, и от того, как хорошо освещена эта зона, зависит не только комфорт, но и ваша безопасность. Для освещения зеркала рекомендуется устанавливать настенные светильники или бра, которые обеспечивают равномерное освещение без лишних теней.

  • Тип ламп: светодиодные лампы с температурой около 3000 К, чтобы избежать излишней яркости и создать комфортную атмосферу.

Подсветка для зеркала Arte Lamp Aqua-Bastone A2470AP-2BK (2168 ₽)

Потолочные светильники

Потолочные светильники являются основным источником света в ванной. Они могут обеспечить общее освещение всего помещения. Важно выбирать такие светильники, которые смогут эффективно осветить пространство, а также выдержат высокую влажность.

  • Расположение: центральное, для равномерного освещения всей ванной комнаты.
  • Тип ламп: светодиодные или галогенные для хорошей яркости и долговечности.

Точечные светильники

Точечные светильники — это отличный выбор для декоративного освещения или для выделения отдельных элементов в интерьере, таких как полки, ниши или картины. Точечное освещение идеально подходит для маленькой ванной комнаты, так как оно не загромождает пространство.

  • Расположение: можно интегрировать в потолок или стены, чтобы создать эффект мягкого освещения.
  • Тип ламп: предпочтительно использовать светодиодные, так как они экономичны и долговечны.

Выбор ламп: какой источник света выбрать?

Выбор ламп для ванной комнаты — это не менее важный шаг, чем выбор самих светильников. Важно учитывать не только внешний вид, но и технические характеристики ламп, которые будут использоваться в освещении.

Виды лампочек для ванной

  1. Светодиодные лампы (LED) — это лучший выбор для ванной комнаты. Они имеют низкое энергопотребление, не выделяют лишнего тепла и обладают высокой степенью защиты от влаги.
  2. Галогенные лампы — обеспечивают яркий свет, но могут перегреваться и требуют хорошей вентиляции.
  3. Лампочки с высоким IP — это лампы с защитой от воды и пыли, что делает их идеальными для влажных помещений.

Рекомендации по выбору:

  • Для зоны 0 и 1 лучше выбирать лампы с уровнем защиты не ниже IP65.
  • Для остальных зон вполне подойдут IP44 лампы.

Планируем сценарии освещения

Функциональное освещение — на уровне глаз

Локальную подсветку в ванной обычно размещают рядом с зеркалом. Она необходима для таких процедур, как нанесение макияжа, укладка волос, бритье и других действий, требующих хорошего освещения. Такая подсветка может быть встроенной, настенной (бра) или подвесной. Осветительные приборы лучше размещать чуть выше уровня глаз, чтобы избежать ослепления. Хорошим выбором являются светодиодные подсветки или светильники с матовым полупрозрачным плафоном, которые обеспечивают рассеянный свет и минимизируют образование теней.

 

Декоративное освещение — для создания атмосферы

Это любая дополнительная подсветка, которая добавляет декоративный эффект и помогает формировать нужную атмосферу. Светодиодная подсветка ванны или цветной свет от декоративных бра не могут заменить основное освещение, но отлично способствуют расслаблению, например, во время принятия ванны.

Какие светильники подойдут для разных стилей ванной?

Не забывайте, что светильники должны гармонировать с общим стилем интерьера ванной комнаты. Важно выбрать светильники, которые не только будут выполнять свои функции, но и подчеркнут красоту вашего пространства.

Стиль "Минимализм"

Для этого стиля подойдут простые, лаконичные светильники, такие как потолочные светильники с белыми матовыми плафонами и точечные светильники.

Влагозащита - IP 44

Классический стиль

Здесь можно использовать люстры или элегантные бра с золотыми или бронзовыми элементами.

Современный стиль

Для современного интерьера идеально подойдут светильники с уникальными дизайнами, такие как декоративные бра с геометрическими формами или светильники с элементами из металла и стекла.

Влагозащита - IP 54

Учитывайте особенности материалов и фактур

При выборе светильников для ванной важно учитывать материалы, из которых они изготовлены. Нержавеющая сталь, пластик и стекло — самые популярные материалы для светильников, устойчивых к воздействию влаги.

Общие советы по размещению светильников

Для разных типов освещения стоит использовать отдельные выключатели или клавиши на одном устройстве. Оптимально, если общее потолочное освещение включается в одном месте, функциональная подсветка — в другом, а декоративное освещение — в третьем. Выключатели для функциональной подсветки лучше размещать рядом с самими светильниками.

Лампа, установленная рядом с зеркалом, усилит световой поток в два раза, что позволит сократить количество источников света.

Не рекомендуется устанавливать бра непосредственно над ванной, так как их можно случайно задеть во время мытья.

Декоративное освещение, размещенное вдоль периметра пола, визуально расширит пространство в ванной комнате. В случае риска протечек следует выбирать светильники с влагозащитой уровня IP67 и выше.

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