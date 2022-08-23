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Питерец.ру » Статьи » Банки, кредитование, деньги » Как выгодно продать дорогие часы

Как выгодно продать дорогие часы

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
lombardmoscow.ru
Дорогие часы - один из лучших вариантов показать свой высокий статус.

Как продать дорогие часы

Дорогие часы - один из лучших вариантов показать свой высокий статус. Естественно, что часы за несколько десятков тысяч долларов и выше приобретаются отнюдь не для того, чтобы смотреть время - они нужны в первую очередь всем окружающим, чтобы они понимали престижность человека.

Однако, нередко дорого купленные часы впоследствии приходится продавать. Этому есть множество разных факторов. Например, срочно нужны большие деньги, либо просто хочется приобрести себе мебель получше, либо иной вариант. Каждый человек сам для себя сможет с легкостью найти причины для продажи дорогих часов.

Проблема реализации такого агрегата заключается в том, что продать его можно далеко не везде. Например, привычные барахолки или рынки вторичного сбыта товаров по совершенно понятным причинам не подходят для того, чтобы продавать такие часы. На них вряд-ли там можно будет найти достойного покупателя, особенно если речь идет про нормальные деньги. 

В такой ситуации может помочь ломбард часов в москве. Такие ломбарды специализируются на выкупе особо дорогих категорий часов. Многие отвергают такой вариант, хотя на самом деле он является лучшим среди всех. Это способствует несколько факторов:

  • Продать часы можно максимально быстро, не теряя на это время;
  • Цена, назначаемая в ломбарде, как правило, будет адекватной и максимальной;
  • Ломбард действует по безопасной схеме и открытой;
  • Реализовать в ломбард можно даже часы с изъянами и проблемами.

Учитывая хотя бы эти четыре преимущества, в принципе уже становится понятно, что сотрудничество с ломбардом в плане продажи часовых изделий - это более чем обоснованный процесс.

Часовой ломбард "Московский"

Часовой ломбард "Московский" является специализированной организацией, которая уже на протяжении длительного количества времени занимается тем, что продает часы по лучшим ценам. 

На цену в данном ломбарде влияет несколько факторов: наличие коробки, документов и иных частей комплекта, состояние часов, цена на них в новом виде на рынке, уникальность часов. Выдача денежных средств в случае совершения сделки происходит буквально за несколько минут.

Узнать примерную стоимость выкупа можно, даже не посещая ломбард. Для этого достаточно просто позвонить по номеру телефона и сообщить основную информацию о часах. Представители ломбарда гарантируют полную конфиденциальность.

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