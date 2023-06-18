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Питерец.ру » Статьи » Дизайн, интерьер, мебель » Возможности авторского дизайна дома или квартиры

Возможности авторского дизайна дома или квартиры

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
ziminainteriors.ru
Почему стоит предпочесть авторский дизайн жилища – несколько преимуществ такого решения

Создание авторского интерьера всегда выделяется персонализацией процесса в целом, когда опытный мастер согласовывает любую свою идею с заказчиком.

Рождение любого авторского проекта – увлекательное действо, в которое настоящий профессионал окунается с головой. Именно так в итоге и рождается тот самый интерьер мечты, продуманный настолько тщательно, что это отражается в каждой мелочи. Для того чтобы заказчик мог понимать, что именно ждёт его в итоге, дизайнер создаст необходимые эскизы и самые реалистичные модели интерьера в 3D.

Таким образом, можно организовать самое оригинальное пространство для жизни с учётом того, что дизайн этот никак не привязан к имеющейся планировке дома. Специалист может несколько изменить расположение комнат для того, чтобы достичь того оптимального решения, которое точно удовлетворит владельцев жилья. Конкретные особенности можно очень просто обыграть, к примеру, разработав освещение с учётом степени освещенности дома или квартиры, таким образом, чтобы подчеркнуть достоинства, а недостатки свести к нулю, о чём более подробно можно узнать здесь. Естественно, и в этом моменте все предпочтения и вкусы заказчика услуги будут учтены вплоть до завершения создания дизайнерского проекта.

Несколько причин выбрать авторский дизайн жилища

Невооружённым глазом можно заметить все те отличия, что выделяют авторский дизайн на фоне типовых. В результате дом, коттедж или квартира получаются эксклюзивными, стильными и неповторимыми.

Возможности функциональности

Любой авторский дизайн, независимо от типа жилья, создаётся с учётом того, в чём нуждается заказчик, а потому он не только эффектен, но и максимально комфортен для проживания.

Минимум вовлечённости

Доверив работу по созданию нового стиля дома профессиональному дизайнеру, можно не отвлекаться от привычных дел на контролирующие мероприятия, так как специалист берёт на себя кураторство всего проекта, а потому гарантирует, что выполнен он будет в строгом соответствии с утверждённым планов и в установленные сроки.

Исключительное качество

Основой грамотно выполненного дизайна является использование качественных материалов и мебели. И вовсе не обязательно всё это должно стоить дорого, дизайнер всегда подберёт оптимальный вариант, в том числе, ориентируясь на выделенный бюджет. В этом плане переживать тоже не стоит, в отличие от традиционного ремонта, при проведении которого нередко возникают дополнительные неожиданные траты, в процессе создания авторского дизайна специалист строго придерживается оговорённого бюджета.

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