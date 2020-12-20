ента новостей

18:41
Погас Вечный огонь
17:36
Вирус стал заразнее
09:18
Безработица снизилась
08:56
Что с турпотоком?
13:19
Выставка художников Катерины Бородавченко и Марии Гаркавенко «Каждый сад говорит о любви»
13:08
Михаил Романов проконтролировал ход строительства и реконструкции социальных объектов Колпинского района
11:46
В Петербурге полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на салон связи
08:21
Петербург превратили в село
07:50
О чем спрашивали Путина?
19:29
Студентов Петербурга приглашают принять участие в молодежном треке конкурса «Мастера гостеприимства»
19:26
В Петербурге реконструируют общежитие Университета морского и речного флота
19:22
Русский музей: видеогид для глухих и слабослышащих гостей
19:19
В Петербурге контроль Россельхознадзора прошло почти 120 тонн ананасов
12:15
Комик Андрей Бебуришвили расскажет о юморе
12:10
Дуэт 404.zero представит инсталляцию ARRIVAL в Санкт-Петербурге
11:21
В Петербурге обокрали квартиру артистки Филармонии
10:14
В Ленобласти полицейские ликвидировали нарколабораторию
01:14
«Зенит» переиграл «Баварию» в Евролиге, лучшими стали Томас и Гудайтис
23:19
Открытие выставки в Театре им. Ленсовета
14:04
В Ленобласти 110 военнослужащих ЗВО получили ключи от новых служебных квартир
14:02
Петербуржцы не остались в стороне
11:37
В Петербурге мужчина совершил ДТП на угнанном у сожительницы автомобиле
11:11
В Мурино конфликт на парковке обернулся поножовщиной
11:00
Подозреваемого в ограблении таксиста задержали в Москве
10:50
Инсталляция Arrival 404.zero
10:45
Михаил Романов поздравил петербуржцев с Днем Конституции
10:43
Профилактика пожаров с жителями Тосненского района
07:51
Что с массовой вакцинацией?
07:49
Они лечатся от covid-19
19:37
Новогодний вечер поэтов в Петербурге
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Статьи » Дизайн, интерьер, мебель » Сервис комиссионного мебельного магазина

Сервис комиссионного мебельного магазина

0
15
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
© CC0
В комиссионный магазин можно сдать любой вид мебели.

В комиссионный магазин можно сдать любой вид мебели. Его руководство рассмотрит все предложения от ее владельцев и гарантированно выкупит предмет, если, по мнению оценщиков, он отличается ликвидностью. Оценка габаритных вещей может быть произведена специалистом, который выедет на дом.

Особенности сдачи мебели в комиссионный магазин

Сделка выкупа мебели не отличается сложностью и проводится с минимальным количеством оформляемой документации. При этом переданные предметы в комиссионный мебельный магазин переходят в его владение и бывший собственник не вправе их вернуть, не выкупив по полной стоимости.

Сервис комиссионного магазина

Кроме услуги выкупа мебели, в комиссионном магазине можно рассчитывать и на другой сервис:

  • утилизация мебели и техники – актуально в случае, если они признаны не ликвидными, и их продажа практически невозможна ввиду отсутствия спроса, ветхого состояния или физического устаревания;
  • ремонт и реставрация мебели на дому клиента или, если это невозможно, в специализированной мастерской, доставку в которую и возврат обеспечивает исполнитель работ;
  • предоставление мебели бесплатно – в таком формате предлагается мебель, изначально предназначенная на утилизацию, но на которую есть заказчик, или ее неликвидные элементы, которые долго не продаются;
  • выкуп ресторанного оборудования;
  • предоставление б/у детских площадок.

Преимущества сотрудничества

Обратившись в комиссионный магазин можно рассчитывать на такие преимущества, как:

  • оперативное рассмотрение заявки и принятие решения о формате оказания услуги, на что уходит не более 2 дней;
  • профессионализм грузчиков, которые аккуратно разберут громоздкие вещи и вынесут их, не нанеся вред предметам интерьера;
  • отсутствие финансовых затрат при оформлении услуги вывоза старой мебели на утилизацию;
  • наличие договоров на утилизацию со специализированными компаниями, что гарантирует, что подлежащая утилизации мебель клиента не будет свалена на мусорке рядом с домом.

Выводы

Сервис комиссионного мебельного магазина позволяет избавиться от старой мебели, а если она ликвидная, еще и заработать на ее продаже. В магазине можно приобрести б/у детскую, кухонную, ресторанную, домашнюю и других видов и назначения мебель в отличном состоянии, по, сравнительно с рыночной, сниженной стоимости. Если нужно вывести ветхую мебель и освободить от нее помещение, то компания бесплатно окажет услугу.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

26-10-2019, 23:37
Стильная мебель
15-05-2019, 18:32
Мебель солнца - магазин мебели из ротанга
10-01-2015, 14:47
Секреты выбора мебели из Италии - Andrea Fanfani, Medea
11-06-2016, 08:33
Контрабанда мебели
15-11-2016, 23:12
Дачная и садовая мебель
21-11-2020, 17:26
Что нужно знать о диванах и почему они необходимы в каждой квартире?

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
609
26-11-2020, 12:06
В Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП
0
661
25-11-2020, 13:33
В Ленобласти под Гатчиной произошло смертельное ДТП
0
1 493
27-10-2020, 12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
0
1 894
12-10-2020, 14:53
В Ленобласти пьяный мужчина на угнанной иномарке совершил смертельное ДТП
Наверх