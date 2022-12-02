Какими особенностями и преимуществами обладает торговая стратегия скальпинг

Сейчас торговля криптовалютой очень популярна и востребована. Это объясняется тем, что данный способ предоставляет возможность зарабатывать большие суммы без особых усилий. В данном случае крайне важно уметь анализировать рынок. В процессе торговли существует множество стратегий. Одной из самых популярных является скальпинг. Сейчас мы более подробно остановимся на этой теме.

Скальпинг – стратегия, которая подразумевает заключение множества разных сделок на протяжении одного дня. Именно поэтому сегодня она считается одной из самых сложных, но в то же время наиболее прибыльных. Хотя и одна сделка не приносит очень больших денег. Тут играет роль их количество. Скальпинг требует полного вовлечения человека, наличия особых навыков анализа. Нужно уметь учитывать и трендовые движения, и откаты. Позитивный результат позволяет получить ориентирование на индикаторы для скальпинга. Это специальный инструмент анализа, который подает сигналы для входа на рынок. Существуют индикаторы, которые считаются наиболее подходящими для краткосрочного скальпинга. Получить подробную информацию по этому поводу вы можете на сайте https://time-forex.com/skalping/indikatory-dly-skalpinga.

Выделяют Осциллятор Стохастик, стрелочный индикатор и Channel forex. Первый вариант подразумевает подбор выгодных точек выхода на основе информации о перекупленности и перепродаже. Он работает уже более десяти лет, поэтому считается надежным инструментом. Кроме того, Осциллятор Стохастик работает на любых промежутках времени, что делает использование очень удобным.

Стрелочный индикатор позволяет отслеживать, когда стоит открывать и закрывать сделку. Нужно просто скачать инструмент, установить необходимый график, ждать сигналов. Channel forex немного сложнее предыдущих вариантов. Он подойдет опытным трейдерам. Вся торговля ведется по общему принципу. Она не зависит от временного промежутка. Кроме этих вариантов индикаторов, существуют и другие. Они тоже имеют свои преимущества и особенности при использовании. Нужно тестировать разные варианты, чтобы подобрать самый удобный для себя.

Использование индикаторов для скальпинга – отличный вариант для успешной краткосрочной торговли на рынке криптовалюты. Здесь очень важен не только опыт, но и правильно выстроенные временные промежутки. Не стоит использовать очень длинную историю при запуске анализа. Если вы будете учитывать все эти нюансы в процессе торговли, скальпинг принесет отличный результат.