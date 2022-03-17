Магазин товаров для шитья: как создать шедевр у себя дома

Нижнее белье контактирует с кожей постоянно, поэтому к выбору тканей для него нужно подходить ответственно. Они должны обеспечивать хорошую вентиляцию кожного покрова без раздражения, натирания и других неприятных моментов. Все это касается и фурнитуры – она не менее важна для комфорта. При этом, конечно, нужна и эстетическая привлекательность.
Как приступить к пошиву нижнего белья
Сначала перечислим основные требования к нижнему белью: оно должно быть удобным, простым в уходе, безопасным и красивым. Многие потребители считают, что лучшим выбором будет натуральное волокно, но это не всегда так. 100%-ые лен и хлопок могут после нескольких стирок потерять эластичность и форму, поэтому в их состав добавляются другие компоненты: полиэстер, эластан, нейлон. Они помогают белью долго выглядеть как новым, но при этом не влияют на комфорт.
Кром того, сейчас производители изготавливают особые разновидности синтетических тканей, которые отличаются отличными тактильными ощущениями, прекрасны в носке и позволяют коже дышать. Также важна и выкройка – без нее невозможно создать удобную и красивую одежду. В магазине товаров для шитья https://okeana.net/ вы можете недорого приобрести готовые лекала нижнего белья. С их помощью шитье станет приятным и простым.
Разновидности популярных тканей
К основным наименованиям можно отнести следующие:
- Хлопок. Отлично носится в зимнее время года, пропускает воздух и не вызывает раздражения. Хлопчатобумажное белье с добавлением лайкры можно долго носить, и оно не потеряет свой первоначальный вид.
- Шелк. Больше подходит для летней погоды, струится по коже, почти незаметен во время ношения. Также зачастую содержит минимальное количество лайкры для поддержания формы.
- Синтетические материалы. К ним относятся полиэстер, нейлон, лайкра и т.д. Такие ткани некапризны в уходе, отлично держат форму даже после многочисленных стирок и красиво смотрятся. Современные искусственные волокна поражают своей красочностью и многообразием, вы сможете выбрать идеальный вариант для себя.
Если вы решили шить нижнее белье самостоятельно, обязательно обзаведитесь качественной выкройкой и хорошими тканями, приобретите надежную фурнитуру в магазине товаров для шитья. Ответственно отнеситесь к выбору готового лекала – от этого зависит конечный продукт и комфорт при носке. В результате вы получите шикарное белье ручной работы, которое будет радовать вас не один год.