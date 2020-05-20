Самый выгодный кредит под низкий процент от MyCredit!

ента новостей

16:17
На КАД в Ломоносовском районе введут реверсивное движени
14:02
В Петербурге пенсионерка отдала перевела мошенникам почти 2 миллиона рублей
13:28
Фонд Потанина проведет ежегодный форум «Музейный гид» онлайн
13:23
Общественники взяли под контроль исполнение поручения Президента России о выплате денежных надбавок медицинским работникам
13:17
В ведущих больницах Петербурга начались испытания левилимаба против осложнений от COVID-19
13:13
В Петербурге задержали группу автоугонщтков
12:56
В Петербурге раскрыто ограбление магазина часов
09:59
Пытались вывезти перчатки
09:30
Устали от самоизоляции
00:37
СКА расстался с Плотниковым, сохранил Бурдасова и подписал контракт с известным иностранцем
20:09
Участники акции #МыВместе запустили городской конкурс «Семейные тренировки дома»
14:48
По мнению эксперта, петербуржцы могут надолго отказаться от рукопожатий после окончания пандемии
14:40
Специалисты Россельхознадзора рассказали, как не допустить заражения подкарантинных объектов и продукции карантинными организмами
14:36
На развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют съезд
14:22
В Петербурге полицейские застрелили агрессивное животное
14:11
В Петербурге задержали мужчин совершивших нападение на банк
09:38
Прощаться с умершими нельзя?
09:19
Подорожали велосипеды
19:38
Антивирусная корректировка бюджета Санкт-Петербурга: позиция "Справедливой России"
19:33
Россельхознадзор провел карантинный фитосанитарный контроль 611 тыс. тонн бананов
19:07
Смертельное ДТП в центре Петербурга
13:14
В Петербурге мошенники выманили у пенсионерки около 2,4 миллиона рублей
12:54
В Петербурге задержали угонщика кроссовера
10:12
В МВД недоумевают
09:47
ТРЦ «Мега» закроют
20:50
Возобновился чемпионат Германии: Холанд и Левандовски забили
13:42
Власти Ленобласти снова запретили шопинг в областных "Мегах"
13:14
В Петербурге один из налетчиков получил травмы при нападении на автосервис
09:25
Опасения пульмонологов
08:57
Военный госпиталь в Пушкине
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Статьи » Банки, кредитование, деньги » Займы, микрозаймы » Самый выгодный кредит под низкий процент от MyCredit!

Самый выгодный кредит под низкий процент от MyCredit!

0
32
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
© CC0
Микрокредитование стало очень популярной услугой на сегодняшний день.

Микрокредитование стало очень популярной услугой на сегодняшний день. Особенно сейчас, когда многие сидят без работы, а расходы на повседневные нужды, покупки, оплату коммунальных услуг никто не отменял. Если у вас остались непогашенные кредиты – они также требуют оплаты, несмотря на сниженные процентные ставки.

Брать новый кредит в банке – не вариант. Банки более требовательны к своим клиентам и предоставляют кредиты с самыми низкими процентами только людям с высокой зарплатой и официальным трудоустройством, либо требуют поручителей. Нести вещи в ломбард – тоже не выход. В конечном итоге рискуете не выкупить дорогую вещь обратно. Рекомендуем взять кредит онлайн на карту под низкий процент в сервисе микрокредитования Майкредит.

Мы относимся к клиентам лояльно и предоставляем займы:

  • студентам,
  • временно неработающим гражданам,
  • мамам в декрете,
  • пенсионерам,
  • людям с неидеальной кредитной историей

Рассматриваем заявки быстро – уже через 15-30 минут вы получаете ответ и кредит с самыми низкими процентами.

Как получить микрозайм на карту?

Очень просто! И для этого вам не нужно выходить из дома. Если под рукой есть любое устройство с доступом в интернет – можете запросто оформить кредит с самым низким процентом.

  • Для начала зайдите на сайт https://mycredit.ua/ и выберите сумму и срок кредитования.
  • Зарегистрируйтесь и получите доступ в личный кабинет. В дальнейшем все опции вы будете отслеживать здесь.
  • Переходите к заполнению анкеты. Обязательно указывайте правдивую и достоверную информацию о вас – это влияет на положительное решение по заявке.
  • Привяжите личную банковскую карточку.
  • Отправляйте запрос и дождитесь подтверждения.
  • Ознакомьтесь с текстом договора займа и согласитесь с условиями.
  • Готово! Сразу после одобрения кредиты с самыми низкими процентами поступят на ваш счет.

Есть ли возможность досрочного погашения?

Если вы взяли кредит по низким процентам в MyCredit и готовы вернуть деньги раньше – мы не ограничиваем такую возможность! При этом снижаем сумму к возврату - вы платите только за фактический период пользования займом.

Погасить кредит можно любым удобным способом:

  • прямо на сайте
  • через терминал
  • интернет-банкинг или в кассе любого банка

Если вы не успеваете погасить выгодный кредит под низкий процент онлайн на карту срочно по каким-либо причинам, - не проблема. Своим клиентам мы предлагаем опцию отсрочки платежа. Главное, не молчите, а расскажите нам о сложившейся ситуации, и мы найдем верное решение на лояльных условиях.

Почему вам стоит выбрать нас?

Оформив кредиты под низкие проценты в MyCredit, вы получаете массу преимуществ. Мы всегда готовы помочь своим клиентам, и предоставить займ на самых выгодных условиях:

  • без поручителей, залогов и справок о доходах;
  • кредиты с низкими процентами выдаются даже с неидеальной кредитной историей;
  • срок и сумму пользователи выбирают на свое усмотрение;
  • оформить ссуду можно из любого города Украины;
  • мгновенная процедура оформления, без лишних проверок;
  • можно погасить досрочно;
  • программа лояльности для постоянных клиентов.
  • автоматическая 50% скидка при первом обращении;
  • консультации специалистов.

У нас выгодно брать кредит под самый низкий процент. Для получения денег вам понадобится доступ к интернету и 20 минут свободного времени.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...

Похожие публикации

23-09-2019, 20:08
Как взять кредит с плохой кредитной историей
5-02-2017, 18:50
Кредит без справок и поручителей
16-04-2016, 12:55
Как правильно взять кредит?
9-03-2018, 08:41
Жизнь в кредит продолжается
2-02-2017, 23:39
Как взять кредит, сидя на диване?
5-04-2016, 20:56
Для чего берут кредит

Происшествия на дорогах

0
215
18-05-2020, 19:07
Смертельное ДТП в центре Петербурга
0
424
12-05-2020, 12:00
Смертельное ДТП в Приозерском районе Ленобласти
0
477
8-05-2020, 15:13
Смертельное ДТП в Гатчинском районе Ленобласти
0
1 229
8-04-2020, 11:58
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
Наверх