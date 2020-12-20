Сервис комиссионного мебельного магазина

В комиссионный магазин можно сдать любой вид мебели. Его руководство рассмотрит все предложения от ее владельцев и гарантированно выкупит предмет, если, по мнению оценщиков, он отличается ликвидностью. Оценка габаритных вещей может быть произведена специалистом, который выедет на дом.

Особенности сдачи мебели в комиссионный магазин

Сделка выкупа мебели не отличается сложностью и проводится с минимальным количеством оформляемой документации. При этом переданные предметы в комиссионный мебельный магазин переходят в его владение и бывший собственник не вправе их вернуть, не выкупив по полной стоимости.

Сервис комиссионного магазина

Кроме услуги выкупа мебели, в комиссионном магазине можно рассчитывать и на другой сервис:

утилизация мебели и техники – актуально в случае, если они признаны не ликвидными, и их продажа практически невозможна ввиду отсутствия спроса, ветхого состояния или физического устаревания;

ремонт и реставрация мебели на дому клиента или, если это невозможно, в специализированной мастерской, доставку в которую и возврат обеспечивает исполнитель работ;

предоставление мебели бесплатно – в таком формате предлагается мебель, изначально предназначенная на утилизацию, но на которую есть заказчик, или ее неликвидные элементы, которые долго не продаются;

выкуп ресторанного оборудования;

предоставление б/у детских площадок.

Преимущества сотрудничества

Обратившись в комиссионный магазин можно рассчитывать на такие преимущества, как:

оперативное рассмотрение заявки и принятие решения о формате оказания услуги, на что уходит не более 2 дней;

профессионализм грузчиков, которые аккуратно разберут громоздкие вещи и вынесут их, не нанеся вред предметам интерьера;

отсутствие финансовых затрат при оформлении услуги вывоза старой мебели на утилизацию;

наличие договоров на утилизацию со специализированными компаниями, что гарантирует, что подлежащая утилизации мебель клиента не будет свалена на мусорке рядом с домом.

Выводы

Сервис комиссионного мебельного магазина позволяет избавиться от старой мебели, а если она ликвидная, еще и заработать на ее продаже. В магазине можно приобрести б/у детскую, кухонную, ресторанную, домашнюю и других видов и назначения мебель в отличном состоянии, по, сравнительно с рыночной, сниженной стоимости. Если нужно вывести ветхую мебель и освободить от нее помещение, то компания бесплатно окажет услугу.