Как делать прогнозы на спорт

Число азартных игроков, делающих ставки на итоги спортивных состязаний, растет из года в год. Однако тот, кто пока еще не стал завсегдатаем букмекерских контор, не имеет никакого представления о главных принципах составления прогнозов, а это неизбежно ведет к потере денег. На что необходимо обратить внимание, составляя спортивные прогнозы и где можно покупать прогнозы на спорт?
Прогнозы на спортивные мероприятия – процесс трудоемкий. Тут не обойтись без стратегии и умения анализировать. Предстоит разобрать по «косточкам» последние и предыдущие спортивные события, а этот момент неопытные беттеры зачастую игнорируют.
Статистика
Самым популярным и эффективным способом повышения вероятности прогноза является анализ статистики команд непосредственно перед игрой. Для того чтобы разжиться информацией и обработать ее, потребуется немало времени, но дело того стоит: вероятность правильности прогноза увеличится.
Чем больше информации имеется о грядущем матче в распоряжении беттера, тем лучше. Но некоторые моменты выяснить необходимо прежде всего:
• итоги последних матчей;
• число голов – как забитых, так и пропущенных;
• позиции команд в турнирных таблицах;
• личные встречи команд;
• удаление игроков;
• наличие травм;
• работа судей во время предыдущих игр;
• результаты, показанные командами на родине и в гостях;
• частота участия команд в матчах в пределах сезона;
• взаимоотношения игроков.
Для составления правильного спортивного прогноза вышеперечисленных сведений обычно достаточно.
Динамика коэффициентов
Если наблюдать за изменениями в котировке, спрогнозировать итог матча несложно. Изменение коэффициентов вследствие существенного увеличения числа сделок и денег, поставленных на определенные результаты, влияет и на котировки.
Здесь нельзя не отметить минусы: необходимость регулярно контролировать изменения коэффициентов. А ресурсы для мониторинга изменений котировок платные. Не хотите платить – тогда придется сидеть перед компом.
Факторы спортивного характера
Перед тем как приступить непосредственно к составлению прогноза, необходимо изучить максимум информации и грамотно ею воспользоваться, т.е. хорошо проанализировать. Имеет значение все, вплоть до настроя той или иной команды. Для определения победителя рекомендуется отталкиваться от:
• настроя и физической формы участников команд;
• предварительного исходного состава;
• важности победы, исходя из итогов последнего матча, мотивации на победу.
Следует учесть, что эти нюансы влияют на точность прогноза лишь косвенно и применимы лишь в сочетании с другими способами прогнозирования.
Способы анализа, применяемые в зависимости от вида спорта
Помимо этого, стоит учесть и следующее – подход может быть разным, в зависимости от рассматриваемого вида спорта. Составление прогноза и вид спорта взаимосвязаны.
Вычисление верного прогноза на футбольные матчи предполагает применение всех вышеперечисленных факторов. При составлении прогнозов на матчи по баскетболу и хоккею бывалые беттеры исходят из статистических данных и не игнорируют остальные критерии. Если говорить о теннисе, то ключевая роль принадлежит не столько статистике, столько настрою игроков, а значит, в данном случае приемлем анализ соответствующего пункта.