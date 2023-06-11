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Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » Оказаник услуг » Как можно открыть железную дверь без ключа

Как можно открыть железную дверь без ключа

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
PxHere
Как можно открыть железную дверь без ключа - причины и советы от мастеров питерской компании Unlock!

Основные причины, когда необходимо вскрытие металлических дверей без ключа, следующие:

  • ключ потерян или украден, а запасного нет;

  • сломан замок или сердцевина, и дверь не открывается снаружи;

  • дверь захлопнулась сквозняком, а ключ остался внутри;

  • отверстие для ключа заблокировано, в него попали посторонние предметы, ключ вставить невозможно;

  • дверное полотно просело, запоры замка заклинило;

  • домушники попытались взломать дверь и повредили замочный механизм.

Любая из этих проблем при непрофессиональном подходе потребует более сложного и дорогостоящего ремонта, а то и замены двери. Сложность ситуации усугубляется еще и тем, что сам запорный механизм в железных дверях зачастую устанавливается прямо в дверное полотно на заводе-производителе, и доступ к запирающим элементам и другим частям замка практически невозможен.

В любом случае, вскрытие металлических дверей – это сложный процесс, которым должны заниматься профессионалы. Если выполнять эту работу без необходимых знаний в области дверной фурнитуры и запорных устройств и без специального инструмента, велик риск повреждения двери. коробки или отделки дверного проема. Непрофессиональное открытие железных дверей увеличивает стоимость последующего ремонта в геометрической прогрессии.

Как открыть железную дверь без ключа самостоятельно

Существует множество способов взломать входную дверь, но все они приведут к неминуемому повреждению дверной конструкции. Все эти способы условно можно разделить на деликатные (без повреждения замка и двери) и вандальные (разрушающие). К деликатным можно отнести вскрытие замка с помощью отмычек, скрепок, бамп-ключа. К вандальным способам относятся такие как высверливание личинки, выбивание цилиндра, повреждение секретов замка сильнодействующей кислотой, перепиливание запорных ригелей болгаркой. Чаще всего действенными оказываются именно повреждающие методы, так как, согласитесь, никто не носит с собой отмычки или бамп-ключ. Кроме того, владение этим специфическим инструментом требует навыка и немалого опыта обращения с ним.

Минус разрушающих методов в том, что применение их влечет за собой замену не только сломанного замка, а и всей двери. Поэтому наилучший вариант с точки зрения экономии средств и времени – обратиться к специалистам профильной службы.

Вскрытие замков в СПб от UNLOCK

  • Компания UNLOCK предоставляет услугу неразрушающей разблокировки металлических дверей любых производителей. Опытный мастер оперативно приедет в любой район города или области, чтобы срочно вскрыть замок. Это занимает в среднем около 15 минут после поступления заявки. Все специалисты пользуются профессиональными инструментами и работают только с замочным механизмом, оставляя саму дверь нетронутой. Если удастся сохранить замок, то мастер это сделает.

  • Если сломанный замок нужно заменить, то это выполнимо сразу же на месте. При выезд к клиенту все специалисты оснащаются замками и личинками импортного и отечественного производства популярных брендов, таких как Kale, Abloy, Mottura, Evva, Mul-T-Lock, Cisa, Kaba, Бордер, Эльбор и другие.

  • Компания работает как с физическими, так и с юридическими лицами, оплата принимается в любой, удобной для клиента форме: наличные, платежная карта, банковский перевод.

  • На все замененные механизмы выдается заводская гарантия. Клиент также получает договор, акт выполненных работ и чек оплаты.

  • Полностью соблюдается конфиденциальность заказчика, данные о клиенте не передаются третьим лицам. Это особенно важно, так как недобросовестные замочные сервисы могут продавать клиентские базы мошенникам.

Вызвав мастера компании UNLOCK, вы получите вежливого и порядочного специалиста, который быстро и квалифицированно выполнит задачу по вскрытию металлических дверей. Звоните по телефону +7 (812) 501-15-77 (круглосуточно) или оформите заказ на сайте компании - https://un-lock.ru/, менеджер свяжется с вами в течении 2 минут.

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