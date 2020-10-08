Создание эксклюзивных проектов и оборудования интерьеров

Самостоятельное оформление интерьера занимает много времени. Есть компании, готовые предложить свои услуги. Проектирование и предложение нескольких вариантов оборудования предполагает учет композиционного построения и использованием современных приемов украшения. Всегда выглядят стильно эксклюзивная мебель или отдельные элементы интерьера.

Профессиональная помощь при проектировании

При обращении к специалистам будьте уверены: учитываются все мелочи и нюансы, о которых вы сами бы и не вспомнили. Хороший дизайнер создает не только красивую картинку, но формирует удобство и уют. Выбирая оборудование интерьеров на заказ с помощью профессионалов, вы получаете качественные изделия, часто эксклюзивные, созданные с учетом характера хозяев, их вкусовых предпочтений.

К плюсам относится:

Экономия времени. Определиться самому с выбором и не запутаться в разнообразии уже разработанных планов сложно. Эксперт сделает это быстро, подберет вариант, подходящий по концепции интерьера и по цене.

Создание эргономического и красивого жилья. Люди, обратившись за помощью к специалистам, хотят получить дом, комнату или квартиру, где все будет сделано специально для них.

Использование подходящих материалов. Разработка дизайн-проекта позволяет профессионально подойти к выбору отделочных и строительных материалов, правильно комбинировать с другими материалами.

Выполнение работ

Качественный проект – концептуальное решение всего будущего интерьера. Оно состоит из визуализации (3D-модели), комплекта чертежей. В проекте указаны все технические моменты, которые нужны для воплощения задуманных идей. Иногда в него добавляется проработка некоторых узлов и усложненных деталей. В проект не входят бумаги по электроснабжению, кондиционированию и сантехническим коммуникациям.

Проведение работ под ключ включает:

Первичную консультацию. Разработку проекта. Визуализацию. Реализацию. Контроль за ходом работ.

Разработка концепции, подбор оборудования и решение вопросов с планировкой – самые сложные задачи. Специалист предлагает несколько вариантов зонирования пространства, обосновывает плюсы каждого. Результатом становятся согласованные с заказчиком эскизы, сделанные с применением ручной графики, так и компьютерных 3D моделей.

Выбирайте эксклюзивные решения, которые передадут вашу индивидуальность и характер. Есть компании, в которых готовы сделать мебель и интерьерные предметы любой сложности. Они идеально впишутся в проект помещения.