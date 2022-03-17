Магазин товаров для шитья: как создать шедевр у себя дома

Нижнее белье контактирует с кожей постоянно, поэтому к выбору тканей для него нужно подходить ответственно. Они должны обеспечивать хорошую вентиляцию кожного покрова без раздражения, натирания и других неприятных моментов. Все это касается и фурнитуры – она не менее важна для комфорта. При этом, конечно, нужна и эстетическая привлекательность.

Как приступить к пошиву нижнего белья

Сначала перечислим основные требования к нижнему белью: оно должно быть удобным, простым в уходе, безопасным и красивым. Многие потребители считают, что лучшим выбором будет натуральное волокно, но это не всегда так. 100%-ые лен и хлопок могут после нескольких стирок потерять эластичность и форму, поэтому в их состав добавляются другие компоненты: полиэстер, эластан, нейлон. Они помогают белью долго выглядеть как новым, но при этом не влияют на комфорт.

Кром того, сейчас производители изготавливают особые разновидности синтетических тканей, которые отличаются отличными тактильными ощущениями, прекрасны в носке и позволяют коже дышать. Также важна и выкройка – без нее невозможно создать удобную и красивую одежду. В магазине товаров для шитья https://okeana.net/ вы можете недорого приобрести готовые лекала нижнего белья. С их помощью шитье станет приятным и простым.

Разновидности популярных тканей

К основным наименованиям можно отнести следующие:

Хлопок. Отлично носится в зимнее время года, пропускает воздух и не вызывает раздражения. Хлопчатобумажное белье с добавлением лайкры можно долго носить, и оно не потеряет свой первоначальный вид.

Шелк. Больше подходит для летней погоды, струится по коже, почти незаметен во время ношения. Также зачастую содержит минимальное количество лайкры для поддержания формы.

Синтетические материалы. К ним относятся полиэстер, нейлон, лайкра и т.д. Такие ткани некапризны в уходе, отлично держат форму даже после многочисленных стирок и красиво смотрятся. Современные искусственные волокна поражают своей красочностью и многообразием, вы сможете выбрать идеальный вариант для себя.

Если вы решили шить нижнее белье самостоятельно, обязательно обзаведитесь качественной выкройкой и хорошими тканями, приобретите надежную фурнитуру в магазине товаров для шитья. Ответственно отнеситесь к выбору готового лекала – от этого зависит конечный продукт и комфорт при носке. В результате вы получите шикарное белье ручной работы, которое будет радовать вас не один год.