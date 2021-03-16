Роль адвоката в уголовных делах

Для большинства россиян, проходящих в качестве обвиняемых по уголовному делу, стандартной практикой становится пользование услугами юриста, который будет представлять законные интересы своего клиента в суде. Физические лица из Санкт-Петербурга, желающие заручиться правовой поддержкой высококвалифицированного юриста в ходе уголовного судебного разбирательства, могут обратиться к адвокату Игорю Мирзоеву, перечень и стоимость услуг которого опубликованы на сайте https://mirzoev.pro/for-individuals/ugolovnoe-pravo/. Стоит отметить, что многие люди, планирующие нанять адвоката, справедливо интересуются о том, что же именно входит в компетенцию специалиста в области права. Роль юриста-защитника в урегулировании уголовных дел будет подробно рассмотрена ниже.

Интересно знать

Важной составляющей юридических услуг, оказываемых адвокатом, выступает предоставление клиенту консультационной помощи. В частности, сразу после возбуждения уголовного дела специалист разъясняет подзащитному детали выдвинутого обвинения и значение различных правовых терминов. Еще до суда адвокат занимается подготовкой своего клиента к даче показаний и разрабатывает рекомендации касательно поведения в процессе следственного эксперимента.

Параллельно юрист знакомится с обстоятельствами совершения правонарушения с целью поиска возможностей для переквалификации статьи обвинения на менее тяжкую. Если в отношении подследственного мерой пресечения избран арест, адвокат следит за условиями содержания своего клиента в изоляторе. Специалист старается зафиксировать все допущенные нарушения прав лица, пребывающего в СИЗО, для того, чтобы повысить шансы на успешное отстаивание интересов своего подзащитного в суде.

В рамках подготовки к рассмотрению уголовного дела адвокат занимается анализом деталей следствия и сбором информации, доказывающей невиновность его клиента. При наличии явных улик, указывающих на причастность обвиняемого к совершению преступления, роль юриста заключается в поиске законных аргументов, помогающих смягчить наказание или добиться его отсрочки.

Довольно часто фигуранты уголовного дела остаются не удовлетворены решением суда и изъявляют желание оспорить решение представителей закона. Адвокат в данном случае помогает подзащитному подготовить апелляционную жалобу, которая будет направлена в более высокую судебную инстанцию.