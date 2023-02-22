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Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » Заработок » Часы с логотипом как эффективный инструмент маркетинга

Часы с логотипом как эффективный инструмент маркетинга

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
ipgifts.ru
В качестве корпоративного подарка часто используются брендированные часы. Можно использовать разные их виды: наручные, настенные, песочные, настольные.

Какой тип сувенирной продукции пользуется наибольшим спросом в сфере бизнеса? Учитывая тот факт, что в данной среде особое внимание уделяется таким качествам, как пунктуальность и практичность, к категории идеальных корпоративных подарков можно отнести часы. Они без преувеличения способны стать отличным презентом, позволяющим сформировать позитивный имидж бренда.

Почему именно часы удобно использовать в качестве маркетингового инструмента

Почему именно часы настольные с логотипом (или другие их модели) предпочитают вручать в качестве корпоративного подарка? Такой сувенир подчеркивает основательность и состоятельность компании, ее презентабельность и высокий статус.

Часы с логотипом фирмы – отличное решение для любого мероприятия, направленного на продвижение услуг компании. Их часто выбирают в качестве эффективного маркетингового инструмента благодаря доступной цене и продолжительному сроку службы. Часы способны стать рекламным носителем, выполняющим возложенные на него функции в течение длительного времени.

Какие виды часов можно брендировать

В качестве рекламного носителя, на который можно нанести логотип, подходят разные виды часов: наручные, настенные, песочные, настольные. Главное требование – они должны быть качественными, имеющими продолжительный срок службы. Конфигурация, цветовое решение и размер также имеют значение. Изделия, учитывая эти характеристики, необходимо выбирать согласно специфике деятельности фирмы, логотип которой будет на них нанесен.

Как наносится корпоративная символика и другие типы изображений

Продвигать и рекламировать компанию можно не только с помощью корпоративной символики, но и тематических рисунков, фотографий. Для нанесения любого типа изображения применяются современные технологические решения. Одно из них – тампопечать. С ее помощью легко нанести изображение на любой материал и форму поверхности. Оно получается четким и стойким. Заказывать такой вид печати выгодно даже для малых тиражей.

Также для брендирования часов часто используется УФ-печать. Ее отличительные особенности заключаются в высоком разрешении, фотореалистичности, стойкости. Презентабельно и дорого выглядит лазерная гравировка. Это еще один популярный способ долговечного нанесения логотипов, который подходит как для крупных, так и небольших тиражей.

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