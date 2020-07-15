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Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » Сфера услуг » Жизнь под надежным воздушным куполом

Жизнь под надежным воздушным куполом

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
saldi-service.com
Быстрое возведение тента без каркаса стало реальным.

Быстрое возведение тента без каркаса стало реальным. Монтаж купола производится в короткие сроки без привлечения спецтехники. Такие воздухоопорные конструкции уместны при необходимости возведения мобильного передвижного пункта.

Общее описание

Принцип действия прост. Тентовое полотно раскладывается на обозначенной территории, герметично закрепляется на фундаменте. Установленные вентиляторы под давлением равномерно подают внутрь воздух. За счет него ткань надувается и поддерживается на определенном уровне. Зафиксированные тросы удерживают высоту на заданном расстоянии, не позволяя полотну улететь.

VOK dlya tenisnyh kortov

Двухслойное покрытие тента разделяет воздух на две части. Первая равномерно распределяется по заданной территории. Вторая циркулирует между полотнами. Такая особенность обеспечивает максимальную теплоизоляцию, поддерживая микроклимат.

Достоинства

Технические особенности дают надувным сооружениям ряд преимуществ перед капитальными зданиями:

  • Скорость возведения. Отсутствие необходимости в найме спецтехники и проведении дополнительных расчетов. Это позволяет приступать к монтажу сразу после получения разрешения на установку
  • Прочность. Жесткие мембраны обеспечивают полную непродуваемость и устойчивость к погодным условиям
  • Экономичность. Облегченный фундамент, способность пропускать солнечный свет, система самоочистки, позволяют сократить затраты при установке
  • Удобство использования. Возможность установить на любой поверхности без предварительного выравнивания, межслойное скопление конденсата (без попадания внутрь помещения), экологичность
  • Различная цветовая гамма. Позволяет создать яркий вид

bystrovozvodimye sooruzheniya Saldi Servis

Области применения

Надувные конструкции активно используются при необходимости возведения:

  • Спортивных объектов
  • Закрытых тематических мероприятий (ярмарки, выставки, концерты)
  • Мобильных экстренных зданий, направленных на ликвидацию стихийных бедствий
  • Технических помещений (склады, ангары, гаражи)
  • Временных кинозалов

Компания Салди Сервис занимается производством, монтажом, обслуживанием или демонтажем воздухоопорных конструкций. Все проекты реализуют индивидуально. Помимо стандартных купольных помещений, доступны сложные технические конструкции и архитектурные решения. Требуется нанести логотип? Достаточно предоставить образец. Нужно провести освещение? Вопрос решается в кратчайшие сроки.

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