Сервис комиссионного мебельного магазина

В комиссионный магазин можно сдать любой вид мебели. Его руководство рассмотрит все предложения от ее владельцев и гарантированно выкупит предмет, если, по мнению оценщиков, он отличается ликвидностью. Оценка габаритных вещей может быть произведена специалистом, который выедет на дом.
Особенности сдачи мебели в комиссионный магазин
Сделка выкупа мебели не отличается сложностью и проводится с минимальным количеством оформляемой документации. При этом переданные предметы в комиссионный мебельный магазин переходят в его владение и бывший собственник не вправе их вернуть, не выкупив по полной стоимости.
Сервис комиссионного магазина
Кроме услуги выкупа мебели, в комиссионном магазине можно рассчитывать и на другой сервис:
- утилизация мебели и техники – актуально в случае, если они признаны не ликвидными, и их продажа практически невозможна ввиду отсутствия спроса, ветхого состояния или физического устаревания;
- ремонт и реставрация мебели на дому клиента или, если это невозможно, в специализированной мастерской, доставку в которую и возврат обеспечивает исполнитель работ;
- предоставление мебели бесплатно – в таком формате предлагается мебель, изначально предназначенная на утилизацию, но на которую есть заказчик, или ее неликвидные элементы, которые долго не продаются;
- выкуп ресторанного оборудования;
- предоставление б/у детских площадок.
Преимущества сотрудничества
Обратившись в комиссионный магазин можно рассчитывать на такие преимущества, как:
- оперативное рассмотрение заявки и принятие решения о формате оказания услуги, на что уходит не более 2 дней;
- профессионализм грузчиков, которые аккуратно разберут громоздкие вещи и вынесут их, не нанеся вред предметам интерьера;
- отсутствие финансовых затрат при оформлении услуги вывоза старой мебели на утилизацию;
- наличие договоров на утилизацию со специализированными компаниями, что гарантирует, что подлежащая утилизации мебель клиента не будет свалена на мусорке рядом с домом.
Выводы
Сервис комиссионного мебельного магазина позволяет избавиться от старой мебели, а если она ликвидная, еще и заработать на ее продаже. В магазине можно приобрести б/у детскую, кухонную, ресторанную, домашнюю и других видов и назначения мебель в отличном состоянии, по, сравнительно с рыночной, сниженной стоимости. Если нужно вывести ветхую мебель и освободить от нее помещение, то компания бесплатно окажет услугу.