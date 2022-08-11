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Питерец.ру » Статьи » Банки, кредитование, деньги » Если срочно нужны деньги…

Если срочно нужны деньги…

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
PiXABAY
Ситуация, когда срочно оказываются нужны деньги, знакома многим людям.

Ситуация, когда срочно оказываются нужны деньги, знакома многим людям. Предположим, вы не рассчитали до зарплаты, внезапно сломалась машина, мобильный телефон или возникла какая-то другая проблема.

Существует несколько вариантов решения:

  • воспользоваться «заначкой»;
  • занять у друзей, родственников или сослуживцев;
  • оформить кредит.

Деньги в резерве

Идея с заначкой, резервным фондом или подушкой безопасности выглядит привлекательной. Проблема в том, что у многих этих денег нет. Или же отсутствует дисциплины, чтобы их откладывать.

Занять у других

Вариант с займом у других людей – пожалуй, самым распространенный. Вот только не всегда ваши родственники, друзья и коллеги дадут вам нужную сумму. Возможно, вы у них уже занимали, потому не захотите просить еще.

К тому же некоторые люди не очень охотно занимают у других, чтобы не портить взаимоотношения. Если это вариант вам не подходит, стоит воспользоваться чем-то другим.

Банковский кредит

Вариант с оформлением кредита достаточно привлекателен. Хотя вам придется заплатить проценты, но зато не нужно беспокоиться по поводу взаимоотношений. Однако есть ли смысл туда обращаться, когда вам требуется небольшая сумма?   

К тому же в случае с кредитом могут быть потенциальные сложности:

  • невозможность оформить при отсутствии официального трудоустройства;
  • отказ по причине плохой кредитной истории;
  • прочие сложности с оформлением.

Еще в большинстве случаев вам не оформят кредит быстро. Вы потеряете немало времени, поэтому такой сценарий не подходит. Особенно в ситуации, когда деньги нужны сейчас.

Решение

Эффективным решением проблемы станет оформление миникредита. Обратившись в финансовую организацию вы сможете, получить небольшую  сумму на короткий срок. Процесс оформления не займет много времени.

Заявка на такой кредит обрабатывается быстро. Причем в некоторых компаниях это даже делается в режиме онлайн. Достаточно изучить имеющиеся варианты и воспользоваться мобильным устройством для оформления кредита.

Большими помощниками станут микрозаймы, которые особенно актуальны в ситуации, когда вы не можете или не хотите воспользоваться другими вариантами. Сегодня есть немало компаний, предлагающих хорошие условия для своих клиентов.

Если ознакомиться с предложениями, подойти к делу с умом и отдать деньги вовремя, никаких проблем не возникнет. Для кого-то это станет настоящей «палочкой-выручалочкой».

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