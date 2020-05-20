Самый выгодный кредит под низкий процент от MyCredit!

Микрокредитование стало очень популярной услугой на сегодняшний день. Особенно сейчас, когда многие сидят без работы, а расходы на повседневные нужды, покупки, оплату коммунальных услуг никто не отменял. Если у вас остались непогашенные кредиты – они также требуют оплаты, несмотря на сниженные процентные ставки.
Брать новый кредит в банке – не вариант. Банки более требовательны к своим клиентам и предоставляют кредиты с самыми низкими процентами только людям с высокой зарплатой и официальным трудоустройством, либо требуют поручителей. Нести вещи в ломбард – тоже не выход. В конечном итоге рискуете не выкупить дорогую вещь обратно. Рекомендуем взять кредит онлайн на карту под низкий процент в сервисе микрокредитования Майкредит.
Мы относимся к клиентам лояльно и предоставляем займы:
- студентам,
- временно неработающим гражданам,
- мамам в декрете,
- пенсионерам,
- людям с неидеальной кредитной историей
Рассматриваем заявки быстро – уже через 15-30 минут вы получаете ответ и кредит с самыми низкими процентами.
Как получить микрозайм на карту?
Очень просто! И для этого вам не нужно выходить из дома. Если под рукой есть любое устройство с доступом в интернет – можете запросто оформить кредит с самым низким процентом.
- Для начала зайдите на сайт https://mycredit.ua/ и выберите сумму и срок кредитования.
- Зарегистрируйтесь и получите доступ в личный кабинет. В дальнейшем все опции вы будете отслеживать здесь.
- Переходите к заполнению анкеты. Обязательно указывайте правдивую и достоверную информацию о вас – это влияет на положительное решение по заявке.
- Привяжите личную банковскую карточку.
- Отправляйте запрос и дождитесь подтверждения.
- Ознакомьтесь с текстом договора займа и согласитесь с условиями.
- Готово! Сразу после одобрения кредиты с самыми низкими процентами поступят на ваш счет.
Есть ли возможность досрочного погашения?
Если вы взяли кредит по низким процентам в MyCredit и готовы вернуть деньги раньше – мы не ограничиваем такую возможность! При этом снижаем сумму к возврату - вы платите только за фактический период пользования займом.
Погасить кредит можно любым удобным способом:
- прямо на сайте
- через терминал
- интернет-банкинг или в кассе любого банка
Если вы не успеваете погасить выгодный кредит под низкий процент онлайн на карту срочно по каким-либо причинам, - не проблема. Своим клиентам мы предлагаем опцию отсрочки платежа. Главное, не молчите, а расскажите нам о сложившейся ситуации, и мы найдем верное решение на лояльных условиях.
Почему вам стоит выбрать нас?
Оформив кредиты под низкие проценты в MyCredit, вы получаете массу преимуществ. Мы всегда готовы помочь своим клиентам, и предоставить займ на самых выгодных условиях:
- без поручителей, залогов и справок о доходах;
- кредиты с низкими процентами выдаются даже с неидеальной кредитной историей;
- срок и сумму пользователи выбирают на свое усмотрение;
- оформить ссуду можно из любого города Украины;
- мгновенная процедура оформления, без лишних проверок;
- можно погасить досрочно;
- программа лояльности для постоянных клиентов.
- автоматическая 50% скидка при первом обращении;
- консультации специалистов.
У нас выгодно брать кредит под самый низкий процент. Для получения денег вам понадобится доступ к интернету и 20 минут свободного времени.