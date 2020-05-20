Самый выгодный кредит под низкий процент от MyCredit!

Микрокредитование стало очень популярной услугой на сегодняшний день. Особенно сейчас, когда многие сидят без работы, а расходы на повседневные нужды, покупки, оплату коммунальных услуг никто не отменял. Если у вас остались непогашенные кредиты – они также требуют оплаты, несмотря на сниженные процентные ставки.

Брать новый кредит в банке – не вариант. Банки более требовательны к своим клиентам и предоставляют кредиты с самыми низкими процентами только людям с высокой зарплатой и официальным трудоустройством, либо требуют поручителей. Нести вещи в ломбард – тоже не выход. В конечном итоге рискуете не выкупить дорогую вещь обратно. Рекомендуем взять кредит онлайн на карту под низкий процент в сервисе микрокредитования Майкредит.

Мы относимся к клиентам лояльно и предоставляем займы:

студентам,

временно неработающим гражданам,

мамам в декрете,

пенсионерам,

людям с неидеальной кредитной историей

Рассматриваем заявки быстро – уже через 15-30 минут вы получаете ответ и кредит с самыми низкими процентами.

Как получить микрозайм на карту?

Очень просто! И для этого вам не нужно выходить из дома. Если под рукой есть любое устройство с доступом в интернет – можете запросто оформить кредит с самым низким процентом.

Для начала зайдите на сайт https://mycredit.ua/ и выберите сумму и срок кредитования.

Зарегистрируйтесь и получите доступ в личный кабинет. В дальнейшем все опции вы будете отслеживать здесь.

Переходите к заполнению анкеты. Обязательно указывайте правдивую и достоверную информацию о вас – это влияет на положительное решение по заявке.

Привяжите личную банковскую карточку.

Отправляйте запрос и дождитесь подтверждения.

Ознакомьтесь с текстом договора займа и согласитесь с условиями.

Готово! Сразу после одобрения кредиты с самыми низкими процентами поступят на ваш счет.

Есть ли возможность досрочного погашения?

Если вы взяли кредит по низким процентам в MyCredit и готовы вернуть деньги раньше – мы не ограничиваем такую возможность! При этом снижаем сумму к возврату - вы платите только за фактический период пользования займом.

Погасить кредит можно любым удобным способом:

прямо на сайте

через терминал

интернет-банкинг или в кассе любого банка

Если вы не успеваете погасить выгодный кредит под низкий процент онлайн на карту срочно по каким-либо причинам, - не проблема. Своим клиентам мы предлагаем опцию отсрочки платежа. Главное, не молчите, а расскажите нам о сложившейся ситуации, и мы найдем верное решение на лояльных условиях.

Почему вам стоит выбрать нас?

Оформив кредиты под низкие проценты в MyCredit, вы получаете массу преимуществ. Мы всегда готовы помочь своим клиентам, и предоставить займ на самых выгодных условиях:

без поручителей, залогов и справок о доходах;

кредиты с низкими процентами выдаются даже с неидеальной кредитной историей;

срок и сумму пользователи выбирают на свое усмотрение;

оформить ссуду можно из любого города Украины;

мгновенная процедура оформления, без лишних проверок;

можно погасить досрочно;

программа лояльности для постоянных клиентов.

автоматическая 50% скидка при первом обращении;

консультации специалистов.

У нас выгодно брать кредит под самый низкий процент. Для получения денег вам понадобится доступ к интернету и 20 минут свободного времени.