Если срочно нужны деньги…

Ситуация, когда срочно оказываются нужны деньги, знакома многим людям. Предположим, вы не рассчитали до зарплаты, внезапно сломалась машина, мобильный телефон или возникла какая-то другая проблема.

Существует несколько вариантов решения:

воспользоваться «заначкой»;

занять у друзей, родственников или сослуживцев;

оформить кредит.

Деньги в резерве

Идея с заначкой, резервным фондом или подушкой безопасности выглядит привлекательной. Проблема в том, что у многих этих денег нет. Или же отсутствует дисциплины, чтобы их откладывать.

Занять у других

Вариант с займом у других людей – пожалуй, самым распространенный. Вот только не всегда ваши родственники, друзья и коллеги дадут вам нужную сумму. Возможно, вы у них уже занимали, потому не захотите просить еще.

К тому же некоторые люди не очень охотно занимают у других, чтобы не портить взаимоотношения. Если это вариант вам не подходит, стоит воспользоваться чем-то другим.

Банковский кредит

Вариант с оформлением кредита достаточно привлекателен. Хотя вам придется заплатить проценты, но зато не нужно беспокоиться по поводу взаимоотношений. Однако есть ли смысл туда обращаться, когда вам требуется небольшая сумма?

К тому же в случае с кредитом могут быть потенциальные сложности:

невозможность оформить при отсутствии официального трудоустройства;

отказ по причине плохой кредитной истории;

прочие сложности с оформлением.

Еще в большинстве случаев вам не оформят кредит быстро. Вы потеряете немало времени, поэтому такой сценарий не подходит. Особенно в ситуации, когда деньги нужны сейчас.

Решение

Эффективным решением проблемы станет оформление миникредита. Обратившись в финансовую организацию вы сможете, получить небольшую сумму на короткий срок. Процесс оформления не займет много времени.

Заявка на такой кредит обрабатывается быстро. Причем в некоторых компаниях это даже делается в режиме онлайн. Достаточно изучить имеющиеся варианты и воспользоваться мобильным устройством для оформления кредита.

Большими помощниками станут микрозаймы, которые особенно актуальны в ситуации, когда вы не можете или не хотите воспользоваться другими вариантами. Сегодня есть немало компаний, предлагающих хорошие условия для своих клиентов.

Если ознакомиться с предложениями, подойти к делу с умом и отдать деньги вовремя, никаких проблем не возникнет. Для кого-то это станет настоящей «палочкой-выручалочкой».