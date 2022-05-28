Лучшие визажисты Санкт-Петербурга: 10 топовых мастеров

Визажист - это модная, интересная и востребованная профессия. Привлекательный образ важен как для модных выходов, так и для повседневности. Однако профессиональный стилист должен обладать не только необходимыми навыками, но и хорошим вкусом.

Талантливый мастер способен оценить индивидуальные особенности клиентки и на их основе создать запоминающийся образ, скрыв при этом недостатки внешности и подчеркнув достоинства. Настоящий визажист должен знать особенности разных видов кожи, уметь работать в различных техниках нанесения макияжа (вечерний, дневной) и подбирать косметику. Хорошему специалисту требуется для начала пообщаться с клиентом о пожеланиях, а затем подобрать нужное сочетание цветов и тонов. В основные обязанности визажиста входит:

общение с клиенткой насчет ее пожеланий;

подбор подходящей косметики и вспомогательных материалов;

подготовительные процедуры для кожи;

нанесение макияжа – подчеркивание преимуществ внешности и сокрытие недостатков;

Иногда бьюти-мастер может заняться укладкой волос и подбором одежды.

Кроме этого, визажист может дать советы по уходу за кожей лица, помочь в подборе косметики и т.п.

Как выбрать бьюти-мастера

Яркий, стильный и оригинальный макияж может не только поднять настроение и подчеркнуть красоту любой девушки, но и стать изюминкой вечернего образа. Как не ошибиться с выбором мастера? Основными критериями выбора считаются:

Наличие образования. Узнайте заранее, как давно и в каких техниках работает визажист, как давно он проходил обучение и прокачивает ли он свои навыки. Качественное портфолио. Изучите работы автора, только так вы сможете убедиться в его профессионализме и понять, подходит ли этот человек или нет. Подбирайте по вашим параметрам: если мастер работает в основном с яркими образами, не стоит просить у него воздушный пастельный макияж, и наоборот, если все работы в нюдовых оттенках, не ждите экстравагантности в работе. Выбор косметики. Узнайте, какой косметикой пользуется визажист в работе, чтобы не портить себе кожу некачественными материалами. У опытного визажиста всегда имеется широкий ассортимент косметических средств, которые он использует в каждом конкретном случае. Аккуратность. Важно, чтобы все материалы были стерильны, а сам мастер дезинфицировал руки и кисти перед работой.

Немаловажным моментом является и внешний вид самого мастера – он должен быть опрятен, одет со вкусом, выглядеть стильно.

Рейтинг визажистов Санкт-Петербурга

Рассмотрим самых востребованных визажистов в Санкт-Петербурге по данным портала Barb.pro:

Татьяна Р.

Первое место в нашем ТОПе занимает бьюти-мастер Татьяна. По первой специальности она является врачом, поэтому клиенты отмечают ее высокие знания анатомии лица, аккуратность и безукоризненную чистоту в кабинете. Закончила курс визажа школы Валерии Усовой. По словам самого мастера: «Для меня макияж - про то, чтобы передать внешне ваше внутреннее идеальное ощущение себя». Работает в следующих техниках макияжа: Вечерний, дневной, деловой. Преобразит перед фотосессией или на празднество. Принимает в салоне в Калининском районе.

Анастасия Королёва

Анастасия – визажист, стилист-мейкер. Прошла профессиональное обучение у топового стилиста Санкт-Петербурга, Нины Бархат. Подберет полноценный образ на торжество, принимая во внимание пожелания клиента. Оказывает услуги по укладке, плетению кос и макияжу. Заказать образ на свадьбу (прическа+макияж) у Анастасии можно по выгодной цене. Принимает у себя, а также может выехать к клиентке на дом.

Полина Волкова

Полина закончила курсы школы Виргинии Верц, которая входит в СПИСОК ЛУЧШИХ ШКОЛ МАКИЯЖА по мнению глянцевого журнал SEASON OF BEAUTY. В работе подчеркивает естественные красоту лица, используя нейтральные оттенки (бежевый, песочный, коричневый). Сделает качественный деловой, вечерний макияж, работает в технике смоци-айс. Принимает в салоне.

Юлия Гусарова

Юлия – профессиональный визажист, работающий в салоне. Обладает обширными навыками макияжа: умеет делать дневной легкий, естественный, вечерний, креативный. Особенность ее техники – акцент на глаза с помощью ярких оттенков теней и подводок. Знает, как подчеркнуть природную красоту каждой девушки и скрыть недостатки. Работает на дому.

Олеся Першина

Олеся в профессии уже более 6 лет, все это время они активно развивала свои навыки и сейчас является мастером своего дела. Умеет находить индивидуальный подход к каждой клиенте, подбирает макияж под внешние параметры девушки. Создает элегантные и чувственные образы. Работает с выездом на дом или в фотостудию.

Надежда Аюшева

Для визажиста важна не только внешняя сторона работы, но и внутренний диалог с клиентом. И Надежда умеет подобрать ключик к каждой девушке. Отмечают ее врожденное чувство стиля и творческий подход к работе. Относится к своей работе серьезно и ответственно. Работает 7 дней в неделю, принимает у себя или с выездом.

Ольга Игонькина

Ольга создает привлекательные образы с помощью перманентного макияжа. Работает в пудровой, акварельной и помадной технике. Заполнит межресничные промежутки и сделает взгляд более выразительным. Утверждает с клиентом эскиз перед процедурой, использует качественные материалы, одноразовые расходники и стерильное оборудование.

Анна Мотовилова

Особенностью Анны является ее многопрофильность. Она мастер-парикмахер, визажист, бровист. Проводит окрашивание в разных техниках, уходовые процедуры для волос. Делает мужские, женские и детские стрижки. Занимается коррекцией и окрашиванием бровей. Подготовит к празднику, начиная от прически и заканчивая шикарным вечерним макияжем.

Светлана Савинова

Светлана не только визажист, но и фотограф. Проводит фотосессии «под ключ»: полностью организует и проведет съемку, подберет подходящий макияж и укладку, который сделает образ незабываемым. Поможет с позированием и подбором одежды.

Любовь Коноплева

После нескольких лет работы визажем, Любовь решила перейти на технику перманентного макияжа. Занимается коррекцией, оформлением бровей, ламинированием ресниц. Выполнит татуаж бровей, глаз, губ. Подчеркнет индивидуальность и красоту, внимательна и небезразлична к клиентам.

Прежде чем обращаться к мастеру, решите для себя, что вы хотите получить в итоге, почитайте отзывы о мастере и найдите примеры его работы. Уже после завершения нанесения вы можете спокойно вносить изменения и не стесняться говорить об этом визажисту – лучше подправить работу, чем быть не удовлетворенной результатом и стараться исправить все самостоятельно. Профессионал отнесется к этому спокойно и доведет работу до конца, чтобы вы были довольны.