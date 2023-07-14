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Профессиональное взыскание долгов – как решить проблему быстро и без проволочек

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Freepik
Профессиональные юристы всегда стараются уладить все вопросы в досудебном порядке. Если же дело дошло до суда - специалисты СПб РООИ "Таврическая" помогут взыскать долг быстро и без проволочек.

Взыскание любых задолженностей – процесс достаточно сложный и деликатный, в любом случае, важно отнестись к нему со всей ответственностью, соблюдать этику и не выходить за рамки действующего законодательства. Именно поэтому рекомендуется обратиться к специалистам, которые умеют находить подход к заёмщикам. Они предложат доступные варианты из числа тех, что способны устроить обе стороны. Такое решение позволяет добиться цели, в том числе без обращения в суд.

В вопросах юридического взыскания ни в коем случае нельзя медлить из-за того, что законом ограничивается срок исковых требований по возврату. Главное, своевременно обратиться к специалистам, которые работают одинаково эффективно с долгами частных лиц и компаний. Зачастую последние становятся жертвами непорядочных поставщиков, а потому всех, кто нуждается в помощи юриста, специалист примет на полноценную консультацию и поможет подобрать чёткую стратегию, не расходящуюся с законодательством. Он же возьмёт на себя подготовку всех необходимых документов и исключит постоянные походы по судебным инстанциям.

Взыскать долг по договору займа реально в мировом суде, в районном суде или в Арбитражном суде (для юридических лиц). Для этого на руках должен быть договор. В качестве альтернативы используется собственноручно написанная расписка. При составлении последней важно, чтобы был указан срок возврата денежных средств.

Что касается взыскания задолженностей между юридическими лицами, то и его следует подтвердить письменным договором и платежным поручением, подтверждающим перечисление денежных средств.

Обращение в Санкт-Петербургску региональную общественную организацию инвалидов "Таврическая" делает реальным взыскание долга по всей территории РФ. Преимущество заключается в том, что в общественную организацию инвалидов обратиться за взысканием долга можно, не неся расходов на оплату услуг юристов. Воспользоваться подобными возможностями могут как люди с инвалидностью, так и любые другие граждане.

Профессиональные юристы всегда стараются уладить все вопросы в досудебном порядке для того, чтобы сохранить баланс интересов между обеими сторонами, учитывая, что одна из них попала в сложную финансовую ситуацию. Действуют они исключительно легальными методами, не нарушая законодательства. Если же дело дошло до суда - специалисты СПб РООИ "Таврическая" помогут взыскать долг быстро и без проволочек.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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