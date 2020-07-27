Новости июня от сети Суши Мастер

Пока коронавирус наводит ужас на планету, уничтожая все оптимистические прогнозы, бизнесу приходится преодолевать дополнительные трудности. Кажется, сеть «Суши Мастер» их попросту не замечает. Или причины ее уверенного развития кроются в эффективности работы менеджмента? Посмотрим, насколько хорошо обстоят дела на этом направлении у холдинга Х100, известного еще несколькими брендами.

Открываются новые рестораны, растут продажи

Статистические данные представлены в новости https://statistic.sushi-master.club/june2020/:

за полтора месяца, начиная с 30 мая 2020 года, открыто 7 ресторанов в российских (Йошкар-Ола, Уфа) и украинских (Днепр, Киев, Кривой Рог, Харьков, Хмельницкий) городах;

если сравнивать июнь 2020 с аналогичным периодом годом ранее – продажи выросли в 1,8 раза, двумя годами ранее – втрое;

сравнивая по числу клиентов, видим меньшие показатели роста – соответственно 1,44 и 2,46. Значит, «Суши Мастер» смог привлечь новых клиентов, располагающих не столь внушительными доходами, как прежние. Это свидетельствует о росте популярности предлагаемых сетью продуктов питания.

Масштабы и эффективность деятельности должны возрасти в ближайшем будущем

Сейчас сеть представлена в 11 странах, на конец года их должно стать почти вдвое больше. География новых ресторанов демонстрирует размах от Молдовы до Прибалтики, от Азербайджана до Словакии, от Пиренейского полуострова до Центральной Америки. В Польше сеть вырастет с трех ресторанов до 7-8. Запланировано открытие ресторана и в США.

«Суши Мастер» усовершенствовал систему финансового учета, готовится к запуску собственной IT-платформы. Это должно обеспечить 20%-ный рост эффективности.

Насколько эффективно развивается холдинг Х100, показывает полуторакратный рост его капитализации, достигшей 620 млн $.

Инвесторам предлагаются новые лоты

«Суши Мастер» заинтересован в привлечении средств инвесторов, чтобы ускоренными темпами развивать бизнес. Явный интерес прослеживается и в обратном направлении:

в июне 2020 распроданы лоты «Сургут» и «Ишим». «Сургут» сразу же показал доходность более 22% в годовом исчислении;

продажи лота «Ханты Мансийск» продлились 12 дней;

«Надым» и «Нягань» распроданы в течение 6 дней.

Сейчас на платформе инвестирования представлены три лота – «Нефтеюганск», «Пыть Ях», «Ялуторовск». Похоже, что предлагать их будут недолго.