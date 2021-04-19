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Питерец.ру » Статьи » Кулинария, рецепты » Торты и пирожные » Торты на заказ: эксклюзивно и вкусно

Торты на заказ: эксклюзивно и вкусно

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
PiXABAY
Сложно представить какой-либо праздник без торта. Этот вкусный десерт является обязательным гостем на любом торжестве.

Сложно представить какой-либо праздник без торта. Этот вкусный десерт является обязательным гостем на любом торжестве. Создание сладкого шедевра — процесс не только творческий, но и очень трудоёмкий.

Созданием тортов на заказ сегодня занимаются, как крупные производители, так и небольшие заведения, а также кондитеры на дому. Доставка тортов в Санкт-Петербурге осуществляется компанией Flowwow, оперативно и недорого. Особой популярностью пользуются изделия, выполненные в авторском стиле. Кондитер-профессионал способен создать десерт для конкретного мероприятия в соответствии с определённой тематикой, например:

Торт к празднику

Юбилей, корпоратив или любое другое торжество просто невозможно представить без главного сладкого угощения на столе.

Свадебный торт

Одним из ключевых моментов мероприятия является разрезание торта молодожёнами. При подготовке жених и невеста тратят немало времени на поиск подходящего дизайна изделия, а также опытного исполнителя, который сможет воплотить в реальность их задумку.

Торт для детей

Порадовать ребёнка можно съедобными героями из его любимых мультфильмов.

Оформление заявки на выполнение заказа начинается с обсуждения идеи и всех необходимых деталей, которые должны присутствовать в изделии, с мастером-кондитером. Задача клиента заключается в выборе дизайна торта. Обычно заказчик либо выбирает дизайн десерта из перечня, предлагаемого исполнителем работы, либо приходит на встречу со своим эскизом желаемого торта. Также имеется возможность выбрать, какими будут коржи и начинка изделия.

Торты на заказ: коллекция преимуществ

Когда речь идёт о каком-либо важном и торжественном событии, всем хочется видеть на своём столе уникальный торт, сделанный с заботой и любовью.

Ниже перечислены главные преимущества тортов на заказ:

1. Изделие выпекается непосредственно перед доставкой заказа клиенту. Не стоит беспокоиться о том, что торт может быть несвежим.

2. При приготовлении десерта кондитеры используют только качественные ингредиенты, которые они приобретают у проверенных поставщиков. В таком сырье отсутствуют вредные пищевые добавки и консерванты.

3. Имеется большой выбор рецептур коржей, кремов и начинок. Даже самый искушённый заказчик сможет выбрать подходящее для себя наполнение и оформление торта.

4. Уникальный дизайн. Опытный кондитер, как настоящий художник, готов сделать оригинальный шедевр, в соответствии с пожеланиями заказчика.

5. Любые трудности будут преодолены. Если фантазия клиента требует нечто нестандартное, например, особенный наполнитель или наличие в торте экзотических фруктов, умелый кондитер способен удовлетворить и такие пожелания. Более того, мастер может вылепить необходимые детали и декорации из мастики.

6. Умение работать с большими объёмами. Профессионалы готовы выполнить работу в требуемых размерах и в установленные заказчиком сроки.

7. Дополнительные услуги. Большинство кондитерских, а также мастеров, работающих на дому, предлагают услугу доставки изделия по конкретному адресу. Иногда профессионалы готовы прийти на помощь при установке десерта.

Авторский торт не только удивит гостей праздника, но и станет его настоящим украшением.

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